Coronavirus: el fantasma de Calderón

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Lenta acción de Salud por razones políticas

En 2009 funcionó el gobierno ante el H1N1

Espectáculos multitudinarios sin restricciones

AMLO: el feo a “Napito” y sus posturas obreras

Fe es la fuerza de la vida

León Tolstoi, 1828-1910; escritor ruso

#FantasmaDeCalderón #Coronavirus #LópezGatell #LentaRespuesta #FelipeAclderón #CuartaTransformación #H1N1 #AngelCordovaVillalobos #ExitosoPlanAntivirusEn2009 #ViveLatinoSinControl #FrenanEspectáculos #TodoElPais #EscuelasSuspendenClases #Napito #Catem #PedroHaces #CTM

Si sabemos que la fase dos de la pandemia del coronavirus llegará la próxima semana, no entendemos el motivo por el cual la Secretaría de Salud no toma medidas de control total. Salvar una vida es suficiente para medidas contundentes para disminuir el número de víctimas.

Lo grave en materia de salud:

1.- No existe un secretario de Salud. El titular de la SS, Jorge Alcocer es una figura decorativa. Su lugar lo ocupa Hugo López Gatell, quien busca no molestar en nada al presidente de la República, cuando sus acciones lentas ante el COVID19, ponen en riesgo la Cuarta Transformación.

2.- En el mundo, incluso en niveles menores de contagio, toman medidas de aislamiento mediante el cierre de las fronteras. Se impiden los viajes al extranjero y quienes llegan son revisados escrupulosamente. En México ni siquiera les imponen a los visitantes un cuestionario sobre sus viajes y condiciones de salud. Simplemente no quieren gastar en personal y papel para el análisis de las respuestas. No entienden que la emergencia está fuera de norma. Es una pandemia que podrá matar a millones.

3.- El fantasma de Felipe Calderón, deambula en las oficinas de la Cuarta Transformación. No quieren seguir los pasos que el entonces secretario de Salud, Ángel Córdova Villalobos, que resultó efectiva y salvó muchas vidas. A unos días de declarada la presencia del virus H1N1, que desde ese año a la fecha van 186,500 muertos en todo el mundo. Ya se tiene información genética y el medicamento para el tratamiento de esa enfermedad. En México se registró el “paciente cero”, un niño en Córdova, Veracruz.

La operación realizada por Córdova Villalobos, fue efectiva. Empezó a generar zonas de aislamiento hasta llegar a las principales ciudades del país. A manera de cuarentenas, todo el país reaccionó y el resto del mundo también. En sólo 4 meses se controló la epidemia y afortunadamente no llegó a pandemia. Fue un éxito.

Sin embargo, López Gattel, sólo habla de la experiencia de aquella operación sanitaria, pero no de la aplicación de aquellos protocolos. Fue una enorme movilización de millones de mexicanos y logramos contener el virus, a pesar de la mortandad que continúa. En caso de perder el control, la epidemia en poco tiempo se hubiera convertido en pandemia.

A pesar que este reportero que escribe esta columna critiqué que este virus ayuda a lograr utilidades por más de 6 mil millones de dólares, a una empresa que tenía la patente del medicamento contra el H1N1, el Tamiflú. El secretario de e Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld y el mismo vicepresidente, Dick Cheney, resultaron beneficiados, con la compra masiva de millones de lotes de esos medicamentos. Esto lo denunciamos en varios programas, incluso uno en Discovery Chanel.

PODEROSOS CABALLEROS: Sin embargo, muy a pesar de ello, todo tipo de prevención, incluso exagerada salva vidas. Si sabemos que la pandemia llegará al país, por qué no nos adelantamos. El festival Vive Latino, se llevó a cabo pese a las recomendaciones contra ese tipo de aglomeraciones: son focos de alto riesgo de propagación del virus. Para no volver a contratar a los músicos y para que nos que vayan es porque no quieren perder los boletos, para no reembolsarlo, prefirieron convencer a la gobernadora Claudia Sheinbaum. Esto, aunque varios resulten enfermos y puedan morir. El negocio es primero. El orneo MX de futbol, se canceló; un acto de responsabilidad. *** Bajo el liderazgo de Gustavo Cantú, Seguros Monterrey inauguró su nuevo Centro de Operaciones en la ciudad de Querétaro, con una inversión de 66 millones de pesos y la generación de 600 empleos. *** En febrero se celebraron tres aniversarios de asociaciones sindicales. A sólo dos de ellas el presidente Andrés Manuel López Obrador asistió. La primera a la de la CATEM de Pedro Haces, y a la que llegaron casi 20 mil agremiados. La segunda fue la CTM que lidera Carlos Aceves del Olmo. Al de la Confederación Internacional de Trabajadores que encabeza el líder de los mineros Napoleón Gómez Urrutia, le hizo el “fuchi”. El primer aniversario de esta confederación fue el pasado 13 de febrero. Y es que hay quienes dicen que hay una ruptura y enfriamiento de las relaciones entre el Ejecutivo y su primer círculo, con el líder minero.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: La campaña “Cuidar al planeta sabe bien”, de Grupo Nutrisa, que preside Luis Zubieta de la Mora, busca eliminar 110,000 vasos de plástico de un solo uso, al día. Así podrá integrar 40 millones de vasos reciclables por año, en todo el país. El objetivo de la empresa de Grupo Herdez, es reducir un 50% el uso de plásticos de un solo uso en las tiendas durante este 2020 y continuar trabajando en 2021 para alcanzar el 90%.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas,

en “Víctor Sánchez Baños en MVS”

MVSnoticias.com

poderydinero.mx

vsb@poderydinero.mx

Twitter:@vsanchezbanos

Facebook: vsanchezbanos