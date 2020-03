El consentido

Perfiles de México

Armando Ríos Ruiz

Por algo aseguran que es el consentido del Presidente desde antes que iniciara funciones la 4T y luego, recién emprendió el vuelo, cuando se tomó la decisión de utilizar la infraestructura de Electra, para difundir los apoyos sociales y al rato, con los espaldarazos recibidos desde la Primera Magistratura.

Debe sentirse obligado a agradecer y a hacer lo que sea para permanecer como favorito en el ánimo de quien manda. Por ello tomó el micrófono para pedir el apoyo para su protector, ante las críticas de la “oposición fifí” en momentos en que la salud del pueblo está en peligro, por la aparición del virus que ha causado miedo, zozobra y muerte en el mundo entero.

Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, Banco Azteca y otras empresas y con un capital que ya debe rondar los 15 mil millones de dólares, sólo superado hace exactamente un año por Carlos Slim y el minero Germán Larrea, de acuerdo con el reporte de la revista Forbes, señaló que existen presiones al Mandatario para hacer un confinamiento denominado “lock down”, “como el que se hace en las cárceles de Estados Unidos cuando se cierran las celdas de los reos”.

Igual que la mayoría de los funcionarios del momento, que para lo único que sirven es para repetir como loros lo que dice su jefe, sin razonar siquiera lo que quiere decir, se atrevió a convocar a la gente a salir a las calles, a que gasten, pues no es cierto lo que se dice del coronavirus

Dio la impresión de que, con tales palabras, pedía al Ejecutivo tenerlo presente siempre; no olvidarlo por nada, ni siquiera por la situación crítica que vivimos y a los demás, a continuar visitando sus tiendas, a no permitir que deje de ganar lo suficiente, para acrecentar su capital, a no retirar un solo centavo de su dinero en Banco Azteca.

En su afán de apegarse al orden presidencial, se atrevió a dar datos atrevidos, que orientan más al peligro que al convencimiento. Aseveró que, aunque muy contagioso, el coronavirus enferma pero la gente se recupera y se inmuniza. ¿Los miles de muertos en el mundo no cuentan?

Pero, la verdad es que tiene que agradecer lo favorecido que ha sido durante lo que va de este mandato, que, para comenzar, contribuyó desde el principio a aumentar su caudal de riqueza con el uso de toda la red de tiendas para realizar el reparto de apoyos sociales.

El Presidente también solicitó no enjuiciar al propietario de Elektra, por la investigación que se efectuó, relacionada con la operación de compra-venta del Grupo Fertinal por parte de Pemex, en la cual se mencionó al empresario como uno der los involucrados.

El diario The Wall Street Journals publicó en su momento, que las autoridades de la Unión Americana tienen la facultad de investigar sobre dicha operación, pues Pemex cotiza en la bolsa de valores del país del norte y “cualquier pago impropio podría constituir una violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero”.

Frente a este panorama, la figura de otro magnate, Bill Gates se agigantó para decir al mundo entero: “¡no puedes decir a la gente que ignore ese montón de cadáveres y se vaya a consumir!”

Con fama de visionario, de vidente, por haber dicho en 2015 en un discurso que “otro virus, uno altamente infeccioso era el peor fantasma de la humanidad” y que un germen mataría más que una guerra, además de uno de los más grandes filántropos del orbe, sostuvo que es muy difícil decir: “oye, sigue yendo a restaurantes, ve a comprar casas nuevas, ignora ese montón de cuerpos en la esquina, queremos que sigas gastando, porque quizás haya un político que piensa que el crecimiento del PIB es todo lo que cuenta ‘

El fundador de Microsoft criticó, desde luego, al Presidente Trump, quien urgió a reabrir las actividades económicas. Si esto no se conociera, sería fácil imaginar y creer que habló de México.

ariosruiz@gmail.com