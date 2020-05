¿En exámenes finales?

Análisis político

José Luis Arévalo

Pues resulta que las preparatorias ya están en exámenes finales. ¡No lo puedo creer! Osea, ¿cuál es el contenido de los exámenes? ¿qué aprendieron? O más bien, ¡¿aprendieron?!

Recién me confirmaron que el ciclo escolar en nivel bachillerato y educación superior está por terminar en este mes de mayo, que los jóvenes bachilleres ya están en exámenes finales, que hubo hasta quien “exentó” y que regresarán a las aulas, de manera presencial, hasta agosto. Así que lejos de ver esto con gusto, lo veo con mucha preocupación.

¿Con qué nivel acaban este grado escolar los jóvenes de prepa y universidad? Y esto no se debe solamente a la cuarentena por el coronavirus; ya que antes de este problema, recuerde usted cuántos plantones, huelgas y cierres de centros educativos se vivieron durante semanas, ante la mirada pasiva de las autoridades, incapaces de resolver la problemática estudiantil. ¿En verdad es de creer que todos estos miles de jóvenes estudiantes cursaron el ciclo escolar 2019-2020?

Debería darnos vergüenza decir que terminan su ciclo escolar en las condiciones en las que lo han hecho. Y más aún si algunos de ellos terminan una licenciatura o pasan de la prepa a la universidad. Ah, porque no podemos olvidar que muchos de los jóvenes de las prepas afiliadas a la UNAM, tienen pase directo a la máxima casa de estudios y lo han conseguido sin haber cursado completo el ciclo escolar, quitándole la oportunidad a muchos otros que, procedentes de escuelas privadas con mayor asistencia en las aulas, no alcanzan un lugar en la UNAM.

A esto, súmele usted las carencias educativas que muchos están teniendo en esta época de cuarentena. El gobierno federal grita a los cuatro vientos que se está cumpliendo con el ciclo, ya que los jóvenes toman clases en línea o lo hacen por medio de la televisión. Pues bien, aquí le van algunas cifras dadas a conocer por el Inegi correspondientes al año 2018, pero que en poco más de un año no han cambiado mucho:

En el año 2018, 74.3 millones de personas declararon que usaban Internet, es decir, 65.8% de la población y se registraron 18.3 millones de hogares que disponían de Internet mediante conexión fija o móvil; es decir, 52.9% del total nacional.

En lo que se refiere al acceso a una computadora en el hogar, el Inegi indica que los usuarios de computadora de seis años o más alcanzaron en 2018 los 50.8 millones, equivalentes al 45.0% del total de la población en este rango de edad. La proporción estimada de hogares que disponen de una computadora registró un descenso de 0.5 puntos porcentuales, al pasar de 45.4% en 2017 a 44.9% en 2018.

Si analizamos a detalle estos porcentajes, es fácil darnos cuenta que en nuestro país hay por lo menos 40 millones de personas que NO tienen acceso a Internet, que hay una cifra similar a los niños que NO cuentan con una computadora y que el acceso a la televisión abierta, según el Ifetel no supera el 75% de los mexicanos. Así que es un hecho que este ejercicio obligado de educar a los niños y jóvenes en casa a causa el COVID-19, no dará un buen resultado y que el nivel educativo de nuestro país no mejorará. Y un último dato, México se ubica en el último lugar de desempeño educativo entre los países que conforman a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

@JAREVALOP