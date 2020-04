Ricardo Monreal a opositores: AMLO no manda en el Senado…

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

El primero en recibir el acuse del rechazo de los opositores a participar en el debate de la ley de amnistía propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada ya por los diputados federales, fue Ricardo Monreal quien reveló que no cuenta con el quórum para sacarla adelante en el Senado.

Y es que los senadores del PAN, PRI, MC y PRD publicaron ayer un desplegado en el que le advierten no a Monreal, sino al presidente López Obrador que su ley de amnistía es innecesaria ya que el propio mandatario tiene facultades constitucionales para decretar una amnistía a aquellos presos que él considere lo merecen.

Por ello, los del bloque opositor invitan a López Obrador a no hacerles perder el tiempo con tareas de sobre regulación cuando ya hay fórmulas legales para hacer lo que él quiere.

En su desplegado, los coordinadores Mauricio Kuri, del PAN; Miguel Ángel Osorio Chong, del PRI; Dante Delgado, de MC y Miguel Ángel Mancera, del PRD convocan a Andrés Manuel López Obrador a un diálogo amplio, que derive en un acuerdo nacional para hacer frente a la pandemia, con respuestas no sólo sanitarias, sino fiscales, económicas y financieras en beneficio de la solvencia y viabilidad las pequeñas y medianas empresas, y en favor de los grupos sociales vulnerables.

“Le hacemos un llamado a la concordia, a que terminemos con las descalificaciones, a las denostaciones, a las imposiciones y comencemos a pensar y a trabajar conjuntando esfuerzos por el bien de las y los mexicanos.

“Le reiteramos nuestra voluntad política para construir acuerdos poniendo el objetivo superior en México… hoy el país enfrenta una emergencia sanitaria qué ha provocado una severa crisis en el sistema de salud, el económico y el político…

“En el Senado consideramos de enorme trascendencia analizar y definir el marco jurídico que nos permitan enfrentar la problemática causada por la pandemia”, indican.

Y le recuerdan que la estrategia contra la pandemia no requiere de legislar una ley de amnistía porque eso lo puede definir el Presidente sin una nueva regulación.

La respuesta vía Monreal

Ayer mismo, la respuesta a Kuri, Osorio Chong, Delgado y Mancera y a las fuerzas políticas que representan, la dio Ricardo Monreal, quien les recordó de entrada que hoy más que nunca el Legislativo, y el Senado, tienen independencia y soberanía como uno de los 3 poderes de la Unión.

No se los reclamó, pero es obvio que les exigió mayor seriedad al pretender pedirle al presidente López Obrador que le ordene a la mayoría de Morena en el Senado, a actuar como se hacía antes, bajo los dictados del mandatario en turno.

“Eso se fue para no regresar”, les dijo Monreal.

El Senado, afirmó, goza hoy de plena autonomía e independencia, como nunca, y sus decisiones y acuerdos se rigen por la mayoría y se intenta lograr la unanimidad.

“Todos hemos soñado con un Senado independiente y ahora lo tenemos.

“El Ejecutivo es otro Poder, así lo concebimos, pues acudir a la conversación con él y a la colaboración me parece también normal, pero nunca aceptaremos subordinación para ningún Poder ni para entes autónomos en el pasado.

“Se acudía al Ejecutivo para que les ordenara, a la mayoría legislativa, que se hiciera de una o de otra forma. Ya esos tiempos pasaron, ya no volverán, no retornarán, ahora hay autonomía plena en el Poder Legislativo”, subrayó.

Y coincidió con los coordinadores del bloque opositor a hacer efectivo el llamado a la concordia, y que no se siga descalificando, que se deje a un lado la política partidista y se permita actuar a la ciencia, “yo agregaría”, dijo.

Y les pidió, a su vez, centrar su esfuerzo en atender la emergencia sanitaria, y no a la promoción partidista.

Consideró el reclamo del bloque como algo normal dentro de cualquier democracia, “además respetable para todos y para todos nosotros”.

E insistió en que sí es necesario legislar la ley de amnistía para poder preliberar a quienes, encarcelados, padecen injusticias o vejaciones y son elementos vulnerables.

“Hablo de los mayores de edad, de las mujeres embarazadas, de los indígenas… Nunca nos hemos referido a que se les otorgue libertad a reos de alta peligrosidad social o que atenten contra la estabilidad del país”, aclaró.

Por eso, dijo, convocamos a la sesión de hoy.

“Por eso los invito a todos los senadores a que acudan a la sesión, por razones de ley, de justicia, morales, de sanidad, de salubridad, porque ante la ausencia de la oposición, lo digo con toda honestidad, pudiéramos tener dificultades para reunir el quórum, dado que tenemos dificultades en el traslado de los senadores y las senadoras y también de personas de alta vulnerabilidad.

“La mayoría legislativa, que se compone, concretamente con Morena, 59 senadores; el Partido Verde con 7, el PT, con 6 y el PES, con 4, hemos decidido convocar a esta sesión para discutir y aprobar, en su caso, la Ley de Amnistía”, precisó.

En total, este bloque pro-AMLO suma 76 senadores, 11 más de los que se requiere para obtener la mitad más 1 de los 128 senadores que integran la cámara alta.

Sin embargo, Monreal sabe que algunos de su bancada o de las aliadas, no están tampoco de acuerdo en aprobar la Ley de Amnistía y por ello admite que en esta ocasión no cuenta con el quórum necesario.

Eso se verá hoy a las 11 de la mañana cuando la presidenta Mónica Fernández llame a iniciar la sesión de Pleno.

Reaparece Herrera

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no coincide con las proyecciones de crecimiento económico que fijó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el cierre de 2020 y 2021 como parte de los precriterios de política económica.

“No, ahora tampoco coincido. Para empezar, no existe normalidad económica por razones obvias, todo está alterado, yo sostengo que el precio del petróleo va a aumentar, son pronósticos de lo que va a suceder en el 21 cuando estamos en el primer trimestre del 20, pues no se me hace correcto”

López Obrador asestaba así su tercer descalificación contra Arturo Herrera, su titular de Hacienda, quien un día antes había entregado al Congreso los precriterios económicos 2020-2021 en que aceptaba una caída de la economía y una condición precaria del gobierno de AMLO en ese tiempo.

No pocos hablaron de que Herrera renunciaría… o lo renunciarían.

Pero no pasó nada. El escenario mediático lo acapararon AMLO y su patiño el doctor Hugo López-Gatell y Arturo Herrera fue remitido al rincón de las telarañas mediáticas.

Ayer, reapareció al menos en una entrevista al diario Reforma, donde Herrera afirma que no, que nunca renunció ni pensó hacerlo luego de que su jefe lo descalificó.

“Los mexicanos tienen que tener la tranquilidad de que con todo lo difícil que es la situación, nosotros estamos pendientes para tratar de que esto tenga el menor impacto posible en sus vidas diarias”, indicó.

Para ello, dijo, atiende 3 áreas: la coordinación con IMSS, ISSSTE y la Secretaría de Salud-Insabi y así garantizar recursos y la adquisición de bienes y equipamiento; ver los impactos económicos derivados del aislamiento y parón de la economía y en pensar cómo se dará reactivación de la economía, “una vez que salgamos de esto”.

O sea, Herrera sigue al lado de YSQ por un buen rato por más que este se lo descuente alevosamente.

