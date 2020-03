Cristian Jacobo triunfa con “Tú y yo terminamos”

El cantante goza de éxito con su nuevo sencillo y planea presentarse en vivo en todas las latitudes del país

Arturo Arellano

El joven cantante y compositor mexicano Cristian Jacobo inició su carrera profesional en 2015, después de su participación en “La Voz México” en 2014. Cuenta con un disco de estudio titulado “En esta vida” con el que ha tenido bastante éxito, no obstante, con hambre de más, ahora el cantante lanza “Tú y yo terminamos”, un nuevo sencillo, con el que apunta a un nuevo material discográfico y con el que ha venido acumulando cada vez más seguidores en todo el país.

En entrevista con DIARIOIMAGEN, el talentoso artista nos platicó que “estamos trabajando este tema que ya tenía muchas ganas de sacar y gracias a Dios ya se dio la oportunidad, además está siendo muy bien aceptado por la gente, que me hace saber qué les gusta y me demuestran su cariño. Lo compuse con un amigo, ya teníamos bastante tiempo que lo hicimos, unos tres años, pero apenas salió y la gente desde el momento en que lo escucharon nos apoyó”.

Explica que rumbo a su nuevo disco “por lo pronto estaremos sacando varios sencillos, vamos despacito, tratando de hacer algo diferente, que la gente le enamore, que cada canción tenga una razón de ser y no meter temas por meterlos, por eso vamos despacio, eligiendo lo que creemos serán las mejores canciones. Me gusta cantar de todo, además creo que un disco debe traer todos los colores y sabores, no vivimos todo el tiempo enamorados o todo el tiempo enojados, por eso hay que meter cosas versátiles, para lograr alegrar un momento, o para desahogarnos de uno malo, también ¿porque no? para tomar y bailar”.

Añade que “grabamos un tema que se llama ‘A escondidas’, porque estoy escribiendo temas que no hacía antes, para ir evolucionando como cantante y como compositor.

“Tenemos ganas de hacer un dueto, esperamos que se pueda concretar algo, todavía no sabemos , pero si tenemos gente en la mira, tengo ganas de cantar con muchos colegas, como pancho Barraza por ejemplo”

Y en el tema de los shows en vivo recuerda que “en Jalisco hicimos algo diferente, le cambiamos dos cosas al show, ya es más dinámico, la gente participa, hicimos un show de 3 horas y regalé mi sombrero, me tome mas de 500 fotos, fue una cosa increíble, tenía muchas ganas de estar en Jalisco, es como mi segunda casa. Quería regresarles un poquito de lo mucho que me han dado y así lo hicimos”

Rumbo a próximos shows se describe diciendo: “en el escenario soy una bala, brinco, bailo, me encanta lo que hago, al final del día es mi vida, desde que canto en Culiacán y lo hacía en fiestas, siempre lo he disfrutado tanto. Amo escuchar a la gente cantando mis canciones y gracias a Dios lo estoy viviendo, en este punto no tengo otra cosa que hacer más que agradecer”.

Concluye que por el momento “tratamos de disfrutar mucho la carrera, me gusta convivir estar en redes, me la paso bien y trato de que la gente también lo haga cuando me conozca. Que no me vean solo como un chavo que canta, sino como alguien abierto, buena onda, que no me vean como el artista sino como una persona que también les quiere y va a dar lo mejor por ellos”, concluyó.

Las fechas de sus presentaciones en vivo se pueden consultar en sus redes sociales, donde es el artista personalmente quien las atiende. Mientras tanto, su sencillo “Tú y yo terminamos” ya esta disponible para descarga y escucha en todas las plataformas digitales.

