Por esto tenemos coronavirus

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

No hay protocolos de contención en fronteras

¿Quieren una crisis para lustre político?

No se debe juzgar a un hombre por sus cualidades, sino por el uso que hace de ellas

François de la Rochefoucauld, 1613-1680; político y escritor francés

#Coronavirus #Relajo #SaludRelajada #NoHayPánico #CrisisDeSalud #UtilidadPolítica #InfluenzaEspañola #100MillonesDeMuertos #MéxicoRevolución-Influenza #AeropuertosPorosos #GastónAzcárraga #FCH #PeñaNieto #Pemex #Hackers #FiltranDatosPrivados #SeguridadNacional #

Los cinco casos que se tienen confirmados hasta el momento, de pacientes con coronavirus, podían haberse evitado y contenido. Su presencia, aunque en estos momentos no es alarmante, es un factor de riesgo para la salud del resto de los mexicanos por el alto nivel de contagio que tiene ese virus.

Esto quedó demostrado en su nacimiento en la provincia de Hubei, pero especialmente en Wuhan, en China. En pocos días, con enormes medidas de control, en algunas ocasiones de nivel castrense, proliferó la enfermedad que tiene un bajo nivel de mortandad, pero un alto riesgo de contagio, lo que lo hace muy peligroso para millones de personas.

Es la misma historia que vivió la gripa española. Que no es ni española, ni es gripa; es una influenza que la mayoría de los seres humanos a principios del siglo pasado, no tenía los anticuerpos ni medicamentos necesarios para enfrentarla: alto riesgo de contagio y un nivel de riesgo de muerte, incluso en zonas con temperaturas elevadas.

Para no cometer los mismos errores, es necesario conocer la historia. De acuerdo a virólogos españoles, la última pandemia que se llamó “influenza española”, se inició en Francia en 1916 o en China en 1917, aunque oficialmente estiman que surgió en la base militar de Fort Riley, en Estados Unidos el 4 de marzo de 1918 y desapareció, tan rápidamente como apareció, en el verano de 1920.

Aunque no hay cifras oficiales, pudieron haber muerto entre 50 millones y 100 millones de seres humanos, ya que no se tienen datos exactos debido a la intensidad de la Primera Guerra Mundial. Nada más en México, en plena Revolución Mexicana, murieron entre uno y 1.5 millones de personas a consecuencias de ese flagelo. Afectó a niños y ancianos, afectados por la desnutrición, fundamentalmente. En las guerras no hay fronteras. La gente pasa de un lado a otro, con enfermedad. La influenza española, es hermana de la AH1N1, que todavía azota a varios países con un alto índice de mortandad. En México, en entre diciembre del 2014 y marzo del 2015, mató a 995 personas. La crisis del 2009 a la fecha ha provocado la muerte de más de 4 mil personas en México. Se estima que en el mundo han muerto desde ese año, 284,500 personas, en 214 naciones. Los mexicanos podríamos haber evitado los cinco casos confirmados de coronavirus, una mutación de la influenza H5N9. El Covid19 Podría convertirse en la mayor amenaza de la humanidad en este siglo.

Las autoridades sanitarias no colocaron sistemas de control en los aeropuertos. Los protocolos ordenan colocar detectores en cámaras de rayos infrarrojos para encontrar personas con temperaturas elevadas. Colocar en aeropuertos salas de atención a enfermos.

En las acciones de la Secretaría de Salud, no informan de cuarentenas masivas, ni siquiera de controles sanitarios en aeropuertos. Por ahí pasaron los enfermos que ahora tienen jaque a 2 personas en la Ciudad de México, una en Torreón, otra en Culiacán y un quinto asintomático, en el Estado de México.

¿Habrá algún beneficio político la muerte de personas por el COVID19? De lo contrario no entendemos los motivos de relajar los controles de detección ante una pandemia.

PODEROS CABALLEROS: La orden de aprehensión en contra de Gastón Azcárraga, quien fue el presidente del Consejo de Administración de Grupo Posadas y de Mexicana de Aviación, quien acabó con la aerolínea más antigua en México, tiene implicaciones políticas, más que jurídicas. Él vive en Estados Unidos y es del dominio público. Desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, se ordenó la presentación ante tribunales mexicanos, pero no había interés político. Ahora sí, ya que se le da un coscorrón tanto al presidente que permitió la quiebra de la aerolínea, Felipe Calderón, y de EPN. En Palacio, sólo se mueven las cosas políticas; todo lo demás va despacio. *** Muy grave lo que ocurre en el robo de información de Pemex, a manos de hackers. Gratis datos estratégicos están en las redes. Información de seguridad nacional fue extraída para extorsionar a la paraestatal encabezada por Octavio Romero. No se dio el dinero y publicaron los datos. No invierten en antivirus y pagan el costo.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Movistar, liderado por Alberto Morales Paulín, fue reconocida por el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa como la empresa de telecomunicaciones con mejor reputación corporativa dentro del ranking “Las 100 empresas y los 100 líderes con mejor reputación en México Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo”.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas,

en “Víctor Sánchez Baños en MVS”

MVSnoticias.com

poderydinero.mx

vsb@poderydinero.mx

Twitter:@vsanchezbanos

Facebook: vsanchezbanos