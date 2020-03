Enrique Guzmán devela placa por 100 representaciones de “Sugar”

Tina Galindo, Claudio Carrera y Alejandro Gou triunfan una vez más como productores de este gran musical protagonizado por Ariel Miramontes, Arath de la Torre y Cassandra Sánchez-Navarro

Aarón Avalos

“Sugar” está basada en la película “Some Like It Hot”, del genio cinematográfico Billy Wilder, que fue protagonizada en 1959 por Marilyn Monroe, Jack Lemmon y Tony Curtis. La versión actual de teatro en México es protagonizada por Cassandra Sánchez-Navarro, Ariel Miramontes y Arath de la Torre. En esta cuenta las aventuras de Joe y Jerry, dos músicos callejeros que atestiguan el asesinato de un gángster en Chicago durante la época de la prohibición, y para no ser ejecutados por la mafia, recurren a una salida un tanto inusual: ambos se disfrazan de mujeres y se unen a una orquesta femenina, en donde conocen a la guapísima Sugar, lo que dará lugar a una serie de enredos.

Tras cumplir sus primeras 100 representaciones, se develó una placa con Enrique Guzmán como invitado y encargado de presentarla, para esto se reunió toda la producción y el elenco, en esta ocasión actuó Mauricio Herrera, cuyo personaje alterna con Benito Castro, quien se encontraba entre el público.

“Uno de los múltiples sueños que he tenido como productor, lo estoy cumpliendo al estar aquí y producir en el Teatro de los Insurgentes, gracias a Tina Galindo y Claudio Carrera llevo muchas obras producidas, pero siempre deseamos estar en este teatro. Gracias a toda la compañía, gracias a Arath, Ariel, Cassandra, Marisol, Mauricio, todo el ensamble, ha sido una temporada padrísima, gracias a todo el equipo técnico, toda la gente que no ven, a la orquesta”, comentó Alejandro Gou, uno de los productores, al finalizar la presentación número 100 de “Sugar”, y previo a develar la placa.

Enrique Guzmán, encargado de develar la placa por las 100 presentaciones agregó: “Antes de develar la placa, quiero decirles que hace 45 años vi esta obra en Broadway y quise traerla a México. Mucha gente que sabe de teatro me dijo que no iba a funcionar y es hoy totalmente un éxito. Todavía quiero ver más, gracias a todos ustedes por estar aquí, por llenar este teatro, porque en este mismo teatro conocí lo que es producir”.

Ariel Miramontes, como Dafne, y Arath de la Torre como Josefina, (dos músicos que por accidente presencian un asesinato y por ello son perseguidos por unos gánsteres, por lo que ocultan su identidad al integrarse en una orquesta de mujeres, lo que propicia una serie de divertidas aventuras) recibieron la ovación del público.

Por la alfombra roja se presenta Ilse integrante de Flans y Susana Zabaleta.

“Uno de los múltiples sueños que he tenido como productor, lo estoy cumpliendo al estar aquí y producir en el Teatro de los Insurgentes, gracias a Tina Galindo y Claudio Carrera, llevo muchas obras producidas, pero siempre deseamos estar en este teatro. Gracias a toda la compañía, gracias a Arath, Ariel, Cassandra, Marisol, Mauricio, todo el ensamble, ha sido una temporada padrísima, gracias a todo el equipo técnico, toda la gente que no ven, a la orquesta” Alejandro Gou Enrique Guzmán fue el productor, traductor, realizador y actor de la primera versión de “Sugar”