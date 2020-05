Los Pinos para médicos, ¡demagogia!

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Luchar para vivir la vida, para sufrirla y para gozarla

Charles Chaplin, actor cómico inglés

La semana pasada dieron a conocer que la que fue residencia presidencial desde el gobierno de Lázaro Cárdenas hasta Enrique Peña Nieto, sería convertida en hospedaje de los médicos que luchan contra el coronavirus en diversos hospitales de la Ciudad de México. Un vil acto demagógico.

Al revisar las fotografías que los mismos médicos, enfermeras y personas que acudieron a Los Pinos, en la suntuosa zona de Chapultepec, son cuartos con catres. Ni siquiera camas con cobijas decentes.

No se entiende el motivo por el cual no se contratan a precios preferenciales habitaciones de hoteles, aquellos que llaman de paso (de estar un ratito) dejar a nuestros héroes descansar como debe ser. Con un cuarto de baño privado, toallas, cobijas y una cama. Esto lugares cercanos a los hospitales, con vigilancia policíaca y, especialmente, con sistemas de contención de virus, por si alguno pudiera llegar enfermo.

Los Pinos, no tiene nada de eso. La residencia, en sus oficinas, son cuartos con baños comunitarios y no son para descansar, excepto las habitaciones que funcionaron como casas para nuestros gobernantes. Esas habitaciones son palaciegas y, en la filosofía de la Cuarta Transformación, no están interesados en dejar que nuestros médicos y enfermeras se sientan consentidos con unos días en esos sitios que, con el salario de médico en el sector público, ni en sueños podrían alcanzar.

Ese es el verdadero trato de que nuestro gobierno le da a quienes dejan sus familias y en algunos casos su saludo y sus vidas para luchar por salvar la vida de miles de personas que sufren en la antesala de la muerte.

No exagero. Mira estimado lector. Soy un experimentado reportero. He estado en guerras, como en Centroamérica, en terremotos, inundaciones, explosiones de volcanes, ataques guerrilleros, y conozco el olor a la pólvora, el miedo y la muerte.

He escrito de ello. Pero, nunca el temor de un enemigo que no se ve pero que aniquila la vida de muchas personas en unos cuentos días. Hoy podrías estar en óptimas condiciones y la próxima semana tus familiares estarían sufriendo tu pérdida, si te descuidaste y adquiriste ese virus.

También, he platicado (por vía telefónica) con personas que se han recuperado del Covid-19, y después de sus argumentos, termino consternado por el dolor físico, emocional y en el espíritu de quienes han enfermedad.

Cuídate. Hazle caso en las propuestas de Hugo López-Gatell, el vocero del gobierno en la lucha contra la pandemia. Usa tapabocas, lava tus manos constantemente, especialmente cuando sales a la calle; ponte lentes y mantén la sana distancia de dos metros con otras personas.

No exagero. Y no exageras si te cuidas. Olvídate de las teorías de la conspiración. Mejor empieza a cuidarte para sobrevivir y disfrutar de la vida que es la más bella experiencia que se goza una sola vez.

PODEROSOS CABALLEROS: Dentro del sector bancario un jugador que atrae los reflectores es Accendo Banco, de Javier Reyes de la Campa, quienes recibieron la inyección de cerca de 450 millones de pesos de parte de la firma Toka Internacional, de los hermanos Eduardo y Hugo Villanueva Cantón, lo que le permitirá duplicar el capital del banco. Con esta capitalización Accendo podrá continuar con sus planes de crecimiento y fortalecer su posicionamiento como el Banco de las Fintechs. La idea surge en el último año, cuando el equipo de Accendo toma el control del banco reenfocando la estrategia al mundo digital buscando convertirse en el Banco Fintech de México. Asimismo, se emprendieron acciones enfocadas a reforzar su gobierno corporativo, al tiempo de diversificar los negocios e ingresos del banco, orientándose principalmente en la Banca digital y en sus cuatro pilares de negocio, hablamos de Mercados, Servicios Fiduciarios, Banca Institucional y Crédito a empresas medianas. Por su parte, la mexicana Toka, con 19 años de experiencia en medios de pago, principalmente en monederos electrónicos para compra de despensa y combustible, autorizados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de Raquel Buenrostro, vio en esta operación la oportunidad que buscaba para expandir su oferta de negocios de tecnología financiera y llegar al sistema bancario.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: En medio de la coyuntura nacional por la epidemia de COVID-19 que sacude al mundo, IEnova, la compañía de Infraestructura Energética que capitanea Tania Ortiz Mena, busca atender necesidades de grupos vulnerables. En Baja California, su filial Energía Costa Azul, instaló estaciones públicas de lavado de manos, y el Fideicomiso Ensenada apoya la adquisición de equipo médico para la ciudad. Ecogas, su distribuidora de gas natural en Chihuahua y Durango, proporcionará sus servicios de manera gratuita a los hospitales y clínicas que abastece, además de dos meses de consumo sin costo a sus clientes jubilados y pensionados; así como facilidades de pago a sus clientes comerciales e industriales que tengan dificultades para pagar en los meses de abril y mayo.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas,

en “Víctor Sánchez Baños en MVS”

MVSnoticias.com

poderydinero.mx

vsb@poderydinero.mx

Twitter:@vsanchezbanos

Facebook: vsanchezbanos