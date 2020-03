Beret, el “Sueño” que arrancó “Desde Cero”

El compositor y cantante sonríe mientras comparte como ha sido el camino que ha recorrido

Claudia Arellano

“Somos circunstancias que nunca elegimos ser”, dice una parte del tema “Ojalá”, de Beret, y sin duda esas circunstancias han ido marcando una exitosa carrera para un joven que dejó de ser una “promesa” y se ha convertido en una estrella prismática, misma que no olvida sus raíces, y mucho menos niega el otro lado de la fama, ese que en ocasiones es poco palpable y de lo que poco se habla.

¿Quién es Beret? ese chico que está alejado del artista, ¿Quién es él cuando está fuera del escenario? De ello nos habla en entrevista con DIARIO IMAGEN, además de su presentación en El Plaza Condesa y en el Foro Didi, en Monterrey, además del lanzamiento de “Si por mí fuera”, en su versión remix, donde comparte crédito con Sofia Reyes, lo que considera como una participación más que atinada con la fémina que también se abre paso en la escena musical.

“Ya lo he dicho antes, pero sin duda la industria musical es como cajones y cada uno tiene su espacio, tener colaboraciones como las que se dan con Sofía, o algún otro exponente, logran que nos abramos a todo tipo de públicos, yo soy compositor y no me importa cómo llega el mensaje que doy, lo importante es que llegue, estoy más que emocionado de todo lo que se va dando pero ya que termina todo el espectáculo, queda un hombre con sus pensamientos, que disfruta más de lo pequeño de la vida”, aseguró Beret.

Sin duda el éxito del español en la era del streaming es avasallador y es que su tour Prisma, que llegó a la Ciudad de México y a Monterrey ha dejado ver porque Beret es uno de los favoritos de un público muy ecléctico, el cual disfruta en cada concierto. “Soy una persona que disfruta, como te digo, de lo más básico, de mi familia, de mis amigos, curiosamente cuando más solo me siento es cuando hay muchísima gente, pero en el escenario es otra cosa, ver que las personas se saben tus letras, que te arropan y se identifican con tus letras te hace sonreír”, dijo.

Respecto a la frase “ojalá nunca te abracen por última vez”, por cierto también extraída del tema “Ojala”, Beret se dijo congratulado de saber que esta frase se coló entre una de las marchas feministas realizadas en Ciudad de México, ya que él al componer este tema no pensó nunca en cómo o de qué manera lo abrazaría la gente, y dice es algo que sucede a menudo ya que esa es una virtud de la música, adaptarse a la situación de cada ser humano, volviéndose un estandarte para esa persona que percibe el mensaje.

“Yo estoy fascinado de como reciben la música y hasta donde llega, como un sentimiento se va transformando de persona en persona; yo respeto mucho los movimientos sociales y aunque nos ha costado mucho aceptar que si hay algo malo en nuestros comportamientos con la mujer, se está logrando un camino que no debe ser menospreciado, ahora mismo en España también violentan a la mujer, y creo que es porque se ha naturalizado el machismo, he visto esa naturaleza en las mismas mujeres, y no es algo que digo como señalamiento, más bien es reeducarnos todos para sacar de nuestro ser esta forma que no es correcta, y si las letras ayudan un poco en ello que mejor”, dijo.

El joven oriundo de Sevilla dijo que más adelante le gustaría sumarse a una campaña de sensibilización general en contra de la violencia ya que sin duda es un tema no solo de mujeres, pues los hombres además de formarse en una conducta machista, mucho depende de su formación. “Yo compongo de dos formas, tengo un bloc en el móvil que en cualquier momento relleno con alguna frase y con el paso del tiempo acabo juntando esas frases y dándole sentido, o hago una canción en el momento, así que en cualquier momento podría surgir algo en sentido de lo que está ocurriendo”, dijo.