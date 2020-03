Marco Zunino debuta con éxito en “Chicago, el musical”

La obra sigue con su gran éxito en el Teatro Telcel de este país

Claudia Arellano

Con madrinas de lujo y sin duda un elenco de primera debutó el actor peruano Marco Zunino en “Chicago, el musical”, de esta manera es como el exitoso actor sube a las tablas en México a lado de la actriz Bibi Gaitán, donde estuvo presente Kika Edgar y Susana Moscatel, quienes fueron las madrinas.

Zunino inició su participación en el musical desde el pasado 16 de febrero. Marco comparte escenario con el elenco que también lo conforman María León y esta ocasión el actor interpreta el rol de Billy Flynn, el mismo papel que interpretó en Lima cuando el musical se puso en cartelera.

Zunino regresará con su icónico personaje de Billy Flynn en “Chicago”, la obra de teatro que interpretó en 2012 en Broadway. El intérprete que se formó junto a Denisse Dibos en la Asociación Cultural Preludio ha ingresado al elenco del mítico musical Chicago en la ciudad de México, y durante su participación no solo se le vio feliz sino además agradecido con la compañía.

“Hay actores que brillan porque tenían que brillar y otros que lo hacen a través de la disciplina y del trabajo constante, estoy feliz de estar hoy compartiendo con Marco que ha demostrado siempre dar un trabajo entregado y constante, que sin duda da muestras de cómo se trabaja y se ama esta profesión, estamos muy emocionados de tenerlo aquí y que sea parte de esta obra que amamos tanto”, dijo Kika Edgar.

Marco Aurelio Zunino Costa es un actor y cantautor peruano nacido en Puerto Rico. Empezó su carrera en televisión, como parte del exitoso programa infantil Nubeluz, para luego participar en telenovelas y años después estudiar teatro clásico y musical en el conservatorio Circle in the Square Theatre School de New York. En su país ha estelarizado varios musicales, incluyendo Jesucristo Superstar, Cabaret, El musical 2010, Rent y Amor sin barreras (West Side Story). A inicios del 2012 debutó en Broadway interpretando a Billy Flynn en Chicago.

Marco aseguró que sentía cierto miedo por el coronavirus, sin embargo, no es su modo, vivir con ese sentimiento, por lo cual pide que la gente guarde la calma, en tanto, él disfruta de su papel y participación en este musical que sin duda ha marcado su carrera, y asegura que está más que agradecido con el productor Morris Gilbert, quien le ha dado la oportunidad de participar en esta producción que considera una de las mejores en el mundo.