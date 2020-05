Arranca la industria de autopartes… tal y como ordenó Donald Trump

Índice político

Francisco Rodríguez

En términos de datos duros, esto se volvió un zafarrancho. Resultó que gobernar siempre sí fue más difícil que manejar la tabla del uno. Un epidemiólogo de segundo talón sustituyó los esfuerzos que debieron tener al frente a grandes infectólogos y neumólogos, que en México abundan, sudando la camiseta en los campos de batalla al lado de los héroes sanitarios y médicos en la primera línea del frente de batalla.

En lugar de eso, vemos el espectáculo lamentable de la pelea por las pasarelas, por el micrófono irresponsable, por una feria de vanidades surgida de compromisos de corta visión, de nulo compromiso. Señoritingos de carpa gacha, tomando el papel de los imprescindibles, disfrutaron de sus quince minutos de fama, a costillas del dolor.

Las recomendaciones apocalípticas, que siempre ocultaron las verdades amargas, necesarias para una toma de decisiones sensatas y oportunas, cedieron su lugar a las exigencias verdaderas, estructurales de un mercado integrado a las necesidades del patrón del Norte. La tan cacareada industria automotriz del ensamblaje, reportada en el rancho grande como la mayor del mundo, desnudó su tamaño. No fue tal, sólo un engranaje surtidor de autopartes.

Ya una cadena de autopartes, surtidora de las enormes ensambladoras gabachas, que dependen del trabajo semi artesanal de sus componentes locales, tuvo que regresar a la chamba antes de tiempo, al llamado del patrón. Esa cadena surtidora de autopartes será la que finalmente decida la apertura de todas las demás, en todo el país.

Las decisiones de las últimas horas desnudan el zipizape de la tragedia

¿Para qué tanta alharaca, si sabían desde el principio que jamás podrían negarse a seguir el camino de las empresas matrices mayores? ¿Para qué tanto brinco como ésos de vociferar que la cancelación de diez plazas de subsecretarios, que no estructuras, iban a ser las necesarias para dejar de acudir a la deuda externa?

¿Para qué las lágrimas de cocodrilo que mandan mensajes de arrepentimiento y fingida solidaridad con las madres migrantes, si antes sus hijos fueron exterminados para cumplir las ofrendas para el florero de la Casa Blanca, a punto de perder su reelección?

Los genízaros antiinmigrantes hicieron la labor de zapa de la Border Patrol, sustituyeron con éxito al muro fronterizo fracasado, jugaron el papel de ejércitos colaboracionistas en favor de un proyecto político salvaje, al mando de un desquiciado republicano que fracasó en todas las líneas.

Las decisiones de las últimas horas desnudan el zipizape de la tragedia. Como debía ser, el sector de autopartes jalará de inmediato a toda la actividad económica artificialmente parada, la que facilitó el espacio de distracción indispensable para ejecutar una serie de caprichos que fortalecieran el despotismo.

Más eficaces las campañas de los regímenes corruptos contra el sarampión…

Las verdades se saben, afloran en el momento más inoportuno. De inmediato se da a conocer que el manejo de la pandemia ¡tuvo una calificación del 64 por ciento!, un rebote estadísticamente imposible de 14 puntos por encima de las mediciones anteriores, de suyo favorables y pagadas.

¿No que el Caudillo había prohibido las encuestas que se levantaran en los momentos críticos de la desazón? Ahora sí se valen, dirigidas a apoyar superficialmente, manipuladamente, los esfuerzos vacuos de los incompetentes. No cabe duda, estamos en manos de ignorantes y vanidosos.

Sólo demostraron que fueron más eficaces en el pasado reciente las campañas de los regímenes corruptos contra el sarampión, la viruela, el paludismo, la tuberculosis, la influenza, la garrapata o la mosca pinta. Y que éstos, éstos sólo sirven para confundir paridas con preñadas.

El analfabeto político no sabe que todo depende de las decisiones políticas

Dejaron ver que un aparato de gobierno costosísimo e ineficaz es más parecido a los meseros de cualquier fonda chiquita. No hay solución para ningún problema del país, todo es destruir para repartir migajas a los cuates, los que no se llevan todo, porque para “ponerse la del Puebla” tienen que someterse a las condiciones del que reparte la morcilla.

Así de chiquitos son. Dejan demasiadas huellas, son rastacueros, con alardes de empoderados y de nuevos ricos que se dedican las veinticuatro horas por siete a espantar con el petate del muerto, pero en realidad son de este tamañito.

Pero para todo hay medida. Afortunadamente podemos recordar lo que en su momento dijo el imprescindible Bertolt Brecht sobre el auténtico perfil del analfabeto político, al que definió “como el peor…el que no oye, no participa de los acontecimientos políticos… no sabe que el costo de la vida, el precio de los frijoles, del pescado, de la harina, del alquiler, del calzado y de las medicinas, depende de las decisiones políticas”.

Resistencia a entender el papel de las empresas en la creación de empleos

Es lo que está pasando cuando al frente del gobiernito se encuentra un sujeto que se resiste a entender el papel de las empresas en la creación y el mantenimiento del empleo, en la aportación de los impuestos para sostener a los rastacueros.

El analfabeto político, decía Brecht, “es tan animal que se enorgullece e hincha el pecho al decir que odia la política. El imbécil no sabe que de su ignorancia proviene la prostitución, el menor abandonado, el adaptador y el peor de los bandidos: el político aprovechado, embaucador y corrompido, lacayo del extranjero y de las multinacionales”. Tan tán.

Y en efecto, cuando la ignorancia hace presa de un dirigente o de una pandilla de descastados, la premonición de Bertolt Brecht cobra visos de teoría general. Las frases envuelven como torbellinos una manera de ser, de vivir y de someter al capricho de la ignorancia, por la vía de la corrupción, a cualquier sociedad, aunque ésta no haya hecho nada para merecerlo.

México ya no es un país de mayorías, sino mosaico de minorías privilegiadas

Ninguno de los paniaguados del poder quiere aceptar las cuestiones elementales que han puesto al país al borde del precipicio, si no es que ya en el fondo de éste. Los plazos de la supervivencia están vencidos. Las posibilidades de un acuerdo nacional están en el arroyo desde hace rato, precipitadas al vacío por los causantes del estropicio.

La represión, la arbitrariedad, la molicie, la democracia estrangulada, las desigualdades y los pésimos resultados de la economía han roto con cualquier posibilidad de conciliación. Si a esto se agrega de que México ya no es un país de mayorías, sino mosaico de minorías privilegiadas, el círculo cuadrado está entre nosotros.

Sólo faltaba para comprobar todo lo anterior, oír el mensaje de El Chapo Guzmán, socio del Caudillo: quien lo toque es hombre muerto.

Y tal parece que los camposantos y panteones, así como los pobres equipos sanitarios de la Cuatroté, están sobresaturados de cadáveres.

México ya es una procesión fúnebre sin fin.

Pero, por el bien de todos, primero que pasen los pobres… y después todos nosotros.

¿No cree usted?

Índice Flamígero: Las similitudes entre el patrón Donald Trump con AMLO son cada vez mayores. Un día sí y otro también el estadounidense descalifica a los grandes medios de su país (The New York Times, Washington Post, NBC, CBS, etc.) y ayer el mexicano volvió a la carga en contra de los medios tradicionales añadiendo al diario neoyorquino, del que dijo es un diario famoso, pero con poca ética. En su conferencia “mañanera” AMLO se refirió a una nota que el diario estadounidense publicó sobre ocultamiento de muertos en esta pandemia y que tuvo gran difusión en las redes sociales en México. “Hace unos días salió en el (The) New York Times una nota sobre el ocultamiento de muertos, lo mismo que han sostenido algunos medios en México, nada más que ahora es el (The) New York Times. El (The) New York Times es un periódico famoso, pero con poca ética”, sostuvo. Y explicó que “en este caso es evidente que no hicieron el trabajo, que actuaron de manera tendenciosa, faltó ética. Entonces, no nos dejemos apantallar, si no mentimos, no robamos y no traicionamos al pueblo, pues no hay nada que temer, aunque se trate del (The) New York Times”. Y como lo ha hecho reiteradamente Trump, López Obrador expuso que ante la crisis en los medios convencionales de comunicación se deben buscar modelos alternativos que garanticen las libertades. ¿Las “benditas redes sociales” repletas de bots y de manipulación?

