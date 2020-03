El poder de las mujeres

Caleidoscopio

Guillermina Gómora Ordóñez

Las mujeres están conquistando cada vez más espacios de poder, rompiendo estereotipos, demostrando que tienen un estilo de liderazgo asertivo y seguro. Su presencia en los sectores económico, político y social de México, se transformó en un motor de cambio real que hoy exige respeto a sus derechos.

Nada detiene su avance, el famoso techo de cristal que ofrecía una barrera a veces invisible comenzó a resquebrajarse en México y el mundo. Las movilizaciones feministas tomaron las calles convirtiéndolas en trincheras de inconformidad. Demandan igualdad, cerrar la brecha de género y erradicar la violencia.

Bajo la consigna: “Nos han quitado tanto que nos quitaron hasta el miedo”, se preparan para marchar el próximo domingo ocho y parar el nueve de marzo. Se acabó el miedo, no hay retorno, hay un gran hartazgo social por los feminicidios, la discriminación y la violencia histórica en contra de las mujeres.

El poder femenino es real, pasó del ámbito privado al espacio público con el firme propósito de cambiar su historia. Si nos vamos por los fríos números, tenemos que en México, de los casi 125 millones de habitantes; 51.1 por ciento son mujeres y 48.9 por ciento son hombres.

También en el padrón electoral son mayoría. De los 90,649,562 ciudadanos registrados, las mujeres suman 46,952, 394. Además, son las que más votan; en 2018 se calcula que del 63.1 por ciento del electorado que acudió a las urnas, 34.8 por ciento fue voto de mujeres y 28.3 por ciento de hombres.

Un botín político nada despreciable para los partidos y el gobierno de la #4Transformación, que ha ignorado y estigmatizado el movimiento feminista a grado tal que aún resuena la pregunta hecha al presidente Andrés Manuel López Obrador a las puertas de Palacio Nacional: ¿Cuánto vale el cachito de la justicia?

En materia económica, las mujeres son un factor muy importante. Sólo en el empleo, representan 45.5% de la fuerza laboral y son responsables de 37% del Producto Interno Bruto (PIB). Además 3 de cada 5 pymes en el país son lideradas por mujeres.

Sin embargo, las mujeres ganan 34 % menos que los hombres aun cuando empleo y educación son similares.

El aporte de las mujeres a la economía formal en el país, se estima en 26 mil 300 millones de pesos al PIB anual, según el Centro de Investigación de la Mujer en Alta Dirección. Y en el sector informal no se quedan atrás, el 51% de los trabajadores por cuenta propia son mujeres.

Un estudio de McKinsey Global Institute reveló que, si México logra cerrar la brecha de género, ganaría 2.2 puntos porcentuales adicionales de crecimiento, cada año. Esto significaría que en 2020, en lugar de crecer 1%, como estiman algunos analistas, el desarrollo del país daría un salto hasta una tasa de 3.2% anual.

Derribaron barreras. En México hay más de 36 mil mujeres en las fuerzas armadas. Otro dato que las pinta de cuerpo entero, es que las mujeres destinan más del 70% de sus ganancias a la comunidad y a su familia, en tanto que los hombres sólo inyectan entre 30 y 40% de sus recursos para dichos fines, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias.

Así las cosas, alcemos la voz por la igualdad el próximo 8 y 9 de marzo. No es una lucha de mujeres vs hombres, es una batalla por la vida. El derecho a vivir en una democracia participativa no es exclusivo de la derecha o de la izquierda, de los conservadores o lo liberales. Es una garantía universal de los ciudadanos.

Desprestigiar el paro, o que una secretaria de Estado se burle y pida que las mujeres no se queden en las casas y eviten con ello la tentación de lavar platos, ofende a las más de 3 mil muertas por feminicidio y a sus familias.

¿Podemos hablar de una democracia representativa mientras el acceso a la vida económica y política de las mujeres muestra tanta desigualdad? Innovar en la política a veces es simplemente identificar obstáculos y removerlos para que todo se transforme alrededor. ¿Se atreverán en la #4T?

#NosQueremosVivas, LibresySinMiedo

VERICUENTOS

Senado ¿Regularán marihuana?

El tiempo se agota para la Cámara de Senadores. Por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe regular el uso lúdico de la mariguana, aunque todavía no existe consenso entre los legisladores. Mañana, las Comisiones Unidas de Justicia, Salud y Estudios Legislativos Segunda, revisarán el nuevo proyecto de dictamen de la Ley para la Regulación del Cannabis, que incluye reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal, a fin de despenalizar plenamente el uso de la mariguana en México. Por lo pronto, ya autorizaron la comercialización de alimentos, bebidas y cosméticos que contengan cannabis. ¡Órale!

guillegomora@hotmail.com

@guillegomora