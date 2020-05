Cifras de López-Gatell no son creíbles: Frenk y Narro

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Urge reactivación económica del país: Ricardo Gallardo

La semana cierra y los atinados manejos del presidente Andrés Manuel López Obrador han terminado por enfrentarlo con todo mundo, situación que se polarizó aún más por la pandemia de Covid-19, misma que el tabasqueño tampoco ha sabido manejar, por eso, destacados exsecretarios de Salud como José Narro Robles y Julio Frenk, han cuestionado duramente las cifras que maneja en sus conferencias de prensa el subsecretario Hugo López-Gatell, que ni son creíbles y menos aún, informan de la realidad dramática que se vive. Todo parece indicar que el subsecretario actúa así por instrucciones del Presidente y con fines políticos muy identificados

El desprecio del Ejecutivo por los empresarios se hizo más que patente y en un acto que pareció hasta grosero, cuando éstos le presentaron sus 68 puntos para reactivar la economía, López Obrador rechazó recibirlos y los canalizó ni más ni menos que con la flamante secretaria de Economía, Graciela Márquez, quien junto con su subsecretario de Industria, Comercio y Competitividad, Ernesto Acevedo Fernández, había guardado coincidencias con los proyectos de los empresarios, inclusive cuando la IP negoció con el Banco Interamericano de Desarrollo

En la semana que concluye, en anterior entrega, se destacó en este espacio las coincidencias que guardan dicho subsecretario con el ex secretario de Economía de la anterior administración, Ildefonso Guajardo, y que bien vale la pena recordar:

“Resulta que Acevedo Fernández, considera que la crisis económica durará algo así como 19 meses, porque se trata de una crisis inédita, jamás vista en la historia del país.

Significativo, sin duda, que en esto coincida Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, durante la época peñista, y uno de los representante de las tesis neoliberales, que además advierte que la caída del Producto Interno Bruto del país (PIB), (ese mismo indicador que ya le dio por despreciar al presidente para enfocarse en lo espiritual), podría ser hasta de 10 por ciento, sobre todo por el periodo que se han mantenido paralizadas las empresas como producto de la pandemia mundial del Covid-19.

Y para sortear esta crisis, Guajardo propone implementar protocolos sanitarios por tipo de empresa para reactivar los trabajos de ellas de manera segura para todos, en lo que coindice también, -qué curioso-, la llamada 4T. Estas posturas demuestran que sí es posible juntar el agua y el aceite. ¿Será?”.

Por lo menos, un par de miembros del gabinete lópezobradorista, saldrán regañados porque los vínculos de su gente solo pueden ser con el “pueblo sabio y bueno” del que tanto echa mano el tabasqueño.

Y por si alguna duda le quedara a su equipo, el propio Ejecutivo fue el encargado de guardar el pañuelo blanco a modo de banderita de paz y afirmó que si una empresa quiebra, los empresarios y socios tendrán que asumir la responsabilidad, porque el Estado no está para rescatar a quienes llamó los “potentados” y actuará sin otorgar privilegios. Pero eso sí, cuando se trató de vender boletos para su aberrante rifa del avión no-avión, el tabasqueño no tuvo empacho alguno para convocarlos y “pasarles la charola”.

Con la pandemia del coronavirus, el presidente encontró la mejor forma de pagarles a los empresarios, dejándolos sin su apoyo.

El discurso del Presidente en su gustadísimo stand-up no tiene desperdicio, pero por las contradicciones y aberraciones en las que cae:

“Nosotros no vamos a continuar con más de lo mismo, no van a haber rescates para potentados, si hay quiebra de una empresa, pues que sea el empresario el que asuma la responsabilidad o los socios, o accionistas, porque el Estado tiene que proteger a todos y no actuar otorgando privilegios para nadie.

“Es una gran injusticia, una inmoralidad utilizar al Estado para rescatar a empresas o a instituciones financieras en quiebra, si se trata de rescate pues hay que hacerlo pensando en los que más lo necesitan, no regresar a lo que sucedió en el Fobaproa, de bancos quebrados, banqueros ricos”.

La ruptura pues entre el Presidente y la IP, es irremediable.

Municiones

*** Al participar en videoconferencia de prensa, el diputado federal del PVEM, Ricardo Gallardo Cardona afirmó que es urgente que los legisladores se pongan a trabajar para iniciar la reactivación económica del país, la recuperación de empleos, los estímulos fiscales, y la salud de todos los mexicanos. Explicó que no se puede trabajar con un presupuesto prepandemia, cuando es otra la realidad crítica que se vive en México. En este sentido, el legislador por San Luis Potosí, subrayó que los diputados deben ser punta de lanza ante la pandemia por el Covid-19 y la que se espera sea la recesión más grande de la historia de México, por lo que señaló que debe haber una reestructuración a fondo del presupuesto federal, porque es un tema muy atrasado en el que el Congreso se ha tardado en trabajar.

“En el Partido Verde estamos a favor de que se haga la modificación (a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria), pero que se haga ya”. Argumentó Gallardo Cardona que es imposible seguir con un presupuesto armado antes de la pandemia, cuando ahora es otra muy diferente la realidad, “a tiempos extraordinarios, estrategias extraordinarias”. Urgió el diputado por SLP a una revisión sobre cómo están manejando el presupuesto los estados y municipios, ya que lamentablemente no faltan los que están lucrando con la tragedia. Un ejemplo palpable de esto último es el caso de la capital potosina donde, como se recordará, se prefirió destinar más de 400 millones de pesos para comprar luminarias que no eran necesarias y que además tienen sobreprecio, acción que el propio Ricardo Gallardo denunciará ante la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía General de la Republica, para que investiguen esta irregularidad.

*** En esa misma videoconferencia, por otro lado, el diputado Gallardo pidió el cese del delegado de la Profeco en San Luis Potosí, Carlos Rebolledo Sánchez, por no atender múltiples denuncias por abusos de gasolinerías y comercializadoras de productos básicos, como leche y huevo, en plena pandemia. Indicó que la Profeco en esa entidad es inoperante y desde el sexenio anterior está a cargo de un panista que es amigo de la mayoría de los grandes empresarios de la entidad, por lo cual los solapa. Finalmente, el diputado del PVEM, refirió que por ello en San Luis Potosí, tardó más de un mes en bajar el precio de la gasolina, pues cuando en mucho lugares ya se encontraba en 13 pesos, ahí seguía en 18, además de que algunos establecimientos siguen vendiendo litros incompletos, y se han disparado los precios del huevo y la leche.

morcora@gmail.com