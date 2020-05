AMLO, sujeto a los designios de Trump

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

El tabasqueño solo da reconocimientos “de dientes para afuera”

Si el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, calificó de todo un desastre y caos la estrategia del presidente Donald Trump frente a la pandemia de Covid-19, o sea, que no la ha sabido manejar, ¿qué pensará una buena parte de los mexicanos sobre la manera en que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha enfrentado esta contingencia sanitaria mundial? Quién lo diría, el tabasqueño va más o menos por el mismo camino de su tan querido amigo, el inquilino de la Casa Blanca; está sujeto a sus decisiones, designios e imposiciones y en esto último, ya le urge a Trump reactivar la economía y en eso, México juega un papel esencial, por lo que el presidente mexicano actuará sin chistar conforme se lo instruya Trump, ¿o no?

Algo que dijo el ex presidente Obama en reunión con gente de su equipo, es que esta pandemia, ha servido para recordar lo importante que es tener un gobierno competente y definitivamente, esos zapatos no los llena ni Trump, ni López Obrador.

Y si de caos e incompetencias hablamos, hay que remitirnos a cuando el tabasqueño, el sábado pasado, señaló, -para variar-, que no fue el coronavirus el que derrumbó la economía, sino que más bien, eso debe ser atribuible al modelo neoliberal. Y si así fuera, López Obrador no ha tenido la capacidad de dar un golpe de timón y cambiar el rumbo, por eso todo se le va en justificaciones estériles.

Así las cosas, ¿qué puede esperarse de las medidas que anunciará el Ejecutivo el próximo miércoles para reactivar la economía? Lo más probable es que, cualesquiera que sean, no funcionarán por culpa del villano favorito, el neoliberalismo y los conservadores.

Pero sin duda lo que parece muy reprobable, es que el Presidente se haya ido en contra de los médicos, al asegurar sin fundamento alguno que solo les interesa el dinero. Aquí, bien cabría preguntarle al Presidente: ¿y los miembros de su gabinete?, ¿y sus hijos y compadres a los que ha favorecido con múltiples concesiones?, ¿y el cubrir las tranzas de sus amigos y empleados?, el caso más reciente es el de Manuel Bartlett Díaz a quien ha excusado de todo o, en el mejor de los casos, se ha hecho el loco.

Olvida o no quiere ver, que los médicos, enfermeras y demás personal sanitario, han estado en la primera línea de ataque en contra del coronavirus, trabajando sin insumos y en condiciones verdaderamente deplorables, no por culpa del neoliberalismo, sino de las erradas políticas de esta llamada Cuarta Transformación que solo piensa en los proyectos “estrella” del mandatario. O sea, el tabasqueño solo sabe dar reconocimientos “de dientes para afuera”.

Lo que le duele a López Obrador, -que por cierto, tiene el mismo grado de egoísmo de su muy querido amigo Donald Trump-, es que exsecretarios de Salud como José Narro Robles, Julio Frenk Mora y Salomón Chertorivsky, con elementos y argumentos contundentes, han criticado las pésimas medidas implementadas por el presidente, que ya venía arrastrando un gran problema al intentar cambiar el Seguro Popular por su “elefante blanco” y reumático favorito, el Insabi.

Le duelen también las críticas que provienen de la prensa internacional ante el mal manejo que ha hecho de esta crisis así como el ocultamiento de cifras.

Municiones

*** Ahora es el subsecretario de Gobernación, el “bombero de lujo”, Ricardo Peralta, quien por sus redes informó que salió positivo en la prueba de Covid-19. Esto sin duda, representa un alto riesgo ni más ni menos que para la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ya que es evidente que estuvo en contacto con su subalterno y la funcionaria, está en el grupo de riesgo. Y como preguntan por las redes: ¿alguien sabe cómo está la no menos flamante secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval?, con eso de que se supone que tiene que investigar al hijo del director de la comisión Federal de Electricidad, León Manuel Bartlett y no puede porque se supone que está encerradita. Nada más que pase esta contingencia, la titular de la SFP está más que dispuesta a seguirle haciendo de “tapadera”.

*** Amador Rodríguez Lozano, secretario de Gobierno de Baja California, aunque sea en el Día de las Madres, se dedicó a defender la permanencia de su jefe, el gobernador Jaime Bonilla Valdez por cinco años al frente de la gubernatura. Señaló que hay tres encuestas de tres casas serias que supuestamente han determinado que el 52.1 y hasta el 60 por ciento aprueban la gestión de Bonilla y están de acuerdo con que su periodo se extienda hasta cinco años. Argumentó además que en el caso de que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación les sea favorable habrá oportunidad de cambiar el estado, si es de dos, entonces será un buen gobierno pero muy corto. No obstante, el funcionario del gobierno de BC sostuvo que los estados pueden definir su forma de gobierno, “nosotros sostenemos que no hay ningún artículo en la Constitución que le impidiera a Baja California hacer lo que hicimos”. Reconoció que la decisión que tomará la Corte hoy en una inédita sesión por Internet, es un caso atípico y añadió que “el gobernador no busca el poder, busca la autoridad para poder ejercer acciones en beneficio de la comunidad”. ¿Será? Asimismo, Rodríguez Lozano recordó que son 11 ministros y hacen falta ocho votos para favorecerlos y dijo algo que no deja de llamar la atención: “nosotros estamos con gran confianza en los ministros de la Corte… Nosotros vamos a recibir con gran beneplácito la resolución, sea de un lado o del otro”.

*** Por su parte, el dirigente de lo que aún queda del PRD, Angel Ávila, demandó a los ministros de la SCJN a que invaliden la controvertida ley Bonilla, porque “nos enfrentamos ante un atentado a la democracia, por lo que confiamos que la Corte dé la razón a la legalidad” y en ese sentido, estén a la altura de las circunstancias. Pues ojalá.

*** Alfonso, Luis Fernando, Santiago y Gustavo, fundadores de ARIES, (Asociación de Respuesta Integral para la Economía y la Salud), una organización sin fines de lucro impulsada por cuatro emprendedores mexicanos, que buscan contribuir en la lucha contra el Covid-19, dedican su talento y profesionalismo a investigar, documentar y diseñar distintos proyectos, dinámicas y equipos con el objetivo de apoyar a México ante el reto de la pandemia derivada del Covid-19, así como involucrar a la industria local para promover el pronto restablecimiento de empleos, ahora, con un proyecto enfocado a la producción de splitters para ventiladores en impresoras 3D.

morcora@gmail.com