#QuédateEnCasa es lo mejor para evitar contagios en este tiempo de Covid-19, sin embargo, estar en casa no nos impide hacer cosas para las que antes no teníamos tiempo.

El chef Omar Reyes Hernández de Hyatt House Mexico City Santa Fe nos enseña cómo preparar deliciosa hamburguesa con su “secreto” para disfrutar en familia.

Ingredientes: 200 gr de carne de res. Ajo, cebolla, perejil, sal y pimienta al gusto para condimentar la carne. Aceite de olivo. Pan 100 por ciento artesanal. Champiñones. Tocino ahumado. Lechuga. Jitomate. Cebolla y queso (Gouda, Suizo o Cheddar).

Preparación: condimentar la carne con ajo, cebolla finamente picada, perejil, sal, pimienta, perejil y aceite de oliva. La carne para hamburguesa deberá tener grosor de 2 centímetros aproximadamente.

Lavar y desinfectar vegetales. Cortar el jitomate en rodajas, laminar la cebolla y deshojar la lechuga.

Limpiar muy bien los champiñones y cortarlos en láminas. En sartén agregar aceite de oliva e incorporar los champiñones con una pizca de sal.

Para caramelizar la cebolla, en sartén caliente agregamos una cucharada de mantequilla y después la cebolla fileteada, a fuego medio, mover hasta obtener un color caramelo.

Precalentar asador a 300° (también se puede ocupar sartén) y cocinar la carne al término deseado al igual que el tocino.

En el procesador de alimentos agregar 250 gr de mayonesa, 125 gr de arándanos y 100 ml del vino tinto de tu elección: en sartén colocar arándanos y vino tinto a fuego medio hasta que se consuma todo el vino, dejar enfriar y mezclar con la mayonesa en el procesador o licuadora a baja velocidad.

Montar en plato colocando todos nuestros ingredientes. Se puede acompañar con papas a la francesa.

✰✰✰✰✰ Grupo Xcaret anunció que abrirá el 1 de junio próximo el hotel y el parque; éste último recibirá visitantes de lunes a sábado durante este primer mes.

El comunicado señala que más adelante emitirán el calendario correspondiente al mes de junio de disponibilidad de los demás parques y tours, así como sus horarios de operación.

“Las siguientes semanas serán determinantes para la mitigación de los contagios. Es de vital importancia que la mayoría se quede en casa. Por esta razón se decidido aplazar la reapertura de nuestros Parques, Tours y Hotel aun cuando las consecuencias económicas para nuestra organización sean muy severas”, señala el comunicado.

“Si queremos que el mundo cambie, comencemos en casa ayudando a quien no tiene o no puede. Es momento de meditar y reinventarnos. Ya no cuentes los días, haz que los días cuenten”, asegura Miguel Quintana, CEO y fundador de Xcaret y, mientas tanto pide “QuédtateEnCasa”.

✰✰✰✰✰ Para satisfacer la demanda y necesidades de sus clientes en medio de la emergencia sanitaria, Volaris triplicó su personal de call center y mejoró las funciones de la página web para atender llamadas y mensajes en redes sociales.

En la parte comercial se ha dado más flexibilidad a los clientes, dejando muchos términos y condiciones para dar la mayor cantidad de opciones dentro de lo que estipula la ley. Se ha eliminado el costo de cambio de vuelo, reduciendo al mínimo los precios de nivelación tarifario y ampliado las fechas para que los usuarios puedan hacer cambios sin cargo.

Mediante estas acciones, del 1 de marzo al 13 de abril Volaris realizó casi 254 mil cambios de vuelos, de los cuales 85 por ciento ha sido vía web y 15 por ciento mediante el call center.

✰✰✰✰✰ La aerolínea panameña Copa Airlines dio a conocer su intención de retomar operaciones el 15 de mayo próximo. La apertura será paulatina y con escasos vuelos.

En reciente comunicado, la compañía aérea –que conecta a más de 80 destinos en 33 países– anunció la suspensión temporal de todos sus servicios hasta la fecha señalada como consecuencia de la crisis sanitaria mundial.

“Una vez concluido este período, la línea aérea espera retomar sus operaciones el 15 de mayo con el compromiso de seguir cumpliendo con su propósito de unir a personas y familias; fortalecer y promover el turismo en Panamá y la región”.

Los clientes afectados podrán hacer uso de las nuevas políticas flexibles, en relación a cambios de vuelo adquiridos hasta el 30 de junio de 2020.

“Las fechas originales de viaje deben iniciar y completarse hasta el 31 de diciembre de 2020, el nuevo itinerario debe completarse antes del 31 de diciembre de 2021, esto aplica solamente a boletos de Copa Airlines: regulares y comprados con millas y los reembolsos aplican según las condiciones de la regla tarifaria”.

Pedro Heilbron, CEO de Copa Holdings, admitió que el impacto de la crisis en la compañía —y en el sector en general— será extremo. Cuando se pueda volver a circular por el espacio aéreo, el panorama será “más parecido a lo que éramos hace 28 años, de lo que éramos hace 28 días”.

El directivo ya había dicho que Copa –con 8 mil trabajadores en Panamá y a cerca de 10 mil, en toda Latinoamérica– estaba siendo “severamente impactada con cero ingresos”. De ahí, la necesidad de tomar decisiones de forma mesurada para “minimizar afectaciones”.

La aerolínea, decidió pagar los salarios íntegros de marzo y abril de sus empleados, pero solicitó al Ministerio de Trabajo la suspensión de contratos a partir del primero de mayo y puso sobre la mesa jubilaciones voluntarias con licencia, entre otras cosas.

Se prevé que la actual crisis económica provoque que la empresa panameña pierda más del 70 por ciento de sus ingresos durante el 2020, y necesite de “años” para recuperarse.

