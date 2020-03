Histórico avance en pos de la igualdad de género

Miguel Ángel Rivera

No queremos más, lo que deseamos es igualdad

De esta forma sentenció la presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa, el largo debate – en realidad una cadena de exposiciones, pues no hubo palabras en contra – que culminó con la reforma de más de 50 leyes, para eliminar de las mismas todos los aspectos que significaran establecer una diferencia entre hombres y mujeres.

Fue un “día histórico”. Así lo definieron senadores y senadoras de todos los grupos parlamentarios y, la verdad, pocas veces resulta más justificada una calificación de tal alcance.

Durante meses, senadoras y senadores de todos los partidos se dedicaron a revisar toda clases de leyes, para encontrar aspectos que resultan discriminatorios para las mujeres y tomarlos en cuenta de para las iniciativas que ayer se aprobaron en bloque y que tratan de corregir errores o prácticas que antes se consideraban aceptables, pero que con el tiempo resultan inaceptables.

Este es apenas un primer paso, pues todo el paquete de cambios fue enviado para su ratificación por la Cámara de Diputados.

La aprobación de los cambios antidiscriminación fue el punto culminante de una jornada dedicada casi íntegramente a la mujer y sus demandas de igualdad.

El Senado efectuó en realidad dos sesiones. La primera con la calidad de “solemne” se dedicó a recordar el “Día Internacional de la Mujer”. Fue una celebración retrasada por el conflicto desatado desde el pasado día cinco por la fracción del PAN al denunciar supuestos intentos de espionaje en sus oficinas. Las labores del Senado se interrumpieron hasta que a fines de la semana anterior se lograron de acuerdos internos, que incluyeron celebrar la doble sesión de ayer.

En la sesión solemne participaron oradores de todos los grupos parlamentarios y la presidenta del Senado también tuvo una participación en la cual afirmó que el Senado de la República ratifica su compromiso con la igualdad de género y reafirma su convicción de seguir trabajando todos los días por un México libre de violencia y discriminación contra las mujeres.

El Día Internacional de la Mujer, agregó, guarda una particular relevancia, debido a la afortunada irrupción del feminismo en el escenario político nacional, un feminismo potente que promete grandes conquistas para las mujeres, un feminismo impulsado por los agravios recientes y las deudas históricas que venimos arrastrando como país.

Fernández Balboa recordó que las manifestaciones del 8 y 9 de marzo pasado constituyen un urgente llamado de atención sobre las dificultades de facto que siguen padeciendo las mujeres para desarrollarse plenamente, forman parte de un movimiento que ha trascendido fronteras, partidos e ideologías y en el que México ahora se ha convertido en uno de los principales referentes a nivel mundial.

Estas expresiones nos obligan a voltear a ver tanto las asimetrías sustentadas en el género de las personas, como el divorcio que existe entre las leyes y la realidad, comentó la presidenta del Senado quien destacó:

“La Constitución de nuestro país señala que las mujeres y los hombres somos iguales ante la ley, sin embargo, esta primavera morada da cuenta que las mujeres nos enfrentamos cotidianamente a un mundo hostil, desigual e injusto”.

El discurso que provocó más sorpresa fue el del coordinador de la fracción del PRI y ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien afirmó que “con toda razón, las mujeres están hasta la madre de ser culpadas por la violencia que viven. Que si salieron de noche, que si tomaron alcohol, que si traían minifalda”.

Las mexicanas, afirmó el senador hidalguense, “están indignadas de que en los casos de violencia de género haya 97 por ciento de impunidad”.

“Quien no se sume a esta causa, quien no acepte lo que está pasando, no entiende nada; no entiende que las mexicanas están cansadas de ser marginadas y tener menos oportunidades, que están hartas de que en los medios de comunicación las traten como objetos, hartas que sus logros se cuestionen y de tener que probar su capacidad una y otra vez, hartas de aguantar comentarios y chistes supuestamente inofensivos, pero que denigran”, manifestó también Osorio Chong, quien añadió:

“Las mexicanas están indignadas que en los casos de violencia de género haya un 97 por ciento de impunidad, de no tener medidas de protección frente a ataques a su integridad o asesinatos inminentes”.

Martí Batres exhibió las divisiones internas en la bancada de Morena

Uno de los oradores varones que intervino para elogiar el arduo trabajo realizado para tratar de eliminar cualquier aspecto discriminatorio fue e ex presidente del Senado, Martí Batres Guadarrama, quien forma parte de la comisión de igualdad de género.

Más tarde, cuando se trataba otro asunto, Batres volvió a pedir el uso de la palabra, pero esta vez su discurso no tenía ninguna vinculación con lo que se trataba ni con el asunto ya cerrado de la igualdad de género. Esta vez fue para exponer conflictos interno de su grupo parlamentario de Morena y, en particular, su ya extenso enfrentamiento con su coordinador y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila.

Ese conflicto, como se recordará, arrancó cuando Martí Batres intentó reelegirse presidente de su Cámara, pero no tuvo el respaldo de su grupo parlamentario, el cual optó, precisamente por la equidad de género, que el sitio fuese este año para una mujer y la elegida resultó Mónica Fernández.

Batres, sin embargo, culpó a su coordinador Monreal y desde entonces mantiene una apenas encubierta batalla en su contra.

Parte de su campaña fue la denuncia que formuló ayer ante el pleno del Senado al quejarse de que no se le aceptado en ninguna otra comisión legislativa, salvo la ya mencionada de equidad de género.

El senador “moreno” tuvo respaldo del panista Damián Zepeda y de Dante Delgado, del MC, quienes pidieron que se aceptara a Batres como integrantes de otras comisiones, como reconocimiento al buen trabajo que cumplió como presidente de la Cámara.

Fernández Balboa trató de poner fin a la polémica al recordar que conforme a las prácticas de esa Cámara, la integración de las comisiones se hace en proporción al tamaño del grupo parlamentario y que para ello se tienen que hacer acuerdos entre los partidos.

Enseguida, la presidenta pidió volver al tema, que era un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de pedir a los gobiernos federal y estatales acciones inmediatas para proteger a la población mexicana de los riesgos de la pandemia por el coronavirus.

Pero Batres no atendió la recomendación e insistió en su protesta, por lo que el coordinador Monreal tuvo que intervenir. En concreto, dijo que hay espacios en otras comisiones, pero no en las que le interesan a su compañero Martí y luego tuvo que revelar un tema que evidenció todavía más las divisiones dentro de su grupo.

Dijo que, con respeto a la integración proporcional de las comisiones, pidió a algunos de sus compañeros “morenos” renunciar a las comisiones que le interesan a Batres, pero ninguno de ellos ha estado dispuesto a dejar su sitio.

Los boletos para la rifa del “avión-no avión” se empezaron a vender antes de tener la autorización legal

En la Cámara de Diputados también trabajaron a toda velocidad, para aprobar las reformas legales que permiten el gobierno federal llevar a cabo la rifa del avión presidencial.

El cambio será posible gracias a los votos de los diputados de Morena y sus aliados del PT, PES y PVEM. Estuvieron en contra los legisladores del PRI, PAN, PRD y MC. A final de cuentas, después de un debate de más de dos horas, las reformas se aprobaron con 295 votos a favor y 143 en contra.

La minuta, enviada al Senado, modifica artículos de la Ley General de Bienes Nacionales y de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público para autorizar los bienes del Estado puedan ser sorteados o rifados a través de la Lotería Nacional.

Con toda la velocidad con la que trabajaron “morenos” y aliados, lo que no se puede ocultar es que el gobierno federal puso en venta los “cachitos” del sorteo del “avión-no avión” antes de tener la autorización para hacerlo y ya se sabe que el gobierno no puede hacer más de lo que le autoriza la ley.

Esta situación permite suponer que habrá nuevas controversias constitucionales contra el gobierno federal.

