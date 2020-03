Diputados se premian y suspenden sesiones

Miguel Ángel Rivera

Con evidente gesto de alivio, la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, dio por concluida la sesión de ayer y anunció que la próxima será quién sabe cuándo.

Eso sí, los diputados que no forman parte de la directiva serán informados oportunamente de la fecha en que deberán reportarse para reanudar las sesiones ordinarias y para ello se utilizarán todos los medios de comunicación disponibles, los mensajes por celular, el correo electrónico y tal vez hasta esa reliquia del pasado, el telegrama.

Nadie puede prever lo que sucederá cuando llegue la segunda fase de la pandemia del Coronavirus o Covid-19, ni cuánto tiempo durará.

Existen probabilidades de que a pesar de los amuletos que “protegen” al presidente Andrés Manuel López Obrador, la parte intensa de la pandemia se extienda hasta los últimos días de abril, cuando debería terminar normalmente el actual segundo periodo ordinario de sesiones. En tal caso, los diputados volverán hasta el siguiente periodo, que deberá iniciarse el día primero de septiembre, para recibir el segundo (¿cuarto, quinto o qué numero?) informe presidencial.

La presidenta de la Cámara debió sentirse bastante aislada, pues sus compañeros de partido, del PAN, como los del PRI y MC, no asistieron como una medida de protesta por lo que consideran actitud pasiva y censurable del gobierno federal al no extremar las medidas de prevención contra la pandemia, tal como se ha impuesto en otras naciones de diversas partes del mundo. Rojas Hernández tuvo que asistir en razón de la responsabilidad que le impone su cargo, pues representa a todas las fracciones parlamentarias y no a una sola.

Ante la ausencia de la oposición, los legisladores de CONCACAFMORENA y sus asociados del PT, PES y PVEM tuvieron una sesión casi tranquila, en la que el asunto sobresaliente fue decidir si aprobaban iniciar el juicio político a la ex secretaria de Desarrollo Social (hoy Bienestar) y de la SEDATU, Rosario Robles, a la que no perdonan sus enemigos políticos a pesar de que destacados juristas dicen que ese procedimiento no se le puede aplicar porque ya no es funcionaria…Pero eso es otra historia.

Para que los diputados no extrañaran los momentos de conflicto que se repiten casi todas las sesiones, ahora el escándalo estuvo a cargo de trabajadores sindicalizados de la propia Cámara, quienes forzaron la puerta principal de entrada al salón de sesiones, para protestar contra una iniciativa del coordinador de la bancada del PT, Reginaldo Sandoval, que le quita el control al Sindicato encabezado por Jesús Almanza, al dejar bajo el control de cada grupo parlamentario la contratación y despido de los empleados.

La protesta ocasionó que la diputada Rojas Hernández decretara un receso precisamente cuando se iba a votar el juicio político contra Rosario Robles. Al cabo de aproximadamente una hora, la sesión se reanudó.

Se puede decir que los diputados presentes arriesgaron su salud, pero no se fueron si recompensa.

En la anterior sesión, de última hora y también casi “en familia” ante la ausencia de los legisladores de oposición aprobaron otra reforma que les autoriza a buscar la reelección – ya prevista constitucionalmente – si tener que renunciar y dejar inconcluso su actual mandato.

El presidente de Morena en desacuerdo con sus propios diputados

Por extraño que parezca, la principal reacción contra el cambio que se autorizaron los diputados se Morena y sus aliados vino de las mismas filas del partido en el gobierno.

El dirigente nacional interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, pidió a la Cámara de Senadores abrir el debate sobre la reelección de diputados al considerar que no deben ser beneficiarios de la reforma sobre este tema, quienes ahora forman parte del Congreso.

“Se ve mal que uno haga leyes para beneficiarse de ellas mismas”, dijo el dirigente interino de Morena, quien advirtió que si la reforma se acepta se deberá aplicar hasta las elecciones de 2024, cuando concluyan su periodo los diputados que serán elegidos el año venidero.

Ramírez Cuéllar también comentó que aunque los diputados no manejan dinero ni fuerza públicos, deben respetar las limitaciones que se imponen a todos los empleados del gobierno federal, pues a final de cuentas también son servidores públicos.

En opinión del dirigente de Morena, para que haya una competencia en igualdad de condiciones, todos los funcionarios públicos, del nivel que sean, deben dejar sus cargos al postularse para un puesto de representación popular.

El “autopremio” de los diputados también fue censurado por el ex presidente Felipe Calderón, quien en redes sociales recordó que la Constitución exige dejar un puesto para poder contender por otro.

En su cuenta de Twitter, el ex mandatario calificó de “ tramposa, abusiva, antidemocrática e inconstitucional” la reforma de los diputados de Morena y socios para reelegirse sin renunciar o pedir licencia. Destacó que la Constitución siempre ha exigido separación del cargo con meses de anticipación a la elección para postularse a cargos de elección popular.

Los senadores no irán al paro de labores por el coronavirus

Al contrario de lo ocurrido en la Cámara de Diputados, el Senado decidió que no suspenderá sesiones. La mayoría “morena” y sus satélites se ubicó al lado de los radicales de la llamada Cuarta Transformación que no admiten los grandes riesgos asociados a la pandemia del Covid 19 y consideran que ese fenómeno es aprovechado por algunos sectores para intentar sembrar el pánico entre la población.

En consecuencia, en la llamada Cámara Alta continuará el trabajo legislativo hasta que las autoridades de Salud decidan que efectivamente se deben suspender actividades por completo. Así lo confirmó el coordinador de la fracción “morena” y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila.

Monreal expresó el respaldo de Morena a las medidas adoptadas por el gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aseguró que en su Cámara actuarán con responsabilidad, aunque indicó que hay casos de excepción, como los de trabajadores mayores de 65 años y las mujeres embarazadas o con hijos pequeños, quienes podrán dejar de asistir a sus labores.

De hecho, como sucedió en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en el Senado quedan en total libertad los integrantes de las bancadas de Morena, PT, PES y PVEM, pues los legisladores de PRI, PAN y MC insistieron en que se deben interrumpir labores por el riesgo del Coronavirus. En la mini fracción del PRD hubo nueva división, pues uno de sus integrantes se presentó a la sesión del pasado miércoles y con ello se integró el quórum, al sumar el mínimo de 65 senadores presentes.

Cabe recordar que el coordinador del PAN, Mauricio Kuri, ha insistido en la conveniencia de suspender actividades, a fin de que “el Senado no se vuelva un foco de infección”.

En días próximos, si los senadores insisten en su determinación de continuar las sesiones, una de las minutas que tendrán que revisar es la proveniente de la Cámara de Diputados, con la reforma para que esos legisladores pueden buscar su reelección sin abandonar su curul.

Ya anteriormente los senadores han “enmendado la plana” a sus colegisladores. Dos de los casos que más se recuerdan son el de la nueva reforma educativa y lo relativo al fuero del presidente de la República.

Mientras tanto, se mantienen los efectos negativos de la pandemia del Coronavirus sobre la economía mexicana.

Por un lado, se mantiene la caída de la cotización del peso frente al dólar. La depreciación de la moneda mexicana respecto al día anterior fue de 2 por ciento o 49 centavos, según datos del Banco de México.

En lo que va del año el peso mexicano registra una depreciación de 30 por ciento. A Principios de 2020 se ubicada en 18.85 unidades por billete verde.

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró la jornada del jueves con una caída de 1.1 por ciento, con lo que continúa en niveles no vistos desde 2011, como consecuencia del impacto económico de la pandemia de Covid-19.

El principal indicador del mercado mexicano, el S&P/BMV IPC, concluyó en un nivel de 35 mil 143 unidades, cuando la jornada previa estuvo en 35 mil 532 enteros. Entre las empresas más afectadas estuvieron: Banregio, 13.03 por ciento; Gentera, 12.06; Santander, 11.40; Banco del Bajío, 7.09 y Banorte, 4.12 por ciento.

