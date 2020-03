No queremos represión; tampoco impunidad

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

“Queremos vivir en un auténtico estado de derecho: sin represión; pero sin impunidad, sin polarización; pero con certeza. Un estado de derecho donde las buenas intenciones se hagan leyes y estas se cumplan.

“Queremos que las instituciones se respeten por su prestigio, por su solvencia moral, por su ética pública. Queremos que la libertad se enriquezca con la garantía de justicia y esta se haga común por el respeto de los derechos humanos y la fraternidad.

“Queremos que la lucha por la igualdad se traduzca en programas que trasciendan la ideología, para hacerse eficaces en lo económico, en la praxis de la economía de mercado que hemos vivido siempre.

“Queremos que la honradez, en el servicio público, se convierta en la norma y no en la excepción”.

La anterior carta de deseos fue distribuida por el experimentado político chiapaneco César Augusto Santiago Ramírez, ex diputado federal, ex senador, ex subsecretario de Gobernación, quien luego de abandonar al PRI en el que militó durante casi 50 años, ahora encabeza a la organización política Alternativa, que busca convertirse en partido político nacional. Esa agrupación, recuerda el político chiapaneco, tiene 25 años de lucha, pues fue creada luego del asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio-

Ha trascendido que esa agrupación es una de las que cumplió con todos los requisitos que establecen la Constitución y de las leyes electorales para obtener el reconocimiento oficial, por lo cual en julio venidero podría estar en condiciones de participar en la contienda electoral de 2021, considerada desde ahora la más competida en la historia del país, por la cantidad de cargos de representación popular que estarán en disputa y porque previsiblemente podrían participar más de una docena de partidos políticos.

De hecho, el documento distribuido por el también ex alto funcionario de PEMEX arranca con una severa crítica al papel que han desempeñado los partidos políticos en el México contemporáneo.

El texto sostiene que Alternativa “surgió para intentar ser una opción frente a la violencia y las malas prácticas que han prosperado en la política, hasta el parteaguas político del primero de julio del 2018, en donde el modelo de los partidos habituales estalló en pedazos al mostrar su formidable decadencia.

“Los partidos habituales y sus políticos están en los últimos lugares de la credibilidad pública y los esfuerzos de Alternativa en estos 25 años, de muy poco han servido para cambiar esa política. No hemos podido incidir de manera decisiva en mejorar la calidad de la democracia mexicana. Ésta sigue aferrada a lo cuantitativo: su calidad es lamentable.

Calificado durante mucho tiempo como uno de los mejores “operadores políticos” del viejo PRI, se manifestó en “enérgicamente” en contra de la “democracia de las despensas”, como desiderátum único de la vida electoral del país.

Por eso Alternativa hoy, al celebrar sus 25 años se renueva. Quiere agradecer primero, a los miles de mexicanas y mexicanos que están cerca de nosotros y, por respeto a ellos, queremos proponer nuestras acciones futuras, dice el documento hecho circular, el cual incluye todavía otros deseos:

“Queremos que a México le vaya bien. Queremos que al gobierno le vaya bien, para que le vaya bien a México. Queremos que la gente ya no sufra tanto, que mejore las condiciones de su vida y tenga seguridad para que pueda convivir en paz.

“Queremos que la vida pública vuelva a ser lo que alguna vez fue: la promoción de la vida digna y el lugar de abrigo para resolver los problemas de la gente por el respeto y la dignidad de las instituciones.

“Queremos que la democracia prospere en la discusión de las ideas y los proyectos y no solo en la contabilidad mecánica de los afiliados, de las canonjías o de las burocracias pagadas con dinero público.

“Queremos reconstituir el espíritu de lo mexicano, de lo nuestro, de la vocación y la creatividad que se traduzca en logros en la ciencia el arte y en la filosofía.

“Queremos volver a la grandeza mexicana respetada en el mundo, como convocatoria a la paz y la solidaridad humana.

“Queremos, en suma, que la sensatez domine los actos de la vida pública, la tolerancia permita la incorporación de todos, con sentido positivo que anime la convivencia en paz”.

El texto también detalla lo que no quiere la organización encabezada por Santiago Ramírez: “No queremos: Ser un grupo de lambiscones obsecuentes con el poder o peor aún, un grupo de críticos a ultranza que no nos satisface nada, al extremo de desear que a la gente le vaya mal, que sea víctima de carencias económicas o de plagas sanitarias para que al adversario le vaya mal y se debilite, porque no tenemos nada que ofrecer, solo el reclamo.

“No queremos que la ambición y el egoísmo humano sean los únicos derroteros para construir la riqueza de las naciones.

“No queremos que la impunidad sirva como convocatoria para los delincuentes, o que la frivolidad, los excesos y las complicidades, constituyan una subcultura de la vida y una oportunidad para enriquecerse.

“No suscribimos la polarización como única expresión de la política, queremos proponer, discutir y enriquecer el nuevo paradigma de la política”.

Más adelante, el documento de Alternativa pide a los ciudadanos denunciar obras inútiles – menciona un puente en Temixco, Morelos, que no se usa porque no va a ninguna parte – y denunciar hechos delictivos que hasta ahora no han recibido castigo.

“A pesar de que los hechos se persiguen de oficio; en este país, no pasa nada”, añade el documento que ofrece presentar ante la Fiscalía General de la República los delitos cometidos desde el poder “para que el espectáculo de la impunidad pueda concluir poniendo a la gente y a los políticos en el lugar en que deben estar”.

Por último, sostiene que “ya es tiempo de que las mujeres gobiernen el país” y propone crear la figura de vicepresidente. “Creemos indispensable, iniciar la discusión sobre la Reforma a la Constitución a efecto de que, en lo sucesivo en el Poder Ejecutivo Federal, la elección se dé de manera paritaria: si la presidenta es mujer, debe haber un vicepresidente hombre y viceversa”.

La pandemia del Coronavirus amenaza la economía de México.

Desde el inicio de la contingencia mundial derivada de la pandemia por el Coronavirus o Covid 19, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha desechado la posibilidad de que ese fenómeno afecte la economía de México, al grado de que, con su especial humor, advierte que hay especulación, de la cual culpa a sus enemigos políticos, a los que se refiere por los términos genéricos de “conservadores” o “neoliberales”.

Sin embargo, a últimas fechas, el discurso presidencial parece cambiar, al grado que durante su gira de fin de semana por Oaxaca, ya admitió que se tiene que afrontar “la crisis económica que se avecina”, derivada de los efectos de la pandemia de COVID-19 y la caída de los precios del petróleo, provocada por la “guerra” comercial entre Rusia y Arabia Saudita.

No obstante, el mandatario mexicano insistió en que dentro de la difícil situación económica hay una parte de especulación, especialmente en lo que se refiere a la cotización del peso mexicano, que por cierto es la moneda más afectada entre las llamadas naciones emergentes.

Luego de asegurar que no se detendrán obras en Oaxaca, López Obrador comentó que para hacer frente a la contingencia nuestro país dispone de reservas por 10 mil millones de dólares.

El jefe del Ejecutivo se cuidó de advertir que esas reservas se crearon durante su mandato, con lo cual dio respuesta indirecta a la ex subsecretaria de Hacienda Vanessa Rubio, quien hace unos días mediante un mensaje en redes sociales destacó que las reservas para afrontar la crisis fueron generadas durante los ahora aborrecidos gobiernos “neoliberales”.

El primer mandatario también comentó que, con respeto a la autonomía del Banco de México, ha sugerido a los especialistas cuidar las reservas y no utilizarlas para sostener la paridad de la moneda nacional. Esto porque la pronunciada caída de la moneda nacional deriva en buena medida de la especulación generada por quienes ven en la incertidumbre económica una forma de negocio.

Como siempre, López Obrador dijo mantener la confianza en que el país salga adelante de la contingencia gracias a las fortaleza cultural de los mexicanos.

