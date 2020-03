¿AMLO no se aislará porque, afirma, lo podrían reemplazar?

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

No pocos nos preguntamos en México y el mundo de dónde surge la incomprensible terquedad de Andrés Manuel López Obrador de no resguardarse en estos tiempos de coronavirus.

Su insistencia en encabezar actos masivos en estados y municipios en medio de la pandemia ha derivado en al menos 2 respuestas ciudadanas: unos lo acusan de irresponsable, y los otros se burlan sin conmiseración de él.

Corren tantos chistes sobre él en redes sociales del mundo entero, que ha desplazado a muchísimos otros personajes del momento, para convertirse en el rey de los memes.

En el hazmerreír internacional.

Ayer, desde Culiacán, Sinaloa, AMLO dio quizá la primera señal de por qué su decisión de no resguardarse.

En uno de sus arranques dijo tácitamente que no sólo se siente constantemente asediado por sus enemigos los conservadores, sino reemplazable.

En un video subido por él a redes sociales advierte que él continuará con sus giras y eventos públicos, porque como las enfermeras y los doctores su responsabilidad es ineludible.

Dijo saber que los conservadores quieren que se aísle “para tomar el control político del país”.

Perdón, ¿cree en serio que eso puede ocurrir?.

Sea o no eso posible, ahí está explicada la razón de su decisión de no recluirse, reservarse, cuidarse como lo hacen otros Jefes de Estado en el mundo entero.

AMLO se siente reemplazable, sustituible, débil políticamente en la normal contienda por el poder.

“¿Saben qué quieren los conservadores? Que yo me aísle, ¡imagínense!… no habría conducción, habría la conducción de ellos, porque en política no hay vacíos de poder, los vacíos se llenan. Y eso es lo que quieren: que haya un vacío para que se apoderen ellos de la conducción política del País de manera irresponsable, porque todo lo que están haciendo es por su coraje ante los cambios que estamos llevando a cabo”, reflexionó.

En este contexto, AMLO acusó al diario Reforma de haberle tendido este pasado fin de semana una trampa en el Aeropuerto de Tijuana, presionándolo para pasar un examen de temperatura dentro de las medidas contra el coronavirus.

“Estaba en Tijuana para venirme acá y en el aeropuerto, a la entrada, hay un equipo médico y me ponen el termómetro como cualquier pasajero, me toman la temperatura, entro al aeropuerto y ya cuando voy a entrar al avión sale un tipo, una persona, otro, pero ya con un periodista, del Reforma, “y le digo: ‘Oye ya me tomé la temperatura’. Entonces el del Reforma me dice ‘por qué usted no se deja tomar la temperatura’ y siguió insistiendo de ‘por qué no hace usted caso a las recomendaciones’ y le dije ‘pues eres un provocador con todo respeto’.

“Hoy ese incidente, ese montaje, porque inclusive llegué aquí en la noche a Culiacán y a la salida del avión me vuelven a tomar la temperatura y lo hago porque todos debemos hacerlo y afortunadamente 36 grados, o sea que estoy bien. Pero, veo las redes sociales y dicen que me negué a que me tomaran la temperatura. Están muy molestos porque no aceptan la transformación, pero yo soy perseverante, yo no doy ni un paso atrás, somos millones los que queremos que haya un verdadero cambio. Vamos hacia adelante”, explicó molesto en el video.

En un video subido a redes, se ve que AMLO rechaza ser sometido al control de la toma de temperatura y luego a un reportero que le pregunta por qué no se somete como todos a ese control. AMLO lo acusa de ser un provocador.

Reforma reportó luego que el personal de Volaris indicó que AMLO tampoco llenó el test de prevención del coronavirus.

Interrogado sobre si se haría la prueba del coronavirus luego de que el Gobernador de Hidalgo, Omar Fayad -con quien participo en un acto hace 10 días-, informó estar contagiado, AMLO respondió:

“No voy a caer en ninguna provocación”.

Luego de su video el presidente afirmó que el coronavirus no es la “peste”.

Explicó:

“Estoy en el Hotel Lucerna (en Culiacán, donde se registró el primer infectado de coronavirus en México) , aquí me he hospedado siempre desde antes de ser Presidente. En este hotel, estuvo uno de los primeros infectados por el coronavirus, desde luego ya se limpió, hay sanidad y el coronavirus no es la peste.

“Tenemos nada más que tener cuidado, cumplir con las recomendaciones, lo que nos están pidiendo los médicos, los especialistas, la sana distancia, que estemos en nuestras casas si las actividades no son fundamentales…

Ahí pues, su explicación de por qué no guarda cuarentena, alejamiento social, prudencia como lo sugieren en todo el mundo para Jefes de Estado.

El IBD-Senado ven grave crisis

Considerado el “think-tank” del Senado, el Instituto Belisario Domínguez advirtió este fin de semana que el crecimiento económico de México enfrentará efectos adversos en el corto y largo plazos, a causa de la emergencia sanitaria del coronavirus.

Recordó que por ello instituciones financieras y organismos públicos han reducido sus expectativas respecto de la actividad económica de México.

En su Reporte Mensual sobre Actividad Económica y Finanzas Públicas, al mes de febrero, encabezado por el investigador Mario Iván Domínguez Rivas, se indica que el Banco de México disminuyó su perspectiva de crecimiento a 0.5 por ciento, que significa 1.5 menos del PIB; y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, que encabeza el mexicano José Ángel Gurría, la disminuyó a 0.7 por ciento; la encuesta Banxico previó un crecimiento de 0.9 por ciento; y BBVA-Bancomer y Citibanamex estimaron decrecimientos para la economía mexicana en 4.5 y 2.6 por ciento, respectivamente.

A estos indicadores, Domínguez Rivas suma ahora el análisis titulado “Coronavirus: La economía mundial en riesgo”, elaborado por la OCDE, que también recortó su proyección de crecimiento para México en 2020 a 0.7 por ciento.

Para ello, recomendó implementar políticas monetarias expansivas de manera en que abarate la contratación de deuda y esta se utilice para activar la economía, principalmente a través de inversiones públicas.

Por su parte, el BBVA-Bancomer, señaló que debido al Covid-19 revisaron a la baja su previsión de crecimiento a 4.5 por ciento. La institución menciona que la prioridad del Gobierno Federal debe ser apoyar el sistema de salud yen los trabajadores.

El investigador del IBD advierte que algunos factores que podrían incidir en el desempeño de la economía mexicana durante 2020, como son:

En el ámbito externo, el Buró de Análisis Económico de Estados Unidos, en su segunda estimación realizada en febrero, reporta un crecimiento anualizado del PIB estadounidense para el cuarto trimestre de 2019 en 2.1 por ciento, iguala la estimación para el tercer trimestre del año.

Esto como producto de las contribuciones positivas del consumo, gasto federal y estatal. En contraste, se estimaron contribuciones negativas de la inversión privada en inventarios y la inversión no residencial.

En el ámbito interno, refiere que el Banxico en su Informe trimestral octubre-diciembre, señaló algunos riesgos que atravesará la economía mexicana como: resistencia a la baja de la inflación subyacente, aumento del salario mínimo por encima de las ganancias en productividad, presiones externas a la moneda nacional, aumentos imprevistos en productos agropecuarios y, deterioro en las finanzas públicas.

