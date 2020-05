Personal médico paga con su sueldo utensilios de trabajo

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Ayer fueron los policías, ahora es el cuerpo médico que labora en hospitales de la Ciudad de México el que tiene que pagar con su sueldo los utensilios que usa para poder realizar su labor

En los centros hospitalarios el personal médico tiene que sufragar con su dinero las batas, cubrebocas y gel antibacteril que utilizan para llevar a cabo su encomiable tarea de salvar vidas.

El diputado Pablo Montes de Oca, del Partido Acción Nacional, desaprobó que personal médico del sistema público de salud local deba asumir los gastos en los utensilios mencionados para cumplir con su labor en contra del Covid-19.

Sostiene que la escasez de insumos en esta ciudad continua y el sector público de salud ha delegado en el personal la responsabilidad de trabajar bajo el riesgo latente de ser contagiados por coronavirus, como ha sucedido ya.

Por esta razón, el legislador solicitó a la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas local, Luz Elena González, levantar un censo entre este personal médico y devolverles a cada uno lo invertido para protección personal.

El legislador panista señaló que de acuerdo a los datos recabados, cada médica o enfermera del sector público ha gastado en promedio entre 300 y 800 pesos cada 15 días para cubrir sus necesidades, algo que debiese cubrir el gobierno local y no ellos.

Dijo que tan sólo en la capital del país hay más de 21 mil 400 médicos y 22 mil 500 enfermeros que trabajan diario en los hospitales de la ciudad y que han sufrido los recortes y la negligencia del gasto que hay desde la Federación.

Montes de Oca puso también sobre la mesa, la opción de reforzar los derechos laborales del personal médico ante esta etapa tan demandante que exige la profesión.

Expresó su temor de más contagios y fallecimientos por coronavirus entre los médicos, por lo que sugirió a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dotarlos de mayores garantías sociales y económicas, como sucede en Cuba.

Es decir, becas para los hijos de enfermeros hasta la universidad, opción de retiro y seguridad de vivienda para las familias ante una baja.

Para el diputado la opción de contrato por honorarios ya no debe existir para este rubro, por lo que esta emergencia obliga al Estado a reconsiderar la política de empleo hacia el personal de salud, fortaleciendo los beneficios.

Nombramientos fugaces…

No se puede quejar Javier Lozano Alarcón. Figura en el cuadro de honor de los personajes que se mantuvieron en el cargo lo que dura un suspiro.

Pedro José Domingo de la Calzada Manuel María Lascuráin Paredes, conocido simplemente como Pedro Lascuráin Paredes (1858-1952), duró en el cargo 45 minutos. Fue presidente de México de las 17:15 a las 18:00 horas del 19 de febrero de 1913, tiempo suficiente para designar como secretario de Gobernación a Victoriano Huerta y luego renunciar a su cargo para dar lugar a que el propio general Huerta asumiera la Presidencia de la República.

Otro personaje que no duró mucho en el cargo fue el cartonista Abel Quezada.

Con la llegada de José López Portillo a la Presidencia, don Abel fue nombrado de improviso director del Canal 13 (hoy TV Azteca), donde no duró ni una semana.

El recuerdo de ese día quedó grabado en su discurso de toma de posesión. “Este día demuestra que todos los caminos del invierno conducen, por fin, a la primavera”.

¿Cuál fue la consecuencia de esa frase?

Que como el invierno era (Luis) Echeverría y como Echeverría estaba aún muy cerca, la frase bastó para que López Portillo en persona pidiera su renuncia al director efímero del canal oficial.

Quezada quedó preso del destino, en la soledad política…

Al ex panista converso al priismo no se sabe que le depare el futuro, pero no se avizora un horizonte como imaginaba.

Conocido por rijoso, Lozano Alarcón tuvo un accidentado y fugaz nombramiento como vocero especial en la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Solo duró escaso medio día en el cargo, lo que él atribuyó a presiones y desaseo en ese hecho.

Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, anunció el lunes 6 de abril a las 10:11 de la mañana que Javier Lozano se integraría como “vocero especial” para “la defensa del Estado de Derecho”…

Pero horas más tarde el anuncio fue revocado mediante una aclaratoria de la propia Coparmex a las 22:34 horas, donde este gremio patronal aclaró mediante un comunicado que el único vocero que tiene esta organización es el propio Gustavo de Hoyos.

