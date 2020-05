Ya empezó la lucha electoral para 2021

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Mal terminó la semana anterior para el presidente Andrés Manuel López Obrador y para el gobierno de la llamada Cuarta Transformación.

Por una parte, los diputados federales de Morena y sus asociados del PT, PES y PVEM tuvieron que cancelar su plan de reformar la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (indirectamente modificar la Constitución) para conceder facultades extraordinarias al Ejecutivo Federal para modificar discrecionalmente el presupuesto federal, lo cual es facultad exclusiva del poder Legislativo, concretamente de la Cámara de Diputados.

Por otra parte, la Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), -organismo con el cual ya ha tenido serios distanciamientos la llamada Cuarta Transformación- ordenó al gobierno federal y concretamente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) suspender las cartas que acompañaban las propuestas de créditos para pequeñas y medianas empresas (Mypimes) que ha puesto en práctica el gobierno federal para aliviar su situación financiera y evitar cierres de actividades que acrecienten el desempleo en el país.

Estos dos asuntos invalidan, por otra parte, las protestas del presidente López Obrador en el sentido de que la oposición bloquea todas sus acciones por cuestiones electorales. En realidad, el que se mantiene permanentemente en campaña es el jefe del Ejecutivo, que al parecer desea mantenerse como figura central en las decisivas elecciones del año venidero..

Las cartas suspendidas llevaban el nombre y la firma del presidente López Obrador, lo cual se consideró una forma de promoción personalizada de un funcionario público -en este caso el primer mandatario- lo cual está expresamente prohibido por la legislación electoral. Por eso, tanto el PAN como el PRD presentaron protestas ante el INE, que fueron atendidas por la referida Comisión de Quejas y Denuncias.

Todavía ayer el presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, sostuvo que la decisión no responde a cuestiones de índole política, sino únicamente a cumplir con los mandatos constitucionales que prohíben la promoción personalizada de un funcionario.

El consejero electoral recordó que ya se dieron decisiones semejantes en 2012, 2015 y 2019 con gobiernos emanados de otros partidos, pues “en democracia nadie tiene derecho a hacer promoción personalizada menos aun en una situación de emergencia nacional como la que vivimos.

“El INE ha actuado y seguirá actuando con toda legalidad en todos los casos, en lo que corresponde para mantener la vigencia y marcha de nuestro sistema democrático”, agregó el titular del máximo organismo en materia electoral.

Mediante un video difundido en redes sociales, Córdova explicó que las cartas distribuidas por el IMSS, en sus primeras dos versiones asociaban directamente la entrega de los apoyos al presidente López Obrador -al cual no mencionó por su nombre- por lo que se ordenaron las medidas cautelares para prohibir toda forma de distribución sea personal, por redes sociales o cualquier medio de comunicación.

“También hay que señalar que el INE ha abierto diversos expedientes de investigación en contra de diversos servidores públicos de distintos niveles de gobierno pertenecientes a diferentes partidos. Ellos han realizado presumiblemente actos contrarios al artículo 134 constitucional durante este periodo de contingencia sanitaria. A dichos expedientes se les dará puntual seguimiento”, aseguró Córdova.

El consejero electoral precisó que el retiro de las dos primeras versiones de las cartas que acompañaban a los créditos no implica entorpecer la entrega de los apoyos a las pequeñas y medianas empresas.

Esto se confirmó porque el IMSS dio a conocer una tercera versión de la multimencionada carta, en la cual no aparece el nombre de ningún funcionario público, sino solamente hace referencia al gobierno federal.

Conceder facultades extraordinarias al presidente todavía no es asunto cancelado

Lo que todavía no puede darse por definitivamente cancelado es el propósito de conceder al presidente López Obrador facultades extraordinarias para el manejo del presupuesto federal.

El coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de su Cámara, Mario Delgado Carrillo, confirmó que no se convocaría a periodo extraordinario de sesiones, en días próximos porque así lo recomendaron las autoridades de Salud debido a que estamos en los inicios de la que se supone será la fase más aguda de la pandemia Covid 19, pero esto no significa que se haya archivado definitivamente o enviado al cesto de la basura la iniciativa que le quita al Legislativo la facultad exclusiva de decidir acerca del monto y el destino del presupuesto federal.

Si bien la contingencia sanitaria limita la posibilidad de un extraordinario, la propuesta de reforma podría entrar en el siguiente periodo ordinario de sesiones, a iniciarse el primer día de septiembre venidero, en donde “Morena y Asociados” podrían imponer su amplia mayoría, tanto en la Cámara de Diputados como en la de senadores.

Así lo entendieron la dirigencia y los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), quienes pidieron al presidente López Obrador retirar su iniciativa de reasignación presupuestal como muestra de voluntad para la construcción de un acuerdo político nacional con el fin de sacar adelante al país.

En particular, la bancada panista en la Cámara de Diputados, encabezada por el ex gobernador de Guanajuato Juan Carlos Romero Hicks, afirmó que “la pandemia del coronavirus Covid 19 es una desgracia universal, no una varita mágica para ampliar poderes del Presidente”. A su vez, el dirigente nacional del blanquiazul, Marko Cortés Mendoza, sostuvo que el bloque opositor en el Congreso logró frenar la “ambición autoritaria” del gobierno de Morena y preservar la división constitucional de poderes y con ello abrió una nueva oportunidad de construir un acuerdo político, cuya primera muestra debe venir del gobierno con el retiro de su iniciativa en materia presupuestal y la reasignación de los recursos de sus proyectos principales para cuidar el empleo, a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

“Ante la caída del empleo, el desplome del Producto Interno Bruto, la crisis en Pemex, el cierre de negocios y la falta de inversiones, reiteramos nuestro llamado a un acuerdo político nacional que nos permita llegar a consensos en beneficio de todos, porque la situación se irá agravando si no se toman las mejores decisiones para proteger la vida y los empleos”, planteó Cortés Mendoza.

El dirigente nacional panista hizo un reconocimiento a los legisladores del llamado Bloque Opositor por su decisión de oponerse a que se convocara poder Legislativo el periodo extraordinario para votar la iniciativa presidencial por el “control absoluto y discrecional” del gasto federal y advirtió la conveniencia de que las dirigencias nacionales del PAN, PRI, PRD y MC, “mantengamos la unidad de propósito para defender a México, la división de poderes y la democracia, e impulsar por la vía del diálogo y el consenso los cambios que requiere el país”.

El ex diputado federal sostuvo que los legisladores de oposición “defendieron división de poderes, las instituciones y la democracia. Con su entereza y determinación se pudo frenar la ambición autoritaria de este gobierno. Se demostró que sí se puede llegar a acuerdos en beneficio de México. Esta acción nos da mucho optimismo de que en 2021 lograremos una nueva mayoría opositora recuperando el equilibrio en el Congreso”.

Cortés Mendoza señaló que la prioridad es preservar la vida de las personas, por lo cual se deben garantizar suficientes espacios, camas y respiradores para los pacientes de Covid-19, así como materiales e insumos de protección para el personal médico y hospitalario, pero además se debe comenzar a preparar un regreso seguro y ordenado de la actividad productiva y la generación de empleos.

El dirigente panista advirtió que, con una economía en plena recesión, con más de 750 mil empleos perdidos hasta ahora y 562 mil millones de pesos tirados a la basura en Pemex, es indispensable reactivar a la industria automotriz y las cadenas productivas para el comercio internacional de manera ordenada y responsable.

