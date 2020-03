Ante crisis económica, urgirán estímulos

Es momento de pensar en las medidas que se tomarán ante la irremediable llegada de la fase tres de contingencia sanitaria por el coronavirus, como lo anunció la semana antepasada el subsecretario Hugo López Gatell.

¿Qué criterios se aplicarán para el envío de enfermos a hospitales o centros acondicionados para tal efecto? ¿Cuántas pruebas o test se tienen para conocer el número exacto de enfermos? ¿Son suficientes? ¿Cuántas camas de hospital tenemos?

Estas interrogantes son en materia de salud. Sin embargo, vendrán momentos se severas cuarentenas y el impedimento a las personas a salir de sus casas. Cómo darles alivio, independientemente que tengan enfermos o pacientes en sus casas, si no tienen trabajo y trabajan para vivir. El pequeño y mediano empresario, incluso los grandes, ¿qué medidas deberán tomar si no producen mercancías y, aunque las produzcan los clientes no salen a las calles a comprarlas.

El problema macroeconómico es monumental, pero la economía cotidiana de todos los días y de todos los mexicanos, será devastador. Difícilmente podrán recuperar sus vidas cotidianas y a huella de esta crisis sanitaria estará tatuada en sus mentes por el resto de sus vidas. Si sufren la carencia de alimentos o herramientas para sobrevivir, será peor.

Hasta el momento, y que conste que el Gobierno ha tenido suficiente tiempo para prepararse, no se sabe de los programas de contingencia. Es más, como hemos señalado en este espacio, no hay protocolos para evitar la propagación del virus a niveles incontrolables. A todo llegan tarde o con un discurso ideológico. Con ideología no se cura la sociedad, ni come, ni es feliz.

¿El plan de contingencia tendrá apoyos fiscales para empresas que sigan pagando los salarios de sus trabajadores? ¿Los trabajadores, la totalidad, recibirá los salarios completos mientras estén en cuarentena? ¿El gobierno, en sus tres niveles, congelarán los pagos de agua, luz, gas y otros productos fundamentales en la existencia de una persona; una familia? ¿Si no hay ingresos, quien pagará la renta y la alimentación? En un gobierno que se precia de tener un alto sentido social, estas variables no pueden pasarse de alto.

No logramos contener totalmente el ingreso al país de enfermos de Covid19. Podemos adelantarnos en las consecuencias. Estamos en la siguiente etapa y el Gabinete de la 4T debe estar trabajando en ellos. Propuse respuestas a unas cuentas preguntas, pero la verdad son cientos de interrogantes que debe aclarar el gobierno. Y, no es pregunta de un conservador o neoliberal, sino de un periodista preocupado por su familia, comunidad y el país entero.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Los legisladores están más preocupados por su reelección, sin dejar el hueso y la dieta. Por ello, pese a tener restricciones sanitarias, los irresponsables salieron a aprobar ese proyecto de ley que les permite reelegirse. Además, por si fuera poco, Morena concretó su revancha contra Rosario Robles, y aprobaron el juicio político. Es una aberración práctica. Pero, quieren los reflectores. Hay que pegarle a Rosario; bullying, en toda la extensión de la palabra. *** Con William Shaw al mando, la aerolínea Interjet mantiene en tierra 4 aviones Airbus SE, tras reconocer los desafíos financieros que enfrenta; la compañía asegura que las aeronaves son sometidas a un mantenimiento mayor; y que dos serán devueltas a los arrendadores mientras alista la llegada de nuevas unidades a su flota. *** Bajo el liderazgo de Claudio Descalzi, la petrolera italiana Eni reportó el hallazgo de un yacimiento en las costas de México, cuyas estimaciones se ubican por encima de los 200 millones de barriles. *** Con Luis Gutiérrez al mando, Fibra Prologis comprará 10 inmuebles, invertirá 8 mil 300 millones de pesos en la Ciudad de México, Monterrey y Ciudad Juárez. *** Grupo Bimbo, que preside Daniel Servitje continúa su expansión internacional, ahora en Asia Central, mediante su subsidiaria enfocada en la industria de la comida rápida, Bimbo QSR (Quick Service Restaurants), surgida hace más de dos años, tras establecer una alianza estratégica con Food Town. *** El banco HSBC que encabeza Jorge Arce, alista el despido del 15 por ciento de su fuerza laboral, y está cobrando 7.3 mil millones en cargos en su último intento de revivir su fortuna desde la crisis financiera global.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVAS: AXA México, liderado por Daniel Bandle, obtuvo la certificación completa BOMA Best Sustainable Buildings Platinum (para exterior) y Sustainable Workplace (para interior), en su edificio corporativo en la colonia Del Valle, conocido como AXApolis. Esto lo que convierte a este inmueble en el primero en obtener ambas certificaciones a nivel mundial. La transformación de los lugares de trabajo la aseguradora. está alineada a su compromiso con el medio ambiente, la reducción del consumo de algunos recursos y a fomentar el bienestar de los colaboradores, a través de espacios abiertos que impulsen equipos integrados y que favorezcan la comunicación.

