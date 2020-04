Controversial Ley de Amnistía

Con la aprobación este lunes de la Ley de Amnistía en el Senado de la República, que fue una de las promesas de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, se abren algunas interrogantes: ¿Con esta liberación por cuestiones humanitarias se beneficiaría al ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid?

Este ingeniero agrónomo de 72 años de edad, electo gobernador en 1993, se encuentra preso desde el 24 de mayo de 2001.

Villanueva Madrid ha clamado al presidente López Obrador desde que inició su gobierno, su ayuda para salir de prisión.

La pregunta es si con la Ley de Amnistía podría verse beneficiado.

Otra pregunta que flota en el aire es si miembros de la delincuencia organizada, ya sea por su avanzada edad o por encontrarse delicados de salud podrían ser liberados.

Se sabe que la Ley de Amnistía aplica para quienes hayan cometido delitos no graves, sin embargo…mientras se dilucidan estas y otras interrogantes, para cerrar el paso a especulaciones, el senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara alta, festejó, como suele hacerlo, la aprobación de dicha Ley, a pesar, como dijo él, de los “vaivenes de la oposición…”

El festejo es por haber logrado el quórum con 68 senadoras y senadores del Morena, PVEM, PT y PES para aprobar en lo general y particular la Ley de Amnistía.

Desde luego, no dejó pasar por alto “los vaivenes” de los legisladores de oposición (PAN, PRI, MC), quienes aseguraban que no ingresarían al Salón de Plenos para que no se alcanza la mayoría, pero…al final, narró con evidente satisfacción el senador, decidieron asistir y fueron “testigos de la aprobación de la nueva legislación”.

Tan pronto fue aprobada la Ley, el legislador declaró: “Ningún otro poder influye en nuestra decisión. Con la discusión y aprobación de la nueva legislación, nosotros hemos priorizado la vida humana y creemos que es hora de la ciencia y que la política tenemos que subordinarla a la ciencia en momentos de la pandemia por el Covid-19; no politizar esta emergencia sanitaria, ese es nuestro propósito”.

En posterior rueda de prensa, Monreal precisó que con la aprobación del ordenamiento podrán preliberarse o liberarse alrededor de 5 mil personas; un 17% aproximadamente del total del universo de la población que está recluida por delitos federales.

Entre las voces discordantes destacan a de los senadores de Acción Nacional, Marco Antonio Gama Basarte y Alejandra Reynoso Sánchez.

Gama Basarte dijo estar en desacuerdo con que la legislación priorice el bienestar de los delincuentes sobre el de las víctimas, en tanto que Reynoso Sánchez se expresó en contra al considerar que esta ley no atiende “ni poquito” la epidemia de Covid-19. Los dos legisladores se pronunciaron en contra de que esta legislación incluya a las mujeres acusadas de aborto.

Aprobada esta Ley en lo general y en lo particular, pasa al Ejecutivo para su promulgación.

Para el PAN en el Congreso de la Ciudad de México, queda claro que con la aprobación en el Senado de la Ley de Amnistía, el presidente López Obrador le cumple a los criminales: “avanza el perdón” a homicidas, secuestradores y ladrones.

La postura de Acción Nacional ha sido y es de rechazo a esta Ley, porque libera de un plumazo a miles de delincuentes, muchos de los cuales seguirán con su actividad dentro de la delincuencia y del crimen organizado, señaló el diputado Héctor Barrera.

Cuestionó que se diera prioridad a esta Ley cuando hay temas de mayor prioridad para darle seguimiento al Covid-19, como es la economía del país y la salud de los mexicanos”.

Naturalmente, para el Grupo de Morena la aprobación de la Ley de Amnistía “es un acto de justicia social histórico” que contribuirá a la pacificación del país y permitirá que muchas personas vuelvan a ver la luz en libertad, abracen y vivan con sus familias, luego de sufrir un encierro por falta de recursos o por motivos políticos.

El presidente de la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso local, Martín Padilla Sánchez, dijo que esto ayudará a que regrese la paz en muchas zonas del país, sobre todo porque por décadas “hemos visto como la pobreza ha sido criminalizada por la idea errónea de que las personas que están en situación de marginación y vulnerabilidad, son delincuentes”.

APOYO A CONSUMIDORES DE AGUA, LUZ E INTERNET…

El Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República solicitó a los 2 mil 457 municipios del país aplazar los pagos por el servicio de agua potable, y al mismo tiempo, que la Comisión Federal de Electricidad aplique una prórroga en su sistema de cobros por el servicio domiciliario, para que éstos se realicen a partir de la reactivación económica como un gesto humanitario ante la emergencia sanitaria por el Covid-19.

En el caso de los usuarios de Internet se dio a conocer lo siguiente:

Como resultado de los mecanismos de regulación colaborativa liderados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y con el fin de apoyar a los usuarios durante la emergencia sanitaria provocada por COVID-19, los operadores de servicios de internet y telefonía fijos: izzi, Megacable, Telmex, Totalplay y Maxcom, acordaron ofrecer a sus clientes, durante mayo y junio, la opción de migrar temporalmente a un plan de bajo costo.

El plan incluye una velocidad de internet de hasta 2 Mbps, así como navegación y datos ilimitados, con la excepción descarga de video y videojuegos.

Los usuarios residenciales que lo requieran podrán migrar a este paquete por una sola ocasión, sin ninguna penalización, durante el mes de mayo y permanecer en él hasta el 30 de junio.

