Alberto Vieyra G.

La misoginia de AMLO desata un poderoso boicot que busca por todos los medios posibles evitar que las mujeres paralicen a México el próximo lunes 9 de marzo y la escena desastrosa, le dé la vuelta al mundo.

¿Es gratuito el odio de AMLO contra el género femenino? No, está en su ADN. Ese odio amlista contra las mujeres se vería incrementado en las elecciones presidenciales de 2006, cuando las mujeres que en este momento conforman el 53 por ciento del padrón electoral nacional no votaron por él más de 3 puntos porcentuales, fenómeno que se repitió en las presidenciales de 2012 y en este momento, las encuestas realizadas hasta el pasado fin de semana revelan que casi el 4% de las mujeres le han retirado su apoyo.

La encuestomanía se acentúa y en ella se refleja que la popularidad de AMLO va en caída libre ya está en el 53 y 54 por ciento, pues cuando empezó su mal gobierno el 1 de diciembre de 2018, contaba hasta con un 86% de popularidad, pero las crisis fabricadas por él, y nadie mas que él, lo están llevado a que su popularidad se vaya a la lona. No cabe duda el poder deslegitima y desgasta.

A raíz de la elección federal de 2018 varios compatriotas que votaron con el corazón y no científicamente con la cabeza, le retirarían el habla a este átomo de la comunicación, pero fíjese usted que en la últimas dos semanas, dos de ellos recurrieron a preguntarme que cómo veía a AMLO y yo les reviré que yo lo veo como Casimiro el poca luz y les pedí que lo mejor sería que con sus luces de inteligencia me ayudaran a entender la catástrofe política que vive la nación azteca en la era AMLO. ¡Huy! me hablaron pestes de López Obrador, que estaban decepcionados, que ya chole con el avión presidencial, que qué irresponsabilidad tan monumental el hecho de desaparecer el Seguro Popular y crear un engendro que se llama Insabi que nació muerto y que provoca que la gente se desgrane en mentadas contra el Presidente, que qué error tan garrafal haber cancelado el Aeropuerto de Texcoco que llevaba un avance del 40% y estar construyendo un aeropuertito de Santa Lucía que servirá para dos cosas: para nada y pa´ lo mismo, pero sobretodo que jamás esperaban que el mesías tropical mandará a la lona la economía mexicana creando un desastre económico, y que resultará tan irresponsable dividiendo a los mexicanos todos los días, haciéndonos creer que el enemigo común de todos los mexicanos son los conservadores fifís, una infame estrategia propagandística que uso Adolfo Hitler contra el enemigo común de Alemania y Europa: Los judíos, que derivó en un Holocausto y para colmo, ahora se pelea con las mujeres. Ni hablar AMLO es una “una vaca que no da leche”.

¡Bravo!… escuchar ese diagnóstico de un sencillo habitante me emocionó tanto que me motivó a estrechar efusivamente su diestra.

Pues sí, pelearse con las mujeres, no trae nada bueno y los rancheros allá en mi tierra sugieren que en la vida no hay que pelearse con tres cosas: El pagador, el segundo frente y la cocinera. ¿Lo sabrá AMLO? Si lo sabe, por qué boicotear con la venta de cachitos del avión presidencial y todo comenzará el lunes 9 de marzo justo el día en que México vivirá un día sin mujeres.

Lo que ocurre es que AMLO jamás esperaba que el movimiento feminista que tiene su epicentro en los macabros feminicidios y la discriminación de las mujeres en casi todos los renglones de la vida nacional, creciera de manera exponencial por los 4 puntos cardinales de la república mexicana.

AMLO dice que el día que su pueblo ya no lo apruebe, ese día se ira a llorar en su rancho de palenque y como van las cosas, todo indica que ese día no estará muy lejos y quién sabe si lleguemos a las elecciones federales de 2021.

