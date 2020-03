“No somos histéricas, somos históricas”

Caleidoscopio

Guillermina Gómora Ordóñez

Se acabó el miedo, México es otro a partir de hoy, bajo la consigna: “Mujer escucha, ésta es tu lucha”, debemos darle vuelta al sistema patriarcal. Ni un paso atrás en el combate a la impunidad. Las mujeres tomaron las calles del país y exigen el fin de las múltiples violencias que enfrentan todos los días.

Una jornada histórica en México para millones de mujeres y hombres, de distintas generaciones, que salieron a las calles unidos por una misma causa: Alto a la violencia, a los feminicidios. Un solo grito: #BastaYa.

En diferentes estados la marcha de este #8M2020 y el paro del 9M representó su primera salida, su primera protesta para exigir el respeto a sus derechos. Una movilización que pasará a la historia. El feminismo derribó los muros de clase, ideología, generaciones y sexo.

¡Al diablo las etiquetas de conservadoras y liberales!, la batalla no es política, es una lucha por la vida, por la igualdad. La exigencia es clara: #NiUnaMenos y va más allá de los partidos y apoyos a gobiernos. Somos la voz de las que ya no están, de las que padecen violencia y no están a salvo.

El reclamo es al Estado mexicano que nos ignoró y sigue indiferente, como lo denunciaron las representantes de los colectivos feministas en el Zócalo: “El patriarcado ha enviado el mensaje de que muertas antes que libres. Hemos sentido el aguijón de la angustia. Cómo no tomar las calles, cómo no sentir la rabia que dejamos en los muros y monumentos”.

Aquí algunas de las demandas exhibidas el domingo pasado en la Ciudad de México:

“Nunca más volverán a gozar de la comodidad de nuestro silencio”; “No estamos todas, faltan las asesinadas”; “Ni locas ni sumisas, siempre defensoras”; “Que la única sangre que derramemos sea en nuestro periodo”; “No nací mujer para morir por serlo”; “Patriarcado = Impunidad”; “Lucha hoy para no morir mañana”; “No quiero ser valiente, quiero ser libre”; “Queridas futuras hijas, esto es por ustedes”; “Tocas a una respondemos todas”; “La de al lado es compañera, no competencia”; “Disculpe las molestias, nos están matando”; “Las mujeres no somos tu territorio”; “Ser mujer no debería ser un factor de riesgo”; “No soy histérica, ni estoy menstruando, grito porque nos están asesinando”; “Dejemos de crear princesas indefensas y machos violentos”; “No somos desechables”; “No me des un día, dame mis derechos”; “La revolución será feminista”; “Trataron de enterrarnos… sin saber que somos semillas”; “Unidas no nos detendrán”; “Me cuidan mis amigas, no la policía” y “América Latina será toda feminista”.

En efecto, la marea morada alcanzó y cubre a México; y el gobierno no entiende la dimensión del movimiento, está más preocupado en justificarse que en implementar una estrategia eficaz que frene la violencia machista y patriarcal. Que nos garantice seguridad.

Las mexicanas estamos juntas y organizadas, estamos convencidas de que no podrán con nosotras. Estamos dispuestas a todo tal como se leía en un cartón: “Les venimos a vandalizar la indiferencia”.

Sí, esa indolencia que autorizó el recorte presupuestal para los programas de apoyo a la mujer, mientras el número de feminicidios creció en el país 138%. En 2019 El subprograma “Acceso a la Justicia para las Mujeres” reportó una disminución de recursos de 78.92%, pasó de recibir 223 millones de pesos en 2016 a 47 millones de pesos.

¡Ah!, y esa indiferencia que pretende resolver el grave problema de la violencia de género con una “constitución moral” o “abrazos” para las periodistas amenazadas por serviles sicarios de la #4Transformación.

No hay retorno para las mujeres y los hombres de México. Estamos ante una emergencia nacional, el Estado nos falló y después de la marcha y del paro, el compromiso es hacer un frente común en la lucha por una vida digna.

#NosQueremosVivas, LibresySinMiedo

VERICUENTOS

Monreal vs. Hostigamiento

El presidente de la Jucopo en el Senado, Ricardo Monreal, apoya la lucha de las mujeres con iniciativas para reformar el Código Penal Federal e imponer una pena de uno a tres años a quien cometa el delito de hostigamiento sexual e incrementar los castigos al doble cuando la víctima sea menor de edad o no tenga la capacidad de comprender dicha conducta. El zacatecano, condena este tipo de violencia que en el 99% de las denuncias, el delito queda impune. ¡Vientos!

S.O.S por la infancia

Save The Children lanzó el primer contador de feminicidios de niñas en México con el objetivo de visibilizar que las menores y las adolescentes padecen las peores formas de violencia de género. Sólo en enero de 2020, cada dos días, una de ellas fue víctima de feminicidio; 3 mil niñas o adolescentes se encuentran desaparecidas, y 4 de cada 10 víctimas de abuso sexual en México son menores de 18 años. ¡Basta ya!

