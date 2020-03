Nueva York impone cuarentena en foco del coronavirus

Confirman primera muerte en Nueva Jersey

Autoridades imponen un “área de contención” de un kilómetro y medio en torno a la localidad de New Rochelle, en el condado de Westchester, donde se encuentra el mayor “foco de infección” de coronavirus​ en Estados Unidos, anunció este martes el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo.

“Es una acción dramática, pero es el mayor foco del país y es una cuestión de vida o muerte”, dijo Cuomo en una rueda de prensa, en la que indicó que la medida entrará en vigor el próximo 12 de marzo y que finalizará el 25 de este mes.

Durante estas dos semanas se cerrarán las escuelas, las grandes superficies y los lugares donde se puedan reunir grandes grupos de personas, dijo Cuomo, que desplegará a la Guardia Nacional para ayudar en las labores de contención y tratamiento del coronavirus.

Cuomo también anunció la instalación de un laboratorio de análisis en la zona para evitar que los habitantes usen los servicios de transporte público. New Rochelle está a menos de 30 minutos en tren a la ciudad de Nueva York.

Asimismo, Cuomo celebró que las autoridades federales hayan permitido al centro médico privado Northwell Health que realice análisis automáticos de detección del coronavirus en sus instalaciones, lo que aumentará considerablemente el número de pruebas que se podrán realizar diariamente.

El gobernador de Nueva York informó de que el número de casos en todo el estado se ha elevado en las últimas horas a 173, por lo que hay 31 casos más que este lunes.

Un total de 108 personas infectadas se encuentran en el condado de Weschester, donde está New Rochelle, otros 36 en Nueva York, 19 en Nassau, 6 en Rockland, 2 en Saratoga y 1 en los condados tanto de Suffolk como de Ulster.

Confirman en Nueva Jersey primera muerte

Nueva Jersey confirmó su primera muerte relacionada con el coronavirus, un hombre de 69 años del condado de Bergen, justo luego de que Nueva York revelara medidas más estrictas para combatir el aumento en los casos de COVID-19 en el condado de Westchester.

La víctima, de Little Ferry, no ha sido identificado por su nombre, pero los funcionarios de salud dijeron que tiene condiciones subyacentes que incluyen enfisema, hipertensión y diabetes. No tiene antecedentes de viajes a países de alto riesgo, pero sí tiene conexiones con Nueva York.

Inicialmente sobrevivió a un paro cardíaco, pero sufrió un paro cardíaco por segunda vez el martes. La segunda vez no pudo ser resucitado.

Italia, paralizada por medidas extremas

Mientras tanto, Italia amaneció este martes paralizada en medio una serie de medidas extremas implementadas por el gobierno italiano ante la propagación del coronavirus que ha causado ya 463 muertos y más de nueve mil infectados.

“Italia está ya en cuarentena”, afirmó el primer ministro, Giuseppe Conte, tras anunciar la víspera que el Gobierno ampliará las medidas restrictivas del norte del país a toda la península, por lo que se restringen los movimientos en todo el territorio para intentar contener el avance del Covid-19.

La medida amplía la zona de seguridad que incluía Lombardía y 14 provincias más de varias regiones a todo el país, por lo que se pasan de 16 a 60 millones de italianos con movimientos limitados.

Las prohibiciones, que entraron en vigor este martes, incluyen el cierre de las escuelas y universidades de todo el país hasta el 3 de abril, mientras tanto queda limitado al máximo la presencia de docentes y colaboradores escolares en los institutos.

Además, se suspenden todos los eventos deportivos y se prohíben las concentraciones públicas en todo el país, así como las reuniones al aire libre.

“Todas las medidas de las zonas rojas ahora se extienden a todo el territorio nacional”, dijo Conte, luego de justificar que la medida se tomó para proteger a la población, especialmente a las personas más frágiles, destacó la agencia ANSA.

El primer ministro extendió las normas de aislamiento, que hasta ahora afectaban a la región de Lombardía y 14 provincias a todo el país por el avance del coronavirus.