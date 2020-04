Motivación

Fit Mundo

Laura Malpica

Hola de nuevo, hoy quiero motivarte y sacarte de tu zona de confort. Me he enfrentado con una realidad que no veía, muchas personas me han dicho que las motivo para cambiar sus hábitos y hacer ejercicio, yo… Estoy igual de impactada que muchos de ustedes pues, es una responsabilidad muy grande, es un compromiso ahora el mantenerme motivada para dar lo mejor de mí, no solo en cada entrenamiento, sino en mi vida diaria para que tú no te detengas.

Ahora bien, la Real Academia de la Lengua Española, motivación significa el conjunto de factores internos y externos que determinan en parte las acciones de una persona. Entonces entiendo que no solo yo te muevo a realizar una actividad física o comer más saludable, sino que en tu interior también existe esta sensación de querer un cambio y cómo no hacerlo si será de bienestar para ti. Cuando nos motivamos a hacer alguna actividad, en este caso, ejercicio, se nos ve el compromiso en la cara, en los ojos, en las acciones.

Yo jamás había puesto atención a lo que puede suceder si tú mismo te comprometes a realizar una actividad física a tal grado que las personas sientan el deseo de realizarla. Algo que te dejaré muy en claro es que la vida es sumamente corta, un día eras libre y hacías lo que tú querías y al otro estás en tu jaula llamada casa viendo cómo la vida natural se desarrolla sin ti, debiendo fluir con los días y es ahí donde nos entra la angustia y desesperación, pero por qué no mejor te pones a aprender a hacer algo nuevo, llámese rutina de ejercicios, platillo de comida, maquillaje, baile, etcétera…

Las posibilidades son infinitas, el tiempo es largo, al menos pasas despierto actualmente 12 horas en tu casa y no haces mucho, aprovecha ese tiempo, no quiero llegar a sonar muy trillada, pero de verdad si no aprovechas este tiempo para construir un mejor tú, volveremos a la vida común y echaremos a perder todo de nuevo, esto es como un reinicio para la tierra, para los animales y principalmente para nosotros, para mejorar nuestros hábitos, mantente feliz y motivado en esta cuarentena e intenta algo nuevo, visita mis redes sociales y verás que me he atrevido a hacer mil cosas, les mando un abrazo virtual y recuerda que todo tiene un inicio y un fin, pronto saldremos de esto. Siempre puedes escribirme para cualquier duda que tengas a mis redes sociales y seguirnos en el canal de YouTube de Diario Imagen para ver rutinas de ejercicio sencillas para hacer en casa. ¡Hasta el siguiente viernes! En tu interior también existe esta sensación de querer un cambio.

IG: @anaiztha (#Malpicabb)

Fb: Ngaire Akona