Los desastres de mayo

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

PUES las puras malas, el mes de mayo que normalmente es uno de los meses de mayores festejos quedará en el silencio y la nostalgia, lo terrible es que ante la escasez de cervezas en el mercado los especuladores le han subido el precio hasta en cincuenta por ciento y en verdad que para muchos cheleros, esto es un verdadera tragedia, les cerraron los centros cheleros que funcionaban en todas las esquinas de la capital, claro que dejaban un buena cantidad de dinero después de los impuestos por LA VENTA DE CHELAS, DROGAS Y PROSTITUCIÓN y pagaban los impuestos que ahora se llaman “contribuciones”, pero que al final de cuentas como se apliquen o se los desmadren siguen siendo impuestos para los ciudadanos, porque nadie nos consulta si queremos o no pagarlos y si queremos que se apliquen en tales o cuales programas, los políticos le hacen al torero y al final de cuentas se los roben, los malgasten o desaparezcan por medio de las transas y avances de los políticos y empresarios en las duras tareas de la política, pues el pueblo sabio o no, es el que sale pagando al final de cuentas. No se piense que creo que AMLO sea despilfarrador, ratero o mago para desaparecer millonarias cantidades, no, él tiene otros modos, moditos que les gusta a algunos y a otros no, pero moditos al fin, y así pues debería entender que estamos de acuerdo en que las bebidas como el pozol o las aguas frescas de chilacayota o de cacao y maíz o de arroz con frutas o las de tamarindo o el TEJATE son más sanas y cuestan menos, pero las chelas son las chelas y eso que en lo personal soy más amante de los mezcales y los tequilas, pero entiendo a los cheleros y las protestas, como no pueden salir a las calles, deben ser por medio de las benditas redes sociales, para que entiendan lo que se siente, los pinches políticos que le hacen al tarugo y al chistoso como el que maneja los precios al consumidor que cuando le conviene dice cosas y cuando se trata de proteger a las escuelas privadas, pues dice que deben de pagar los padres de familia a pesar de que reciban puro chilorio sus hijos, porque eso de la educación en línea parece más una frustración en línea y masiva, porque los chamacos ya no aguantan a los tontos profesores que no entienden de las nuevas tecnologías ni de los cursos en línea, y es tal es caos que, por ejemplo, cuando los jóvenes o niños están recibiendo las clases a distancia pues los hackean los negociantes del tráfico de escuincles y escuinclas, los pederastas o los hackean los políticos o los comerciantes o los narcotraficantes y los pobres profesores pues solamente andan en la babia y no saben qué hacer y piensan que los hackeadores son los propios alumnos que no quieren sus clases, y el desmadre es tal que, seguramente, ni los de la CNTE podrían actuar con tal desastre.

Y no tendremos el “desfile de la robolución” que normalmente encabezaban los “líderes charros” y que solamente era una forma de rendirle pleitesía al mero mero; no hay para nada festejos a la MADRE ni en las escuelas se escucharan las poesía cursis y los bailables impuestos a los pobres chamacos, ni la madres recibirán planchas y licuadoras en vez de cosas en que en verdad quieran y necesiten y bueno, no tendremos el Día del MAESTRO, ahora, se joden de verdad, salvo que por vía de las redes o el internet o los demás sistemas que tienen para martirizarnos se decida el presidente por medio de su secretario de “Educación”, Esteban Moctezuma que les dé una buena joda a los maestros con un largo y aburrido discurso o que el mismo presidente se decida aplicarles la nueva cartilla moral para que la estudien y se la aprendan de memoria, total, los chamacos no tuvieron día del niño, la pasaron jodidos en la casa, algunos con cubrebocas y otros en sus cuartos para que no se contaminen porque ya no los aguantan.

La Coparmex con el dirigente Gustavo de Hoyos quedó como con puros agujeros, corriente, al abandonar al Javier Lozano Alarcón como el posible “defensor” en las redes y el respondón oficial en contra de las declaraciones o acciones del Presidente y pues como en aquel programa: ¡lástima Javiercito”, pero será para la otra” y bueno, a Javier que es un perrón en las defensas de sus ideas y gente, pues se queda con las ganas, para la otra, a lo mejor lo contratan los del CCE que son más agudos y determinados para estar jodiendo al Presidente, y si de joder se trata no creo que haya alguien mejor que Javier… por experiencias no falla.

Y para acabarla de joder mayo será el mes del abandono de Porfirio Muñoz Ledo que deja a Morena porque se le desprendió del corazón y porque está super encabronado porque le bajan el sueldo y el aguinaldo y Porfirio aguanta todo, pero no aguanta, como cualquier mexicano que se respete, que le saqueen los bolsillos o no lo dejen llenar porque le duele más una patada al bolsillo que a los tompiates y pues así que no está en chino el asunto, está muy encabritado por el tema y por ello argumenta con todo el corazón en sus últimos años de vida y de estar sentado en la Cámara de Diputados que y no son como las de antes, donde incluso, siendo oposición, recibía buenos sueldos y “prestaciones” porque de buena vida sabe don Porfirio y de buena bebida ya las conoce todas y las comilonas, ni se diga, por ello son muchos los que le invitan a comer para gozar sus charlas, pero ahora, con esto de mantenernos enclaustrados en el apando obligatorio, pues lo pueden invitar pero no hay donde ir y se jode, debe ser terrible que a un hombre de tal valor en la sociedad, acostumbrado a la buena mesa y la charla y los tragos y los viajes y paseos ahora tenga que estar en el apando, de a rigor, sin pretexto, por ello, a lo mejor el Presidente que lo ha soportado por años y lo conoce, dice que “está en su derecho” por los reclamos y que él no lo reprimirá, pues ni necesita, solamente que sigan los obligados encierros y es posible que don Porfirio, ni Dios lo quiera, no pueda pasar del fin de año, como del año dos mil treinta, porque nadie sabe cuándo terminará la tortura del coronavirus, bueno, ni el subsecretario, tan espléndido en entrevistas lo puede tener con certeza, y así, pues a jodernos y a estar encerrados con chelas caras y malas caras en la casa o en el aislamiento y la sana distancia.

