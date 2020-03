El crack del 29

Municiones

Mauro Benites G.

Las escenas de horror que vivimos en la televisión por las defunciones en los países de Europa consecuencia de la pandemia del coronavirus aumentan el desconcierto y la desconfianza con la actitud, declaraciones y acciones del gobierno mexicano. El diagnóstico que los gobiernos internacionales tienen de la crisis por venir está no claro. En nuestro país las declaraciones presidenciales respecto a la crisis financiera no coinciden con las del secretario de hacienda, y mucho menos con las del gobernador del banco de México, creando un desconcierto que nos lleva a una desorientación, irritación y pánico que puede desencadenar violencia. Se ha comentado el siglo pasado tomando como simil Lo que podría pasar en los próximos meses. Pero? Que fue en realidad lo que pasó ese octubre del 29?, Permíteme elector una remembranza de este punto y seguido el 24 de octubre de 1929 al mediodía, el crecimiento financiero de los años 20 yacía hecho pedazos en el suelo de la Bolsa de Nueva York. Miles de americanos, desde cuentahabientes hasta magnates, habían perdido sus depósitos, por las especulaciones Fundamentalmente en Las operaciones de la Bolsa. Al final del día se habían suicidado 11 personas.

Mirando hacia atrás, los signos que desembocarían en el “jueves negro“ estaban previstos en las acciones de especulación. Los precios de las acciones habían subido más del Doble desde 1925, y en septiembre el índice industrial Down Jones (una estimación del valor de las acciones principales) había alcanzado la altura récord en un mercado frenético. Los indicios de una recesión económica mundial y la advertencia de los expertos de que las acciones estaban sobre valoradas habían provocado que algunos inversionistas importantes empezarán a retirarse del mercado, pero el 19 de octubre el impulso de vender alcanzo unas proporciones alarmantes y Los precios empezaron a decaer. El ímpetu fue en aumento hasta cinco días después de que la Bolsa fuera presa del peor pánico de su historia. Vino el impacto inicial, que anunciaba la quiebra total, la caída fue larga y provocó reacciones en cadena a nivel mundial. Cuando el capital de las inversiones se agotó, las compañías recortaron la producción o quebraron, despidiendo a miles de trabajadores Los salarios y los precios cayeron en picada al igual que el consumo en general. Los bancos retiraron los préstamos y suspendieron los derechos a prorrogar hipotecas; muchos quebraron y arruinaron a sus clientes. Las naciones europeas cuya economía dependía de los créditos americanos sufrieron el crack de forma casi tan aguda como Estados Unidos. El mercado mundial se ve afectado y la imposición de arsenales proteccionista todavía empeoró más la cuestión. Y aparte se creía que el capitalismo Era un sistema que se enmendaba así mismo y la intervención podía ser perjudicial, por lo cual los gobiernos casi no intervinieron. En 1933, el paro rondaba los 30 millones de personas desocupadas en las naciones industrializadas, cinco veces más del nivel de 1929. En Estados Unidos los “Parias“ Aumentaban en las principales ciudades. Lejos de sanar y recuperarse, asimismo, el capitalismo parecía moribundo. Empezaron a surgir movimientos violentos de derechas y de izquierda en los países donde antes no se daban estos problemas.

El optimismo y la especulación sobre todo en la bolsa probó movido por los grupos financieros, habían provocado su propia ruina. La gran depresión permaneció inalterable hasta que estalló la Segunda Guerra Mundial, la más cruel de toda la historia.

Dejo al lector para que compare la situación de crisis mundial que vivimos actualmente por el coronavirus y por supuesto que los gobiernos rectifiquen y encuentren un sistema financiero renovado acorde a la globalización, pues está comprobado que el sistema capitalista como lo conocemos está totalmente agotado.

mauben625@yahoo.com.mx