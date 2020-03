Recibe el doctor Daniel Campos El Micrófono de Oro

El experto en piel favorito de las famosas se vio feliz tras recibir el galardón que entrega La Asociación Nacional de Locutores de México

Claudia Arellano

La Asociación Nacional de Locutores de México siempre tiene una presencia constante en el acontecer de esta sociedad, y los logros de diferentes figuras destacadas en el ámbito social, por ello se complacieron en entregar al doctor Daniel Campos, el galardón “Premio a la Excelencia Profesional”, por su aporte en el ámbito de la salud y su labor intensa por un bienestar integral.

Cabe destacar que desde hace más de 50 años, en representación de sus más de 15 mil socios a lo largo y ancho de la República Mexicana dicha asociación se ha dado a la tarea de reconocer la labor de aquellos profesionales que por su actividad, merecen una distinción. No sólo locutores e integrantes de los medios de comunicación han recibido algún premio si no también personajes de los diversos ramos entre ellos deportistas, empresarios, actores, actrices, cantantes, músicos, especialistas, personajes de las artes, científicos, políticos, gobernantes, líderes de la sociedad civil, entre muchos otros.

Tras recibir su distinción el doctor y experto en antienvejecimiento, además de un reconocido personaje entre las estrellas gracias a su difusión sobre todo en Miami habló acerca de cómo se siente tras esta distinción que afirma llega en un momento en el que sabe que es importante saber que lo que uno realiza es importante no solo para quien lo crea sino para quien cree en tu proyecto, pues los premios son el digno reflejo de un trabajo constante y dedicado.

En el evento en el que estuvo presente el productor y publirrelacionista Jonathan Tonatiuh, además de Rosalía Buan, el doctor dijo que México es un país rico en tradiciones y que está feliz de poder compartir sus investigaciones a través de sus textos, mismos que tiene las claves para lucir más joven por mucho más tiempo, tal y como ha logrado con artistas de la talla de Adamari López, Gaby Espino u Olga Tañon.

El oriundo de Cuba y radicado en Miami se especializa en procedimientos estéticos no invasivos y antienvejecimiento y nos cuenta en primera persona cómo llegó a ser el favorito de la jet set de Miami. “Dedicarme a la medicina estética fue algo natural para mí. Mi madre era muy cuidadosa de su apariencia y siempre me inculcó la importancia del cuidado de la piel cuando era niño, ella todas las noches se limpiaba su rostro con aceite de almendras, esto del cuidado es algo que se aprende, no puedes aconsejar a nadie a través de la palabra sino de los hechos, así que fue lo que mamá me enseño y aplique de por vida”, aseguró.

De igual modo el doctor aseguro que en este tiempo el procedimiento que más le piden a diario es la micro infusión facial láser, sin embargo, recomendó que antes de empezar cualquier tipo de tratamiento es importante, saber que lo más importante es cuidar emociones, alimentación y todo tipo de pensamientos, pues la salud para él es integral por lo que no se puede obtener un resultado en su totalidad sino cambiamos ciertos patrones de vida, y lo más importante es cómo te ves, pues como te ves es como te verán.

En tanto el notable medico sigue con la promoción de “Joven Para Siempre: Descubre La Llave del Antienvejecimiento”, o puedes encontrarlo con su título en inglés “Forever Young: Discover the Key to Anti-Aging”, mismo que se encuentra de venta en Amazon y en el cual puedes encontrar que aunque envejecer es una parte natural del ciclo de la vida la clave está en dos cosas: prevenir y tratar adecuadamente nuestra piel.

Para el Doctor Daniel Campos envejecer es un sinónimo de victoria, una victoria que requiere estar preparados para poder vivir más y vivir mejor. Con la preparación y la información adecuada, podemos disfrutar de nuestros años maduros y gozar de una buena salud y un estilo de vida activo. En este libro encontrarás información importante sobre el proceso de envejecimiento y cómo vivirlo plenamente, además de información sobre el proceso de envejecimiento: los principales cambios que suceden en el cuerpo y cómo disfrutar de este proceso. Y lo más importante cómo integrar una alimentación que te ayude a optimizar el funcionamiento de tu cuerpo y luchar contra el envejecimiento, sin dejar de lado la importancia de la salud mental y emocional para la belleza y juventud.

