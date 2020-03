Hasta que se reunió el Consejo Nacional de Sanidad

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Ni estampitas y amuletos salvan a AMLO de caída

Con 4 medidas, Murat beneficia a población

¡Vaya!, hasta que como producto de la presión de la sociedad, se reunió el Consejo Nacional de Sanidad que encabeza por cierto, el secretario-ornato, es decir, Jorge Alcocer, de Salud. Seguramente quien llevó la batuta fue el subsecretario que aspira y ansía escalar hasta la primera posición en dicha dependencia Hugo López Gatell, que luego encabezó la conferencia de prensa en la que se ofreció un informe sobre 164 casos de contagio del Covid-19 y sospechosos, 448 casos.

La Secretaría de Salud informó que en el encuentro que se debió de haber llevado a cabo con mucha mayor anticipación, se abordó las medidas para atender el coronavirus; el plan estratégico de reconversión de camas hospitalarias en el IMSS; así como la propuesta del Consejo para constituirse en sesión permanente.

En esta agenda, hay que recordar que diversos hospitales se han manifestado públicamente porque no hay los insumos para atender esta emergencia; si ya de por sí había desabasto de medicamentos, pues bien puede imaginarse que pasará lo peor.

Ahora bien, al entrar en una fase aún más dramática, las camas hospitalarias de plano, no van a alcanzar para quienes estén infectados de coronavirus y en Palacio Nacional, nada que mueven aunque sea un dedo para resolver esta situación.

Como se recordará, en una escena inimaginable para un presidente de la República, todos los días se le fueron al presidente Andrés Manuel López Obrador en mostrar lo que llamó sus “escudos protectores”, que no es más que estampitas de Santos y oraciones, bueno, hasta un trébol de seis hojas mostró en su gustadísimo stand-up mañanero, al tiempo que sentenció que la pandemia que aqueja al mundo, se controla combatiendo la corrupción.

No cabe duda que el mandatario confunde la gimnasia con la magnesia y por ende, cierra la semana en una muy mala posición. Lo que lo mata es su estilo personal para dirigir a un país se dedica a estar polarizando; está visto que no puede y como producto de ello, su caída se acelera también, por factores políticos, razón por la cual habrá que checar muy bien el impacto electoral que va a tener ésta tan anunciada debacle.

Debería el tabasqueño de tomar ejemplo en la actuación de gobernadores como Alejandro Murat, de Oaxaca quien, ante la Contingencia Sanitaria derivada del Coronavirus, anunció un conjunto de acciones que permitan a pequeñas y medianas empresas y a la población del estado, hacer frente a los efectos económicos y estabilizar la economía.

Está basado en apoyar a las pequeñas y medianas empresas con el objetivo de hacer frente a los efectos económicos y mantener los empleos. Estas cuatro medidas anunciadas por el gobernador Murat Hinojosa, representan apoyos directos por más de 180 millones de pesos para brindar certidumbre a las familias empresas y trabajadores e incluso, se revisará la ampliación de dichas medidas para el tercero y cuarto bimestre de este año, dependiendo de evolución de contingencia

En primer lugar, se otorgará estímulo fiscal del 50% en el segundo bimestre del presente ejercicio -marzo abril., en el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, lo que redituará en un beneficio económico aproximado de 104 millones de pesos El objetivo es apoyar a las empresas oaxaqueñas y evitar que se realicen despidos de sus trabajadores para conservar fuentes de trabajos

La segunda medida es que a través de la Secretaría de Finanzas, se otorgará un estímulo fiscal del 100% en el segundo bimestre en el impuesto sobre servicios de hospedaje, con un beneficio económico de alrededor de 13 millones de pesos. Se trata que el segundo semestre, Oaxaca y especialmente en el verano, mantenga su posicionamiento como principal destino turístico a nivel nacional

La tercera medida radica en que en coordinación con productores, la ANTAD, asociaciones locales de productores y todas las tiendas de autoservicio mantengan el continuo abasto de alimentos, artículos de primera necesidad y artículos de limpieza para que los oaxaqueños puedan estar tranquilos que el gobierno oaxaqueño y el sector privado harán todo lo necesario para mantener un abasto permanente durante toda la contingencia sanitaria.

En el cuarto y último punto, se pondrán en marcha más de 100 proyectos de infraestructura asociados a los 3 mil 500 millones de pesos de financiamiento de largo plazo, aprobados por el Congreso local en meses pasados y que este mismo mes iniciarán su instrumentación. El desarrollo de estos proyectos redituará en que por cada empleo directo se generan cinco indirectos, impactando a 30 ramas de la economía apoyando a pequeñas y medianas empresas de la entidad.

MUNICIONES

*** Luego de un encontronazo, en la sesión del pleno del Senado, entre Morenos y Albiazules por las medidas a adoptar al interior de éste legislativo como consecuencia de los efectos que pueda provocar el coronavirus, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Alta, Ricardo Monreal Ávila dijo ver con buenos ojos la iniciativa de legislar a distancia. Expresó que hay que verlo con simpatía y no descalificar la propuesta de la bancada de Acción Nacional, hecha por el senador Gustavo Enrique Madero, a manera de mitigar el enfrentamiento verbal entre el panista Damián Zepeda y el siempre refinadísimo morenista Félix Salgado Macedonio. Ya que el primero se manifestó por no seguir legislando en tiempos de pandemia, y el segundo exigió a los legisladores “morirnos en la raya”. Madero, sereno y propositivo planteó un nuevo escenario: legislar a distancia y evitar daños mayores en la salud de los legisladores.

Les pidió a sus colegas de Acción Nacional que presenten la iniciativa y luego la revisamos y la analizamos “desde el punto de vista técnico-legislativo, y nos apartamos de lo partidista, para darle cauce a la discusión y a la aprobación de leyes a través de este mecanismo novedoso”.

*** Pues nada, que trabajadores sindicalizados de la Cámara de Diputados le dieron tremendo portazo al coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Mario Martín Delgado, que hizo el coraje de su vida. Y todo por una iniciativa del PT, cuyo coordinador es Reginaldo Sandoval, para que al menos en lo que tiene que ver con los sindicatos del apartado “B”, las plazas de nueva creación no tengan que estar condicionadas a que las tenga que tener un sindicato. Sin duda, los de Morena lo quieren todo, no tienen llenadero y si un día fue la reelección, esta vez fue este atropello a la vida sindical. Por lo pronto, Reginaldo Sandoval dijo que no retiraría su propuesta, y eso que los alrededor de mil 200 sindicalizados lo corretearon. Lo trabajadores de la Cámara Baja, demandaron que los trabajadores en riesgo, no vayan a trabajar, pero la “aplanadora” morenista y compañía, no están dispuestos a ceder. ¡Qué tal!

