Alejandro Bon muestra las bondades de un coaching bien aplicado

Está disponible para atender empresas o dar cursos personalizados

Arturo Arellano

Alejandro Bon es un extraordinario coach, quien con su método ha logrado ayudar a diferentes grupos de empresarios, emprendedores y demás personas que han logrado llevar su visión de negocios y trabajo en equipo mucho más allá de lo que creyeron lograr.

Para ahondar en su manera de trabajar, el consultor, mentor, estratega, personal y coach ejecutivo, visitó la redacción de DIARIOIMAGEN y en entrevista comentó: “Me interesa mucho impulsar a las personas, me interesa que lo hagan de manera natural, hay veces en que las obligan, cuando el coaching debe arrancar a partir del deseo. Cuando quieres cambiar algo entonces ya hay en tí ese sentido de búsqueda de respuestas, de algo que te acomode para crecer y necesitas un coach para encaminar eso”.

Afirma que “ahora hay muchos coaches, que se hacen llamar así muy a la ligera y eso recae en algo obligado, la gente cree que es así, que un coach debe decirte que hacer, pero no, porque eso ya es consultoría o ven el coach como terapia, pero esa te hace irte al pasado. En el coaching lo que hacemos es fortalecer a las personas para que encuentren los valores que no creen tener, pero cuando los encuentran, comienzan a actualizar su versión de sí mismos, para primero ‘ser’ como persona y después ‘hacer’ realizar mejores cosas, con un trasfondo, hasta alcanzar una meta con motivos que te respalde”.

Explica que “El coaching es un acompañamiento, a que la persona vaya explorando y en ese camino te reencuentras. Un coach no te juzga, por ello, si bien, doy charlas y conferencias, ahorita me estoy enfocando más a coaching con directores y grupos ejecutivos, en el sentido de ver al director uno a uno, empezar a ver qué áreas quiere explorar y trabajar, luego en ese sentido, cuando el líder está bien, lo más seguro es que el equipo también lo esté. Después ya me voy con los equipos, les pregunto las metas que quieren alcanzar y se les va guiando para alcanzar el potencial que no creen tener, pero sí lo tienen”.

Estando especializado en desarrollo humano señala que “sirve para crear lideres, aunque muchos no lo ven así, pero el desarrollo humano es lo que impulsa, los motivos para alcanzar una meta. De pronto los lideres no saben quiénes son y no es que este mal, sino que el hecho de buscar actualizar la versión de uno mismo, lo que hace es que con nuestras experiencias podamos tener mayor potencial”.

Las historias de éxito de este coach, son incontables, pero nos narra que “hemos tenido lideres que se creían sin potencial para nada, sin embargo terminaron haciendo muchísimo, he estado en retiros de lideres importantes, donde ellos han encontrado caminos para saber que hacer después de trabajar tantos años esa toma de decisiones es muy difícil, porque se dan cuenta de que también pueden continuar con su vida, después de haber estado tanto detrás de un escritorio”.

En el tema de los lideres “se les hace saber que ya no existe ese liderazgo del ‘yo mando, autoritario, rígido, eso es de la vieja escuela, de modo que cuando descubren que para liderar, primero hay que estar bien y completo, es cuando el equipo comienza a funcionar. Impulsar a lideres me ha ayudado mucho, o se sienten juzgados, aunque hay evaluaciones muy rígidas, pero no son malos, solo hay momentos de estrés que te leva a actuar de cierta forma, pero se les ayuda a descubrir porque reaccionan así y lo van modificando”.

Lo más complicado dice es que la gente no cree “de pronto pasa porque van a cursos que no están certificados, les hacen creer que en tres días van a cambiar y posiblemente si, pero el rebote va a ser espantoso. Cuando quieres generar un cambio, necesitas un proceso, pero no de tres días, cuando nos damos cuenta de que si tenemos el potencial, con poder y nuevas experiencias comenzaras a ver la vida de manera diferente”. El coach con estudios en habilidades directivas, profesionalizado en liderazgo, coaching ontológico, coactivo y otras especialidades tomadas en Harvard, se puede contactar a través de sus redes sociales, donde se encuentra como IG: Alejandro Bon Coach, FB: Alejandro Bon y en TW: AlecBon