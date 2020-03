AMLO: habrá castigo en el caso hospital de Pemex

Aplicación de medicamento contaminado

Luego de que se diera a conocer la muerte de dos personas en el hospital regional de Pemex en Villahermosa provocadas por un medicamento en mal estado, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya se inició una investigación sobre el tema.

Durante la conferencia matutina, dijo que México tiene a los mejores especialistas en materia de salud y aseguró que su administración está cuidando la calidad de los medicamentos porque no hacerlo sería un acto criminal.

Asimismo, descartó que una de las causas de la muerte haya sido por ‘medicinas pirata’, pues, en su gobierno, “se acabó lo que hacían anteriores gobiernos”, como “poner agua a los medicamentos”.

“No podemos hacer lo que hacían antes, rellenaban con agua las curas del cáncer o todo esto que todavía están padeciendo de falta de cuidado, infecciones que se provocan, en el uso de medicamentos. Es descuido y se está investigando. Se va a castigar a los responsables, sean los que adquirieron el producto los que lo vendieron”, expresó.

El mandatario no quiso abundar en el tema debido a la investigación que se realiza, sin embargo, adelantó que se castigará a los responsables, los que adquirieron el producto y los que lo vendieron.

“Quiero tener todos los elementos y se van a castigar a todos los responsables, sea los que adquirieron los productos, los que vendieron. Hay una investigación abierta”, comento.

Dijo que hay una investigación abierta sobre el tema para detectar a los responsables de tener un medicamento contaminado en el hospital de Pemex.

El Presidente reiteró que en el sector Salud hay muchas denuncias relacionadas con actos de corrupción. Explicó que está en marcha la compra de medicamentos en el extranjero para terminar con las empresas que tenían el monopolio de abasto de medicinas.

En este sentido, dijo que poco a poco se va a ir abriendo la competencia en el sector porque eso ayuda a mejorar el precio final para el consumidor.

“Hubo un decreto especial para que se pudieran adquirir medicamentos en cualquier país del mundo porque ya les he dicho están en algunos casos cerrando el mercado, no se permitía que entraran medicamentos. Se daban casos en que una empresa era la que tenía que abastecer, grandes empresas famosas mundiales no podían entrar”, apuntó.