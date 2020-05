López Obrador se frota las manos

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Mario Delgado hace corajes y Ricardo Monreal, coherente

El presidente Andrés Manuel López Obrador se frota las manos para que sea aprobada sin modificación alguna la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Martín Delgado, hace berrinches y patalea porque la oposición en esa instancia legislativa, o sea, las bancadas del PAN, que coordina Juan Carlos Romero Hicks; PRI, cuyo titular es René Juárez; PRD, con Verónica Delgadillo al frente y, Movimiento Ciudadano, que coordina Tonatiuh Bravo Padilla, ya se pusieron de acuerdo, e incluso tienen el respaldo de sus dirigencias nacionales para evitar que se lleve a cabo el pretendido período extraordinario de sesiones y aprobar la referida Ley, que abiertamente quiere concentrar el poder en una sola persona.

“Luego que no se estén lamentando”, dijo visiblemente molesto a la oposición el diputado Delgado. La víspera de la sesión de instalación de la comisión Permanente, programada para hoy al medio día, el coordinador de la fracción tricolor en San Lázaro, René Juárez ratificó que bajo ninguna circunstancia aprobarán la realización de dicho período extraordinario. En este espacio, se consignó en anterior entrega que se percibía en el diputado Juárez, una actitud tibia ante la intentona que viene desde Palacio Nacional, pero ahora hay que rectificar, pues el exgobernador de Guerrero ha asumido una postura coherente.

Y mientras Mario Delgado sigue haciendo corajes, pues a pesar de que prometió que haría cambios sustanciales a la propuesta de la LFPRH, la oposición en San Lázaro siguió sin hacerle caso y ojo, que no olvide que hacia adentro de su bancada tiene votos en contra, empezando por el del diputado Porfirio Muñoz Ledo y siguiendo por el suplente del ahora flamante dirigente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, el diputado Javier Uriel Aguirre, quien ya anunció que votará en contra la iniciativa presidencial, en el Senado de la República, el panorama pinta diferente.

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, Ricardo Monreal Ávila, que parece ser una de las voces coherentes en esta llamada Cuarta Transformación, aseguró durante la reunión virtual de dicho órgano, que la propuesta de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, será discutida y analizada profundamente.

A diferencia de Delgado, que suele decirle a todo sí al Presidente, el senador Monreal afirmó que el planteamiento de la iniciativa puede mejorarse para que quede más claro el equilibrio de Poderes y el papel de la Cámara de Diputados, quien tiene la facultad exclusiva para decidir sobre el Presupuesto.

Reiteró que la propuesta debe revisarse bien y confió en que será modificada en la Cámara de origen, o sea, en San Lázaro. Sin embargo, de no ser así, entonces el Senado de la República hará lo propio. “Si pasa como está o como se envió, me temo que nosotros la modificaremos”.

Por otra parte, y por si los problemas fueran pocos, el presidente se dedica a sembrar árboles en Palacio Nacional que no florecerán porque no están en su ambiente y clima natural, al tiempo que se desató una tormenta al interior de la llamada cuarta transformación por la postura neoliberal, -esa que tanto condena el tabasqueño-, que asumieron ni más ni menos que la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, y uno de sus subsecretarios, Ernesto Acevedo Fernández, que se encuentran en total desacuerdo con los posicionamientos del presidente López Obrador.

Acevedo Fernández, subsecretario de Industria, Comercio y Competitividad de la Secretaría de Economía, declaró en una reunión virtual convocada por el Consejo Coordinador Empresarial, que la crisis económica provocada por el Covid-19, puede durar entre 19 y 36 meses, lo que va en contra de la tesis presidencial de que se trata de un problema temporal y que ya está “domando” la pandemia”.

Planteó asimismo, que la crisis económica es inédita, de larga duración, que puede provocar una caída del 6 por ciento del Producto Interno Bruto, lo que va también en contra de lo señalado por el Jefe del Ejecutivo de que los problemas económicos se superarán pronto.

En el evento, participó también el secretario de Economía en la época peñista, Ildefonso Guajardo, considerado como un emisario de pasado. No dejó de llamar poderosamente la atención entre los integrantes del gabinete lópezobradorista, que Acevedo asistiera a un evento convocado por el CCE, con el cual el jefe del Ejecutivo no comparte el esquema de reactivación económica.

Por si lo anterior resultara poco, la jefa de Acevedo, es decir, la doctora Márquez Colín, externó su beneplácito por los créditos por 12 mil millones de dólares que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), otorgó al Consejo Mexicano de Negocios (CMN) para apoyar a sus pequeños proveedores. Como se recordará, el enojo del presidente López Obrador fue mayúsculo y señaló a esta operación como un acto corrupto. No hay que olvidar que el CMN reúne a los hombres más ricos del país.

En fin, por lo que se ve, Márquez y Acevedo traen la brújula extraviada por su apoyo a las corrientes neoliberales. ¿Ya les habrá “jalado las orejas” el tabasqueño?, o ¿ni enterados estarán del enojo presidencial?

Municiones

*** Si a decir del senador Germán Martínez Cázares, aquellos que “auguran la tragedia nacional con apetito de muerte, son carroña pura” y por otro lado, los que a todo le dicen sí al Presidente, “son lambisconería pura”, el ex panista, ¿en cuál de los dos lados está ubicado?, o, ¿pretenderá ponerse en medio? Si el exdirector del IMSS fue capaz de traicionar a ex partido, Acción Nacional, con tal de obtener los beneficios de Morena, no es precisamente él la voz más autorizada para hablar de estos temas, ¿o sí?

*** Uno de los muchos ejemplos del abierto rechazo a la iniciativa presidencial, es del senador Julen Rementería, quien al respecto señaló que “no se puede ceder graciosamente todo el poder al Presidente, vulnerando los artículos que establece la Constitución, concentrando en una sola persona Poderes constitucionales que están destinados a Poderes distintos.

