¿Cuándo terminará la pesadilla?

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

[ 1 de 2 partes ]

COVID-19: cambio de hábitos humanos

Sobrevivir es y será la lucha por 2 años

Pensar contra la corriente del tiempo es heroico; decirlo, una locura

Eugene Ionesco, 1912-1994; dramaturgo francés de origen rumano

A principios de diciembre pasado, nadie pensaba en lo que ocurriría en el planeta a consecuencia de un enemigo microscópico. Mucho menos que la amenaza de muerte recayera sobre la humanidad entera.

En este año la vida de la mayoría de los seres humanos se transformó. Las medidas de protección, higiene y cuidado, se han universalizado. Pero, aún ahora, pocos comprenden lo que pasará en el futuro inmediato y mediato; incluso a largo plazo.

Después de varias semanas de confinamiento en las casas, muchos se preguntan cuándo terminará la pesadilla.

Mi labor periodística me ha llevado a platicar con más de una docena de especialistas en México y el extranjero: virólogos, médicos, neumólogos, sociólogos, sicólogos y otros especialistas, incluidos políticos.

Todos coinciden en que los hábitos de higiene de la humanidad se están transformando. La limpieza de manos, así como el uso de mascarillas en tiempos de mayores contagios por influenza, desde octubre hasta marzo.

Pero, la preocupación de los políticos es la economía. Saben que con esa vara serán medidos y el costo por el número de muertos, es menor que si se pierden empleos. Los muertos no votan y los vivos vivirían en condiciones precarias.

Ese es el motivo por el cual, le urge a la clase política elegir en estos momentos entre terminar el confinamiento y el mantener a sus gobernados en sus casas. Liberar a los ciudadanos da dos ventajas a los políticos. Se enciende el proceso productivo, aunque muchos mueran (la mayoría son cargas fiscales y bancarias, como las jubilaciones y los servicios médicos para enfermos crónico degenerativos). Esto le da una amplitud financiera para sus gobiernos.

En países donde se acercan las elecciones, como Estados Unidos y México, entre muchos más, los políticos tienen que medir las consecuencias. Si es muy grande el número de muertos, entonces es mayor el castigo en las urnas y si pierden sus empleos o forma de mantenerse millones de personas, el cargo electoral será devastador.

Por ello, saber cuándo se terminará la pesadilla, tiene dos respuestas: 1.- Si los políticos se aceleran, en un mes o máximo mes y medio están dispuestos a que la gente conviva en centros escolares y de trabajo (en varias entidades de EU, las clases se reinician hasta el próximo ciclo escolar; en agosto). La pérdida de vidas por los contagios se incrementaría. La mayoría de los gobernantes piensan en esa opción, aún cuando el riesgo de muerte de cientos de miles o quizá millones es inminente.

Mañana, en este espacio, te diré lo que es fundamental para la apertura de las actividades no fundamentales. Claro, para gobiernos que estén interesados en la salud de sus gobernados, la economía sus países y su futuro político e histórico.

PODEROSOS CABALLEROS: Ante la emergencia sanitaria por Covid-19 en el país, la Secretaría de Seguridad del Estado de México, por órdenes del gobernador Alfredo del Mazo, liberó a mil 894 reos de distintas cárceles de la entidad para evitar contagios. Las liberaciones fueron aprobadas por acuerdo del Poder Judicial del Estado de México, quienes analizaron y determinaron la libertad de sentenciados por delitos no graves. Del total de liberaciones, 59 fueron concedidas por razones humanitarias y la otras mil 835 fueron realizadas como liberaciones anticipadas mediante el mecanismo de brazalete electrónico. Nada más que no salgan a saltar con todo y brazalete. Que los estén monitoreando, como si estuvieran en prisión. *** Al inicio de las medidas de contingencia por el coronavirus, 55 trabajadores de la empresa Front Runner Technologies, lo enviaron a trabajar desde casa. Sin embargo, esta semana denunciaron que la empresa maquiladora los suspendió temporalmente y les otorga el salario mínimo, pero hasta la fecha no han recibido un pago. Este tipo de abusos se cometen en Aguascalientes con la complicidad del gobierno del Estado que encabeza Martín Orozco.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Orbia Advance Corporation, propiedad de Antonio del Valle, donará 50,000 inhaladores para afecciones respiratorias al Instituto Mexicano del Seguro Social. Estos inhaladores tienen un alto valor en la atención de los enfermos de Covid-19, ya que sirven para suministrar medicamentos a los pulmones. A diferencia de vaporizadores que podrían propagar el virus, los envases con inhalador abren vías respiratorias, sin poner en riesgo a terceros.

