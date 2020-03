La gira de documentales del festival de cine “Ambulante” dará inicio el 19 de marzo y culminará el 28 de mayo. Este festival viajará a 8 estados de la República: Querétaro, Durango, Coahuila, Ciudad de México, Chihuahua, Veracruz, Oaxaca y Puebla.

Se tienen contemplados en la programación 151 filmes de más de 40 países, en los que se incluyen 10 estrenos mundiales. Se esperan más de 150 invitados locales, nacionales e internacionales que acompañarán esta gira en los diferentes estados, en donde además, participarán en encuentros con el público y conversatorios.

Las películas de esta gira se ordenan en 9 secciones: Pulsos, que se trata de cine documental mexicano; Ambulante Más Allá, cortometrajes realizados por alumnos de la producción de Ambulante; Intersecciones, que es cine documental internacional; Resistencias, que comprende historias sobre la búsqueda de justicia y promoción de derechos humanos; Sonidero, una sección de música; Injerto, se trata de videoarte; Retrovisor, el cual es material de archivo; Ambulantito, una sección de filmes para niños; Coordenadas, cintas exclusivas que abordan las problemáticas de la región que se visite.

“No es tanto cuántas personas vean un documental sino quiénes lo ven y cuál es el impacto que tiene sobre la comunidad que accede a esas proyecciones. Creo que Ambulante ha hecho una labor enorme, podría decir que es la única en el país que cumple con esta condición de ser nacional. La cobertura creo que es la más amplia, se juntan esfuerzos porque se viaja por diferentes estados.” Comentó Cuauhtémoc Cárdenas Batel, quien es el vicepresidente de este Festival.

Paulina Suárez, directora general de Ambulante enfatizó que “a sus quince años, Ambulante es recocida como una organización que celebra la diversidad y la descentralización del cine en México. Este es el resultado de un trabajo continuo y profundo orientado a diversificar el ecosistema del documental, a impulsar las vanguardias feministas y descolonizadoras, y a participar en la emancipación del deseo y la imaginación de las voces menos representadas”.

“El crecimiento de Ambulante se nota cuando ya se me cayó el pelo, cuando comenzó yo no tenía hijos, no había viajado tanto y ahora nos ha pasado la vida por encima”.

Diego Luna