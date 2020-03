¿Meditación?

Fit Mundo

Laura Malpica

Al despertar, ahora que no llevas prisa, tómate 5 minutos siéntate y pon música de meditación y pon en blanco tu mente, concéntrate en el aquí y en el ahora, de verdad cuando pasen esos minutos abrirás tus ojos y todo se verá más hermoso

Hola de nuevo, hoy hablaremos de los beneficios de meditar y ahora que estamos guardaditos en casa podemos aprovechar ese silencio que existe para concentrarnos más fácil.

Normalmente las personas no se concentran para tener una buena meditación ya sea por el ruido de la calle o los pendientes a realizar, pero en pleno resguardo por el Covid-19 casi no hay ruido externo y los pendientes de la vida cotidiana están en una especie de “stop” por lo que puedes concentrarte mejor y avanzar en tu espiritualidad. Cuando yo inicié en la meditación buscaba videos en internet de meditación de 5 a 10 minutos, posteriormente aumenté y un día logré meditar durante 30 minutos, desafortunadamente lo dejé y ahora reinicié.

He disfrutado el silencio de la ciudad y que el estar encerrada cambiando el estilo de mi cuarto o de mi casa mueve para bien todas las energías y te renueva ver todo distinto. Entonces, te recomiendo que al despertar ahora que no llevas prisa tómate 5 minutos siéntate y pon música de meditación y pon en blanco tu mente, concéntrate en el aquí y en el ahora, de verdad cuando pasen esos minutos abrirás tus ojos y todo se verá más hermoso. Hoy puedes hacerlo, renuévate por dentro para que cuando vuelvas a tu día a día no regreses con la misma apatía. Mira toma esos minutos, pon la canción y recuerda un día de tu vida cotidiana sin pandemia o cuarentena, piensa en toda la libertad que tenías en un día de hacer tu trabajo, tu ejercicio, tu dieta, tu rutina de entrenamiento, tu lectura, tu estudio, etcétera, lo que tú hacías día a día y piensa en el presente en que ahora no lo puedes hacer y te sientes limitado, así habrás tenido unos minutos de auto observación y verás que tu vida cotidiana no era tan mala y que en cierto punto extrañas todo eso, al menos es lo que ha sucedido conmigo. Por ahora nos quedan al menos 3 semanas para hacer esto y cambiar tu rutina un poco y relajar esa mente para que no solo te veas bien por fuera sino también por dentro y lleguemos a nuestra vida cotidiana después de la cuarentena con otros aires con nueva energía y mejoría espiritual, física y mental.

Empieza solo con 5 minutos al día, come saludablemente, bebe agua constantemente, entrena y acomoda tu vida, todo esto está sucediendo para mejor, no veamos algo así como trágico, qué te parece verlo como algo que necesitábamos urgentemente el mundo entero porque ya estábamos viviendo sumamente aprisa, la vida nos marcó una pausa, de ti depende si de ésta sales airoso y vas por nuevas y mejores metas o te quedas quejándote de que todos están muriendo, del dinero o de la interminable pelea económica, política, social y religiosa que se viene. Haz la diferencia y disfruta tu cuarentena haciendo algo para mejorarte. Les mando un fuerte abrazo virtual. Recuerda que puedes escribirme para cualquier duda que tengas a mis redes sociales. ¡Hasta el siguiente viernes!

IG: @anaiztha (#Malpicabb)

Fb: Ngaire Akona