Coronavirus, ¿es diferente en Estados Unidos?

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Desde la zona de Napa, una mexicana oriunda de Veracruz, nos narra su experiencia en esta crisis del coronavirus.

Quisiera contarles un poco de lo que en Estados Unidos estamos viviendo:

De entrada los comercios cerraron, a todos los trabajadores nos enviaron a casa, pagándonos solo los días que hasta el cierre se habían acumulado, el cierre del trabajo, indefinido.

Lo primero que pensé fue qué va a pasar? Cuándo voy a volver a trabajar? Y la renta? Y los gastos de luz, teléfono, cable, pago de carro o tarjeta? Qué voy a hacer??? Nadie te dice nada, porque nadie sabe nada, nadie sabe qué va a pasar, el gobierno va al día en la información.

Pero sin alegar más a casa, en lo particular, me tocó trabajar el martes y miércoles de la semana pasada, cuando iniciaba más fuerte el rumor del #Coronavirus, y saben puedo asegurarles que solo tuvimos el martes dos ventas, abrimos desde las 10 y cerramos a las 3, porque no había alguien que pudiera comprar, el miércoles fue peor, no había gente en la calle, mucho menos para ir a comprar, así que los dueños tomaron la decisión de cerrar, tuvimos que tirar demasiada mercancía, pero creo era lo que se debía hacer.

Y estos últimos días han sido una verdadera desinformación, que si nos va llegar un cheque de parte del gobierno, que si vamos a abrir en 10 días, no en un mes, no en tres, que los de las empresas del vino si están trabajando, que ya solo esta semana, luego que no.

Los del campo siguen, y pues ayer sábado ya mandaron a todos a descansar.

Los de la construcción también sólo trabajaron hasta el viernes, otros el sábado, ya no saben cuándo van a regresar al trabajo.

Y así vivimos todos los días, no sabemos si nos van a desalojar, si la comida que tenemos aguante para tanto, qué vamos a hacer si se acaba? tenemos lo justo para pagar la renta, pero la pagamos o no? En serio, es muy difícil, se supone que estamos en cuarentena y veo a algunas personas paseando en la calle, aún veo pasar muchos carros, en serio la enfermedad del #Coronavirus también es mental, llevamos un desgaste emocional sin saber cuánto va a durar esto, he escuchado a muchos decir que se van a México, hoy se despidió de mi, mi amiga que prefirió ir a pasar esta situación en México.

Yo sé que muchos me entenderán, solo quería contarles esto, porque sé que en México muchos están pensando en que no se pueden quedar en casa, quién les va a dar para llevar la comida a casa?, no digo que ellos estén peor o mejor que nosotros, solo que en este país están tomando medidas y no sabemos si son extremas o si son necesarias o innecesarias.

Solo les pido que me ayuden a compartir mi experiencia por si alguien puede entender que todos estamos sufriendo psicológicamente ante un enemigo invisible.

Le ruego a Dios pronto todos estemos trabajando, sanos y que hayamos aprendido algo de esta experiencia, que si en unos años los bisnietos la saben (digo si hay sobrevivientes) creerán que era una película más, de las miles que Hollywood inventó.

Gracias por leer y sobre todo hagamos una supervivencia segura.

Así las cosas en Estados Unidos.

