Presentan actrices “Invencible”

Se presentará el 6 de mayo en Querétaro, el 7 de mayo en Toluca, 9 de mayo en Puebla, en Monterrey el 15 de mayo, y en Guadalajara el 30 de mayo; las fechas de la presentación en la Ciudad de México se darán a conocer próximamente

Es una serie de monólogos de seis mujeres que relatan historias inéditas con la finalidad de compartir precisamente estas vivencias, estas historias que las han hecho ser las mujeres que son y porqué son invencibles

Aarón Avalos

En el Hotel Barceló de la Ciudad de México se presentó la nueva obra que protagonizan Verónica del Castillo, Fabiola Campomanes, Cecilia Galliano, Luz Elena González, Ingrid Coronado y Maryfer Centeno.

Es una serie de monólogos de seis mujeres que relatan historias inéditas con la finalidad de compartir precisamente estas vivencias, estas historias que las han hecho ser las mujeres que son y porqué son invencibles. Cada una de estas mujeres abre su corazón compartiendo grandes historias de sus vidas que las han fortalecido y les permite ser cómo son en la actualidad. También se busca crear aprendizajes en las personas a partir de las historias que se compartirán en “Invencible”.

“La verdad está en cada uno de nuestros corazones. Aquí nosotras venimos a contar una parte de nuestra verdad y abrirles una parte de nuestras historias, lo hacemos con mucho respeto y mucho corazón y muchas ganas de transmitirle a la gente, a las mujeres y hombres que acudan a vernos que no solamente se van a divertir, porque también la vida misma nos hace reír de nuestras tragedias. Entonces se van a divertir, pero también van a entender que aquí lo que nos hace no solo invencibles sino parecidos unos de los otros es que todos en nuestras vidas vamos a superar adversidades y esto es crear empatía en todos nosotros y en esta ocasión nosotras somos el ejemplo de alguna manera de decir “mira, a mí me pasó esto pero aquí estoy parada, y aquí estoy y sí se puede y sí pude”, y no es que alguien sea mejor que otro sino que todos tenemos esa capacidad de hacernos invencible.” Explicó Fabiola Campomanes acerca de lo que se trata este nuevo proyecto y qué se puede esperar de “Invencible.”

Verónica del Castillo, quien asistió a la conferencia acompañada de su padre, Eric del Castillo, también hizo comentarios acerca de “Invencible”, para complementar la información realizada por su compañera.

“Gracias a nuestro productor y a estas mujeres maravillosas. Hace un año más o menos pensé en esta idea y me encanta verlo materializado en estas mujeres con el corazón y con la resiliencia que hoy tienen. Porque yo creo que ese es el común denominador de las seis, tenemos resiliencia, tenemos capacidad de levantarnos, que esa capacidad no es específica o única solamente para nosotros, es una capacidad que está en los demás, el ser invencible y es una capacidad que estamos esperando despertar en los demás. Ahora que estamos de moda las mujeres, esto toma más fuerza, más importancia. Cada quien desde su trinchera pone su granito de arena, esta es nuestra forma de nosotras de colaborar con esta sanación de las mujeres, yo creo que debemos postular un feminismo espiritual. Yo creo que “Invencible” es una doble catarsis, eso venía platicando con mi papá, es una doble catarsis “In primero para nosotras porque vamos a desnudarnos, vamos a contar historias que no hemos contado porque son inéditas, y vamos a tener una catarsis, ojalá la tengamos, en el público que vaya a vernos. Esa doble catarsis creo que va a ser muy sanadora para los hombres y mujeres y para que todos sanemos porque tenemos esa capacidad de levantarnos y reconstruirnos.”

Ingrid Coronado platicó que “la función es transmitir lo que hemos vivido a través de estas historias de vida, pero sobretodo que el público se dé cuenta que somos personas reales, que sufrimos, que tenemos cosas que nos enojan y hoy por hoy, por lo menos en mi caso, he descubierto que a través de contar mis historias puedo ayudar a inspirar a las personas, a que puedan salir adelante y que puedan ver las cosas de otra manera. Por eso creo que es importante que podamos transmitirlo de una manera divertida, es un show espectacular, es importante que lo sepan. A pesar de ser monólogos, la producción es algo increíble que van a disfrutar muchísimo. Así es que es así esta combinación de entretenimiento, que es a lo que nos hemos dedicado siempre, con ayudar e inspirar a las personas que vayan a nuestro show.”

“Invencible” se presentará el 6 de mayo en Querétaro, el 7 de mayo en Toluca, 9 de mayo en Puebla, en Monterrey el 15 de mayo, y en Guadalajara el 30 de mayo. Las fechas de la presentación en la Ciudad de México se darán a conocer próximamente.