AMResorts crea "Vacaciones Virtuales" e invita a participar para ganar lujosas vacaciones de tres noches en alguna de las propiedades de la marca

Victoria González Prado

¿Estás soñando con viajar? ¿Ahora que estás en casa has visto muchos videos de destinos?, pues AMResorts ha creado “Vacaciones Virtuales” y lo mejor de todo es para que los participantes tengan la oportunidad de ganar lujosas vacaciones de tres noches en alguna de las propiedades de la marca.

La intención de enviar vibraciones positivas a aquellos viajeros que sueñan con su próxima escapada. La serie que lanzó la cadena hotelera es semanal y son experiencias de las distintas marcas de hoteles de AMResorts y de sus estilos vacacionales.

La cadena hotelera señala que cada Vacación Virtual brinda toque tropical por medio de contenido inspirado en hotel —para disfrutar en casa—, con transmisiones en vivo en Instagram todos los viernes a las 4:00 de la tarde (de la ciudad de México) hasta el próximo 8 de mayo.

Verás recetas de cocteles y aperitivos, consejos para la planificación de fiestas virtuales, listas de reproducción de música, códigos de vestimenta sugeridos y divertidas actividades.

Erica Doyne, vicepresidente de Mercadotecnia de AMResorts dice: “mientras contamos los días y llega el momento en el que los hoteles den la bienvenida a nuestros huéspedes, la cadena hotelera mantiene su compromiso de brindar experiencias memorables, si esto significa transportar digitalmente a los de espíritu viajero a una de nuestras propiedades. Queremos ofrecer a los viajeros algo qué esperar por medio de concursos semanales para experimentar nuestros hoteles cuando llegue el momento adecuado”.

Cada semana, AMResorts sorteará vacaciones de lujo all-inclusive —tres noches de hospedaje, vuelos de ida y vuelta y transporte terrestre local hasta para dos personas—, son tres premios en total hasta para cuatro personas (un premio en total). Para participar hay que llenar el formulario que se encuentra en la página: https://info.amresorts.com/virtual-vacation-series y compartir foto o video relacionado con el tema de la semana en Instagram, Twitter o Facebook usando #Staycation4Vacation junto con el hashtag temático semanal:

#NamasteHomeAndGlow y Tribe Time (Mayo 4–Mayo 8): #TribeTime

✰✰✰✰✰ Pareciera que no ha quedado claro a los distintos prestadores de servicios turísticos que el gobierno federal no tiene ninguna intención de apoyar a la industria sin chimeneas (que representó en otro tiempo más del 8.7 por ciento del Producto Interno Bruto), como dicen por ahí, ‘pedir no cuesta’ así que la mayoría de los secretarios estatales de Turismo sugieren: “se posponga, sin que signifique condonación, el pago de impuestos federales y locales, así como las cuotas de Infonavit, Seguro Social y Afores, además de agilizar la devolución del IVA, la cual es parte importante de la liquidez de las empresas, lo dijo Luis Humberto Araiza López, presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo de México (Asetur).

Al participar en el evento organizado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el también Secretario de Turismo, Economía y Sustentabilidad del gobierno de Baja California Sur (Setues), dijo: “los secretarios hemos propuesto apoyos económicos a las familias mexicanas que perdieron su ingreso o autoempleo con afectación en su economía familiar, y diferimiento en el pago de servicios como luz, agua y gas”.

El impacto de la crisis derivada del Covid-19 está siendo alarmante. En el caso de la industria sin chimeneas, los analistas estiman que la afectación podría estar entre 2.5 y 9.8 por ciento del PIB (Producto Interno Bruto), turístico, con la consecuente pérdida de miles de empleos, cierre de empresas y el incremento en la delincuencia.

Araiza López, agregó: “los analistas estiman que la afectación de mediados de marzo a mayo en el consumo en esta industria, será de 500 mil millones de pesos. Algunas de las líneas aéreas mexicanas podrían quebrar y la Canirac ha informado que hay más de 20 mil restaurantes cerrados. La hotelería tiene ocupaciones promedio por debajo del 5 por ciento y el 90 por ciento de estos establecimientos no operan”.

Se refirió también a la importancia de que se ”mantenga el acceso de los trabajadores eventuales y temporada, a los beneficios del Seguro Social; apoyar con financiamiento accesible y sin requerimientos tradicionales de garantías, a las micro, pequeñas y medianas empresas del sector; promover el diálogo efectivo entre las empresas, trabajadores y los sindicatos de conformidad con las normativas laborales internacionales”.

Ojalá, hubiera alguien que se diera cuenta que esta industria da más de 4.2 millones de empleos directos y representó, durante mucho tiempo fue la tercera fuente de divisas. Es el sector que más jóvenes emplea y el segundo que más mujeres contrata.

Por último Luis Araiza dijo: “durante varios años el turismo creció a un ritmo mayor que el de la economía, convirtiéndose en un efectivo impulsor del crecimiento y desarrollo nacional. Estamos seguros que el turismo asumirá ese papel y se convertirá en poderoso motor de recuperación económica y de empleo¨.

✰✰✰✰✰ Fortino Rojas, más conocido como “Don Chon”, chef que dio vida a la fonda del mismo nombre, falleció el pasado viernes 1 de mayo. Originario de Los Reyes de Juárez, Puebla. Cocinó durante 50 años ininterrumpidos.

Al restaurante llegaron actrices y actores de la Época de Oro del Cine Mexicano, comediantes y presidentes de la República. Recordaba los términos de la carne que le gustaba a María Félix, las copas que le servían a Chavela Vargas, y los platillos con carne de armadillo que le gustaban a Capulina

Don Chon era incansable, estaba entregado en cuerpo y alma a su fonda de comida prehispánica en la que nunca faltaron chapulines acociles, carne de cocodrilo y flores comestibles con las que volvía únicos sus platillos.

Lo recordaremos como el hombre bonachón, ataviado en impecable filipina blanca que siempre recibía a quien llegara a su restaurante con los brazos abiertos y la carta en mano. “¿De qué trae antojo hoy? Tenemos carnitas de jabalí que le hubiera gustado probar a Moctezuma…”, decía con frecuencia cuando se asomaban al restaurante.

