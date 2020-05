Héroes y villanos

Augusto Corro

Aún no es tiempo de hacer un análisis de nuestro comportamiento como sociedad en la pesadilla del coronavirus Covid-19.

Es largo y sinuoso el camino para salir de la pandemia que nos azota.

Lo que sí vale es hacer un análisis de nuestro comportamiento personal, de nuestra solidaridad y de lo hacemos para esta crisis sanitaria.

Es tiempo de cooperar y ayudar para que el virus no contagie a más personas. Y esto se logrará si nos quedamos en casa.

Y también si cumplimos con las medidas de higiene para evitar ser presas del Covid-19.

Vivimos una situación insólita en la que deben multiplicarse las acciones solidarias para soportar el miedo, angustia y aislamiento.

Sólo que a no todos los mexicanos les preocupa las condiciones difíciles que enfrentamos. Mientras unos dan lo mejor de sí mismos, otros se empeñan en alimentar la ola de violencia.

La organización Internacional Crisis Group (ICG) dijo que la competencia criminal es feroz y no da tregua en tiempos de pandemia.

Por otra parte, en los hogares continúan las agresiones a las mujeres. El machismo se recrudeció con la cuarentena. Son excesivos las quejas por maltrato de los hombres.

Basta pensar en el daño que se hace a los niños que presencia las riñas de sus padres. Los menores son los más afectados por la violencia en casa.

También en la población surgieron inconformidades por la escasa información que reciben quienes tienen a sus familiares hospitalizados debido al contagio.

Son pues, tiempos difíciles de cumplir con las normas sanitarias aunque las autoridades no hagan lo que predican.

En las conferencias de prensa mañaneras se ven grupos de funcionarios sin el cubrebocas; apenas si guardan la distancia recomendada entre personas. Actúan como si tuvieron superpoderes que los protegen.

Ni siquiera en esta semana, anunciada como la más difícil, se cancelaron las conferencias de prensa en Palacio. Siguen como si los funcionarios que asisten a Palacio Nacional tuvieran poderes sobrenaturales que los protegen.

Son tan vulnerables al virus como cualquier persona, pero tienen que acudir al llamado del jefe, tal vez con muy poco interés. En lugar de quedarse en casa, tienen que participar en el juego político.

De la sociedad mexicana los médicos y enfermeras merecen un gran reconocimiento de todos. Quienes trabajan en el sistema sanitario son nuestros verdaderos héroes. Sin egoísmo alguno se dedican a salvar vidas.

Una vez que pase la pandemia, se juzgará a aquellos que decidieron continuar con la violencia y a aquellos que pusieron en riesgo su salud y sus vidas en la lucha contra el coronavirus.

El juicio a Calderón

El ex presidente Felipe Calderón no puede sacudirse la imagen de protector de su subordinado Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad, quien será juzgado en Estados Unidos (EU) acusado de recibir sobornos de millones de dólares para brindar protección al Cártel de Sinaloa.

El funcionario García Luna se encuentra en una cárcel de Nueva York. En México las autoridades, salvo algunas acciones sin mayor relevancia, han demostrado poco interés sobre la suerte del ex funcionario, a pesar de que los supuestos delitos de los que se le acusa se cometieron en nuestro país.

El caso del importante subordinado de Calderón tiene dos vertientes: una la judicial y la otra política. Mientras se espera que en el juicio a García Luna surjan acusaciones contra el ex presidente Calderón, aquí en México, busca el registro de su partido político México Libre.

El Instituto Nacional Electoral decidirá si procede o no el registro del nuevo partido con el que busca el ex presidente impunidad en caso de que empeore la situación, pues se supone que en la corte de Nueva York los testigos y el propio García Luna podrían involucrar al michoacano, quien asegura que no conocía la conducta criminal de su ex secretario de Seguridad.

Con todos esos antecedentes negativos, Calderón buscará apoyarse en su nuevo partido para enfrentar acusaciones de los representantes de la ley. En México, las autoridades dijeron que se juzgaría al ex presidente solo que el pueblo lo pida. Vaya manera de curarse en salud. ¿Qué le parece amable lector?

Plan por la Ciudad De Mexico

El próximo 12 de mayo, a las 11.00 horas se realizará un foro virtual con la participación de todos los sectores para impulsar un Plan por la Ciudad de México.

Así lo comunicaron los dirigentes del PRD, PAN y PRI capitalinos, Nora Arias Contreras, Andrés Atayde Rubiolo e Israel Betanzos Cortés, respectivamente.

Dijeron que ante la falta de respuestas de quienes tienen la responsabilidad de conducir políticas públicas eficientes para evitar las crisis de salud, económica y de seguridad en esta emergencia sanitaria, “es necesario promover la unidad y la construcción de propuestas con el propósito de definir acciones técnicas y fiscalmente viables”.

Agregaron que quienes tienen la responsabilidad y la conducción del quehacer gubernamental en esta ciudad, se dedican a dividir y a estigmatizar a la sociedad por igual: empresarios, artistas, deportistas, asociaciones y organizaciones, medios de comunicación y partidos políticos, en lugar de hacer frene a la crisis que hoy se vive.

Los dirigentes políticos hicieron un llamado a la comunidad capitalina, sector privado, académicos, profesionistas, sociedad civil organizada, vecinos y al propio gobierno a impulsar un Plan por la Ciudad de México.

En ese foro virtual se escucharán las opiniones de todos en temas relacionados con la reorientación del gasto público para enfrentar la crisis por la emergencia sanitaria, además de la aplicación de políticas que promuevan el empleo y el ingreso económico de las familias de la capital del país.

