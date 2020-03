#QuédateEnCasa

Caleidoscopio

Guillermina Gómora Ordóñez

¡Vamos México! La sociedad pone el ejemplo al gobierno frente a la emergencia sanitaria por el Covid-19. Millones han parado, se quedan en casa. Es momento de pensar en colectivo y dejar las individualidades.

Al coronavirus se le detiene con la ciencia y con un compromiso social y ciudadano responsable. Las estampitas, trébol de 6 o 100 hojas, peroratas y adulaciones sobre la inmortalidad presidencial, no curan. Son un acto de irresponsabilidad. Una vergüenza nacional.

La pandemia ha costado a la humanidad – hasta ahora- más de 375 mil contagios y más de 16 mil vidas. La pesadilla comenzó en enero. Llevamos ventaja sobre las naciones que no se prepararon o sus habitantes que ignoraron las medidas de emergencia. Hoy nos toca escuchar y actuar.

En México, “oficialmente” hay 316 personas infectadas, el número de casos sospechosos incrementó a 793 y tres fallecidos por Covid-19, de acuerdo con el último corte de la Secretaría de Salud del lunes 23 de marzo. Así, México estaría por iniciar la fase 2 del semáforo epidemiológico, en la que se pasa de decenas a cientos de registros y la enfermedad se disemina de manera comunitaria. No entremos en pánico, actuemos #QuédateEnCasa.

Se ha repetido en diversos foros y en las redes sociales que la mejor manera de combatir el contagio de este virus es la de parar, además de las medidas de higiene. No caer en pánico, seguir las indicaciones de las autoridades civiles y de salud sobre las medidas preventivas y de contención; continuar con el lavado de manos, la utilización de gel y la protección a grupos vulnerables e ignorar rumores y mitos que se generan alrededor de una enfermedad global.

La clave está en pensar en colectivo y dejar de lado las mezquindades, cada una de nuestras acciones tienen repercusiones a nivel poblacional. Nuestras autoridades federales han sido omisas y francamente imprudentes en el manejo de la pandemia.

¡Al diablo con sus manejos políticos! La solidaridad mostrada por los mexicanos en diferentes momentos de tragedia, nos debe motivar para conducirnos de manera responsable en casa, en el trabajo, en los hospitales.

Cambiemos la palabra encierro, por convivencia, aprendizaje, introspección. ¿Cuántas veces nos hemos quejado de la falta de tiempo para estar con la familia, leer, descansar, ordenar documentos, ver películas, hacer ejercicio y un largo etcétera? Dicen que tiempo de crisis, es tiempo de oportunidades.

Así que enfrentemos la emergencia y aprovechemos la oportunidad de sacar lo mejor de nosotros mismos. Tomemos el reto de reinventarnos y de crear nuevas formas de convivencia.

Para empezar, ayudemos al personal médico de todo el país, que hoy se juega la vida por nosotros. Frenemos los contagios, el éxito dependerá en gran medida de las decisiones político-sanitarias que se tomen desde el gobierno y la seriedad con la cual se implementen y se adopten. El resto depende del compromiso personal y social de cada uno.

Cerremos el paso al miedo, evitemos la discriminación. Es hora de ayudar. La Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria del gobierno de México ha puesto a disposición de la ciudadanía el teléfono de orientación: 800-0044-800, hagamos uso de la línea con responsabilidad social. #Vamos México

VERICUENTOS

Frena Monreal reelección

Una vez más, el presidente de la Jucopo en el Senado, Ricardo Monreal, mete freno de mano al oportunismo político de sus compañeros de partido en San Lázaro. Los diputados de Morena, coordinados por Mario Delgado, “enseñaron el cobre”. En plena emergencia sanitaria por el coronavirus, aprobaron la reforma que permite a los legisladores buscar la reelección sin necesidad de dejar el cargo. Monreal, reconoció que NO es el momento para aprobar la reforma, que no es un reclamo social y anticipó que NO será aprobada fast track en el Senado. ¡Vientos!

Resucitó Anaya

Ver para creer, el ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, reapareció en sus redes sociales. El queretano resucitó, en medio de la emergencia sanitaria, con un exhorto a los ciudadanos y a la clase política: “no es tiempo de pelear con el presidente o con los líderes democráticamente electos… pero si de exigir seriedad, escuchar a los expertos y prepararnos con sensatez”. Ya veremos si el regreso del panista es en buena lid. México nos necesita a todos. Lucrar con esta crisis puede ser su lápida política. ¡Ups!

#NiUnaMás

Sigamos con el puño en alto. La violencia en contra de las mujeres continúa, entre enero y febrero, pasados, asesinaron a 632. Entre éstas hay 166 víctimas de feminicidio, de ellas 14.45 por ciento, es decir 24, eran niñas o adolescentes, y 76 por ciento, o sea 127, mayores de 18 años. Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que, aún con la irrupción del feminismo en el debate nacional, la violencia hacia las mujeres no se detiene. #YaBasta.

