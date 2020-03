Alcocer, fuera del consejo del INE

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Se anticipaba que Jorge Alcocer no pasaría el corte de los prospectos para Consejeros del INE, basado en los rencores del pasado, sin importar que sea uno de los personajes más identificados con los asuntos electorales en México.

Ya antes de esta ocasión se había frenado su intención de ser parte del desaparecido IFE, argumentado que había fungido como representante del PMS y del PRD dentro de la también desaparecida CFE.

Es cierto que Jorge Alcocer tuvo militancia en esos dos partidos, pero renunció a ella hace casi 30 años, salvo la ocasión en que fundó un partido de vida efímera que desapareció en 2003, Fuerza Ciudadana.

La posibilidad se le abrió por segunda ocasión al jefe de Asesores de Olga Sánchez Cordero, pero los intachables escrutadores lo relegaron y no pasó el corte de los 60 elegidos para la final.

Sin embargo, el ex diputado y ex subsecretario de Gobernación pidió le dieran las razones de su marginación y aunque no se atreverán a hacerlo se sabe que la instrucción vino desde lo más alto del pináculo político.

El jurado seleccionador está conformado por Diego Valdés, Sara Lovera, Laura Magaloni, Silvia Giorguli, Blanca Heredia, José Roldán y John Ackerman, casi todos ellos personajes sumamente respetables y de reconocida trayectoria que sin duda no se prestarían a aceptar consignas en contra de ninguno de los candidatos.

Con todo y ello prevalece la idea de que de los cuatro consejeros que ingresarán al Instituto Nacional Electoral, cuando menos tres deberán tener un perfil acorde a la 4T, tal y como se hacía antaño (cuando el reparto era de acuerdo a la presencia de cada uno de los principales partidos políticos), mientras que el cuarto dará sustento al proceso democrático de selección.

La realidad del Consejo del INE es que cuatro de sus integrantes terminan sus gestiones Pamela San Martín, Benito Nacif, Enrique Andrade y Marco Baños y se requiere de seleccionar a sus relevos, aunque la contingencia del coronavirus provocará que los lugares queden desiertos, hasta que esta pase.

*****

La pregunta más frecuente en la mañanera de ayer fue sobre el nombre del maquillista o de la maquillista del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, para no acudir con él. El exceso de maquillaje en su rostro hizo recordar al de su antecesor en el cargo. Será que el maquillaje es lo que identifica a los gobernantes mexiquenses ante su incapacidad para gobernar el estado más poblado del país.

*****

Qué necesidad hay de continuar con el levantamiento del Censo de Población, toda vez que los encuestadores son rechazados en muchos de los hogares en los que se presentan.

El pánico surgido a raíz de la aparición del coronavirus provoca que en los hogares a los que acuden son rechazados y en otros hasta agredidos, por el riesgo de contagio existente.

Sin embargo, la instrucción del INEGI es que este debe concluir el 27 de marzo, sin importar que las cifras no concuerden con la realidad y que los levantamientos se realicen a la carrera y los cuestionarios se llenen con falsedades.

*****

En los tiempos del coronavirus, el gobierno federal presenta sus planes para el aeropuerto de Santa Lucía (Felipe Ángeles), con sus proyectos de vías de acceso. Una muestra de que la emergencia todavía no llega.

ramonzurita44@hotmail.com

zurita_sahagun@hotmail.com