Muy agradecido, estamos de regreso

Centro..!

Arturo Ríos Ruiz

Gracias a Zoe Robledo,

Dr. Félix Domínguez

y a TODOS.

Déjenme contarles: 5 de noviembre: “Usted no es candidato a operación” ¿Por qué doctor? Porque por su edad y su mal, moriría en quirófano “Su médula espinal está atrapada entre cinco vértebras y fallecería antes de liberarla”.

Mis piernas no me respondían, mis manos torpes estaban entumidas y me movían en una silla de ruedas, mi pasión de escribir quedó frenada.

Me vi en una plancha tapado con una sábana de pies a cabeza muerto y me invadió una profunda tristeza al pensar que ya no vería a mi familia, esposa e hijos y demás seres amados con mi final.

“¿Y, que se hará?” Pregunté: “Le ordenaré unas terapias para detener el mal, no hay más; solo eso, máxime que su problema es degenerativo”.

Me sumí en el más profundo pesimismo, no daba crédito a que todo terminaría, pero vino el consejo de mi amigo el doctor Carlos Benítez Pérez: “No se crea, vea al doctor. Gerardo Guinto Balanzar, es uno de los mejores neurocirujanos del país; me dio su número telefónico.

Lo víi mucho después, no estaba en México, fue el 10 de diciembre, resonancia magnética en mano, me recibió en su consultorio y la revisó: “Sí puede operarse, le recomiendo al doctor Félix Domínguez, joven neurocirujano del IMSS, él es el indicado”.

Me movilicé, me atendió Maurilio Espino de la Dirección de Servicios Médicos del IMSS, él y la doctora Robledo me canalizaron para ser atendido en el Hospital de Especialidades del Siglo XXI.

Fue el doctor. Blas Ezequiel López Félix, director de Neurocirugía, quien me examinó, la conclusión, operación, me asignaron al estupendo joven doctor Félix Domínguez, un experto en neurocirugía, con su equipo de profesionales y se determinó operarme en los últimos días de febrero.

No puedo olvidar las atenciones de mi esposa e hijos, de la doctora Artemisa Jiménez, quien guió los pasos para mi registro; a mi sobrino Armando Ríos Piter con su valioso apoyo, a mi hermano Armando, quien cargó conmigo todo el tiempo, pues yo estaba en calidad de semiparalítico.

El pendiente de Chuchy y Víctor, mis hermanos y las vibras de todos mis ciberamigos y reales de Facebook, todo contó en este pasaje de claros y oscuros en que nos llevó de la amenaza de muerte… a la esperanza.

Estoy en plena recuperación. ¡Mil gracias a todos!!!

rrrart2000@hotmail.com