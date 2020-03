Me atengo a lo que digan los expertos: AMLO

Ángel Soriano

Ante la inquietud sobre los riesgos del Covid-19 en sus giras y el consecuente reparto de abrazos y besos a los lugareños, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo: primero: me atengo a lo que recomienden los técnicos, los médicos, los científicos, los expertos y, segundo, derivado de eso, pues voy a estar cumpliendo con el protocolo, estamos en una fase en la que puedo ir a Sonora.

En tanto, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell informó que están por decidir lo que procede en la celebración de eventos masivos, en tanto algunos organizadores anunciaron la cancelación de los mismos, así como restricciones en líneas de autobuses.

Científicamente no está comprobado que el cierre de aeropuertos y puertos, el cubrebocas y los llamativos equipos de protección en hospitales son definitivos para contener la propagación del virus, salvo excepciones como los médicos que están en contacto con el paciente o cuanto el enfermo usa el cubrebocas para evitar la propagación del virus, pero se analizan las medidas más adecuadas para poner en prácticas de acuerdo a la evolución de la pandemia, dijo.

Sin embargo, crece la inquietud en la población ante los llamados de las autoridades a tranquilizarse y en minimizar los efectos del coronavirus, indicando las mismas que México está preparado para hacerle frente, como ha ocurrido en otras ocasiones.

TURBULENCIAS

Desmienten casos en Mazunte

El titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Donato Casas Escamilla, informó que no hay casos confirmados de COVID-19 y se mantiene con cuatro casos descartados por laboratorio, ante ello pidió a la población a no difundir o replicar información falsa de fuentes no oficiales en redes sociales, y recalcó que los reportes oficiales los emite la Secretaría de Salud federal y rechazó un supuesto comunicado que circula en redes sociales en el cual se afirma que hay 25 casos sospechoso en Mazunte, y aseguró que en ninguna de las ocho regiones del estado se reportan pacientes… Los nativos de Mazunte señalan que lo que hay en el lugar “es mucha alegría”. Ojalá y así sigan…En tanto, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio a conocer las siguientes medidas para evitar el contagio por Covid 19: Lavarse las manos frecuentemente, utilizar agua, jabón y toallas de papel desechable, cubrirse nariz y boca al toser y estornudar con un pañuelo desechable o el ángulo interno del brazo., evitar saludar de beso, de mano, con abrazos, y no compartir alimentos ni bebidas, mantener limpio el lugar del trabajo y, ante la presencia de síntomas respiratorios, acudir a la unidad de salud para recibir atención médica…Y la International Chamber of Commerce México (ICC México), junto con la Comisión Ejecutiva de la ICC Mundial, anunciaron su decisión de posponer la Cumbre Global del Centenario programada para el próximo martes 17 de marzo en la Ciudad de México, que reuniría a representantes de todo el mundo para definir la responsabilidad del empresariado ante los grandes retos que enfrenta la sociedad global. María Fernanda Garza Merodio, presidenta de ICC México señaló que “lo más importante es preservar la salud de los integrantes de nuestra institución, además de evitar que alguno de nuestros expositores o participantes quede atrapado o expuesto ante las restricciones de viaje provocadas por esta emergencia”…Y mientras esto ocurre la Dirección de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca de Juárez invita a disfrutar y participar en el tradicional viernes de Samaritana el próximo 20 de marzo, cuya máxima representación tendrá lugar a las 12:00 horas en la esquina de la calle Macedonio Alcalá con la calle Manuel Bravo, frente al templo de la Preciosa Sangre de Cristo…

