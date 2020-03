México, blindado ante crisis económica mundial: AMLO

Fondo de 150 mil millones de pesos

Ante la crisis económica que se registró el lunes en los mercados internacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las finanzas de México son sanas para enfrentar la emergencia; y aseguró que existe un fondo económico para atender cualquier complicación.

En conferencia matutina, el titular del Ejecutivo federal también informó que este día la Secretaría de Hacienda dará una conferencia de prensa para hablar sobre la situación que guarda la economía del país y el plan para hacer frente al contexto internacional financiero.

“Ante la crisis que se generó en los mercados financieros por lo del coronavirus, por la caída en el precio del petróleo, ahí vamos resistiendo. Ayer les comentaba que tenemos finanzas públicas sanas, eso nos ayuda mucho porque logramos blindarnos, no se gastó más de lo que se tenemos de ingresos, no se endeudó al país, por primera vez no creció la deuda pública; al contrario, poquito, pero bajó”, refirió.

De acuerdo con el presidente hay un crecimiento en el monto de las reservas en 10 mil millones de dólares, pues aseguró que cuando llegaron al gobierno se tenían 173 mil millones de dólares y ahora existen 184 mil millones de dólares; es decir se incrementó en 10 mil 500 millones de dólares las reservas; además dijo que existe un fondo para estabilizar el presupuesto.

“Tenemos un fondo para estabilizar el presupuesto, en el caso de que tuviésemos problema de ingresos. Es un fondo de 150 mil millones de pesos. Le voy a pedir al secretario de Hacienda que les informe, a ver si es posible hoy, sobre la situación económica, financiera del país”, afirmó.

El presidente indicó que la moneda nacional resistió el panorama económico, el cual reconoció aún es complicado: “se cayó todo el sistema financiero, todas las monedas se depreciaron y la nuestra resistió, aguantó y yo espero que se vaya fortaleciendo el peso hacia adelante”.

Finanzas públicas resistirán shock petrolero y depreciación: Herrera

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, afirmó que a pesar de la fuerte caída de los precios del petróleo y de la reciente depreciación del tipo de cambio, “tenemos más o menos controlada la parte de las finanzas públicas”, por las coberturas (petroleras) y porque la mayor parte de la deuda del país está en pesos.

“Nosotros, el Gobierno Federal y Hacienda, en particular, hemos sido cuidadosos, no nada más en la cobertura, es decir, nosotros vemos la deuda, prácticamente el 80 por ciento de la deuda está en pesos y prácticamente el 80 por ciento, en un monto muy parecido, está a largo plazo, y una parte muy importante está a tasa fija”, abundó.

“De tal forma, que tenemos muchos márgenes más de maniobra para campear fenómenos como éste porque las condiciones del servicio de la deuda están más o menos fijas”, recalcó.

Precisó que se tienen fijos los ingresos con la cobertura, lo mismo que las condiciones del servicio de la deuda y eso les permite poder sortear este tipo de fenómenos tan fuertes a nivel internacional, en condiciones mucho mejores que las que enfrentan algunos otros países.

Expresó que se tiene que mantener el optimismo de que en unos meses se llegará a un acuerdo de alguna forma entre los países productores de petróleo para estabilizar la cotización del precio del hidrocarburo.

“Donde hay mucho más incertidumbre es en el posible impacto del coronavirus y hacia eso es hacia lo que nos estamos preparando”, reconoció en un entrevista radiofónica.

Acerca de los sectores económicos afectados por el impacto del Covid19 expuso que se analizará si necesitan algún tipo de apoyo o no.

“Podría ser algún estímulo fiscal, y no estoy comprometiéndome a nada pero podría ser algún tema crediticio, alguna cosa de ese tipo”, aclaró.