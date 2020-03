Yeidckol estuvo siempre presente en el encuentro de 54 senadores de Morena con su nuevo dirigente

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

A dónde vaya, con quien se encuentre desde hace una semana, no falta quien le agradezca a Alfonso Ramírez Cuéllar haber sustituido a Yeidckol Polevnsky al frente de Morena.

“¡Era una pesadilla!”, es lo mínimo que le dicen.

Ayer, los 54 senadores de Morena que, encabezados por su coordinador Ricardo Monreal se reunieron con él, hicieron votos para no volver a vivir nunca más otra infame dirigencia como la de Polevnsky.

Liosa, marrullera, mala leche, traicionera, intolerante, autoritaria, sin la menor experiencia política, transitó casi 3 años al frente del partido dominante y al amparo de la sombra de Andrés Manuel López Obrador confrontándose antes que nada con la militancia y dirigencia de su propio partido.

De sabandijas no baja a los suyos. Muchas de sus malas decisiones terminaron ventilándose en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Un ejemplo de todo lo mala onda que Polevnsky es, lo vivió en carne propia Alejandro Rojas Díaz Durán, a quien Yeidckol descalificó en medios e intentó hasta expulsar de Morena sin base legal alguna.

Por supuesto que el Trife se lo impidió.

Secretaria General de Morena, ascendió a la presidencia en forma interina como suplente de Andrés Manuel López Obrador cuando este tuvo que abandonar la plaza para ir a pelear la presidencia de la República por tercera ocasión.

Tramposa, extendió por un año su mandato que debió dejar el 20 de noviembre de 2018. Y cuando tenía que entregarlo finalmente el 20 de noviembre de 2019 salió con que iba a reelegirse.

No pos como no, diría el de al lado.

Su cínico intento de “agandalle” se topo primero con el repudio de Bertha Luján, quien desde la presidencia del Consejo Político intentó pararla.

Mario Delgado coordinador de los diputados federales de Morena y Alejandro Rojas Díaz Durán, suplente del senador Ricardo Monreal se lanzaron como aspirantes a sucederla,

A todos ellos Yeidckol repartió “descontones” mediáticos y puñaladas políticas. Para ello usó sin pudor ni sustento legal a Héctor Díaz Polanco, presidente de la Comisión de Honor y Justicia de Morena, quien en su calidad de pelele ejecutó sin chistar las ordenes que Polevnsky le daba.

Polevnsky llevó al rompimiento su relación con Ricardo Monreal y la mayoría de los senadores de Morena. Muchos fueron los encontronazos. Sólo mantenía su cercanía con Martí Batres, una joven legisladora subidita de talla y peso, y quizá unos 8 más de los senadores de Morena.

Ayer Ricardo Monreal y los otros 53 senadores de su grupo, recibieron a Alfonso Ramírez Cuéllar, a quien el Tribunal Electoral tuvo que validar su liderazgo al frente de Morena y en sustitución de Polevnsky quien aferrada con toda clase de artimañas y vituperios se negaba a abandonar la plaza.

Al recibirlo, Monreal indicó que con ese encuentro se iniciaba “un proceso unitario entre legisladores y su partido; ya no más controversias ni diferendos”, subrayó.

Acompañado por Mónica Fernández, presidenta del Senado, el zacatecano destacó la cohesión alcanzada con Ramírez Cuéllar y no se detuvo para hacerle saber que “nos alegra mucho decirle ya no más controversias, ya no más diferendos”.

Recordó que todos “somos parte de un movimiento que el Presidente de la República encabezó y ahora necesitamos estar unidos para fortalecer su liderazgo y también la conducción en el país”.

El nuevo dirigente respondió que ahora sí, “Morena va a ser un partido muy grande, vamos a incorporar todos los puntos de vista y habrá, diálogo y reuniones permanentes con los grupos parlamentarios a nivel federal y estatal”. Sin decirlo explícitamente, Ramírez Cuéllar indicó que se encontró con un partido deshecho, desmembrado.

Dijo que al igual que ahora lo hace con los senadores, también “sesionaremos de manera pronta con todos nuestros gobiernos municipales y con los gobernadores, deben de tener el acompañamiento de Morena”.

Y urgió a que los militantes y dirigentes de su partido le digan cuales son las causas que Morena debe defender.

“Hay urgencia de contar con una identidad, con una propuesta política y decirle a la gente cuáles son las causas que sigue.

“Porque hasta estos momentos la gente no sabe cuáles son qué las causas de Morena y esto se debe a que nosotros no platicamos, no conversamos, no hacemos uso de un gran acervo teórico, intelectual, de muchas investigaciones”.

Es decir, Yeidckol no hacía nada por Morena. Como dijeran los Beatles: “All Together now”.

Al encuentro de unidad no acudieron los senadores Martí Batres ni Napoleón Gómez Urrutia entre otros.

Cerca de sacar lo del outsourcing

Una vez concluida la reunión con Ramírez Cuellar, el zacatecano Monreal informó que están a un paso de sacar un dictamen consensuado sobre outsourcing.

Había dudas de que se pudiera lograr, comentó, pero quizá esta misma semana podría darse a conocer el dictamen alcanzado, dijo.

Esto luego de que ayer la Mesa de Alto Nivel, donde confluyen senadores, empresarios e instituciones como el IMSS, Infonavit, SAT, Procuraduría Fiscal, STPS, SHCP y la UIF conoció y casi palomeó el proyecto de dictamen que incluye posiciones de los actores clave en materia laboral.

Hoy cumple el PRI 91 años

Alejandro Moreno, presidente del PRI y de la COPPPAL encabezará esta tarde los festejos del 91 aniversario del PRI -quizá el partido más antiguo en el mundo-, con el lanzamiento de la Convocatoria a su 24 Asamblea Nacional. Al anunciarlo, el campechano indicó que hoy el sistema de partidos se encuentra en una encrucijada.

Esto es avalado por el secretario General de la Internacional Socialista, Luis Ayala, quien consideró que el populismo desacredita a los partidos políticos y socava la democracia.

A su vez el senador del Frente Amplio de Uruguay, Rafael Michelini, reconoció que el PRI es un partido histórico con fuerte presencia en la cultura mexicana por sus causas.

Moreno consideró que hoy “estamos todos llamados a fortalecer y a defender el sistema de partidos”, porque ellos se encargan de aglutinar y agrupar las posiciones que demandan los ciudadanos.

Así al intervenir en el Foro “Fortalecimiento de los partidos políticos, frente a los nuevos desafíos globales”, Moreno adelantó que su liderazgo dentro del PRI y la Copppal busca construir “una propuesta, proyectos que generen paz, armonía y estabilidad política”.

Y subrayó que aun cuando hoy pocos lo recuerdan y valoran, la historia política de México indica que el PRI siempre impulsó y fortaleció la democracia. “Fuimos los priistas quienes impulsamos la participación de las mujeres cuando se consagró el derecho al voto, que fue la lucha de las mujeres en México y en nuestro partido.

“Que no se equivoquen nuestros opositores y detractores. Aquí estamos, firmes los priistas, no en una coyuntura política, para respaldar a las mujeres. El PRI tiene un compromiso de siempre con las mujeres… no hay que olvidar que fueron las mujeres del PRI que dieron la lucha para llevar a nuestros documentos básicos, a nuestros Estatutos, que el 50 por ciento en cargos de elección fueran para las mujeres; y fueron las mujeres del PRI quienes lo llevaron y lo plasmaron en la Constitución, en la lucha con otras mujeres.

“Esa es una lucha nuestra”.

Por eso, concluyó, “con respeto, apoyamos y respaldamos el movimiento del 9 de marzo de las mujeres. Es una lucha y un movimiento de ellas, que nosotros respetamos y respaldamos”.

