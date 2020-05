Asaltos y la Guardia Nacional

Desde el portal

Ángel Soriano

Con la salida a las calles del Ejército para “reforzar” la seguridad pública, queda de manifiesto el fracaso anticorrupción de la Guardia Nacional al ser fotografiados sus mandos en plena convivencia con los más relevantes caciques del municipio poblano de Venustiano Carranza, en el triángulo rojo, en las colindancias con Veracruz, donde ocurren los hechos más notorios de asaltos y robos en la región.

No es posible que ninguna corporación policiaca –federal-estatal-municipal- actué ante los atroces hechos delincuenciales que ocurren las 24 horas del día en esas transitadas carreteras, y que decenas de ciudadanos documentan diariamente y suben tanto a las redes sociales como a los medios de comunicación tradicionales, pero no se ve la acción de la justicia.

Sin embargo, sí se sabe de la asociación delictuosa de los jefes policiacos con las principales bandas de huachicoleros, asaltantes de tráileres y vehículos particulares, secuestros y robos al por mayor, de cuyos botines seguramente comparten alegremente los mandos con sus tropas al grado que, muchos delincuentes, lucen metralletas con incrustaciones de oro y diamantes en la zona.

Del hecho ocurrido el 22 de abril en el municipio de Venustiano Carranza, en la sierra norte, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, dijo tener suficientes testimonios para demostrar la corrupción en los mandos de la flamante Guardia Nacional que ha costado cuando menos 90 mil millones de pesos al país y cuya construcción no termina y que ya es sustituida por la tropa.

TURBULENCIAS

Difícil retorno a la normalidad

Mientras el Gobierno Federal se prepara para la reapertura escalonada de actividades en el país –como en otras partes del mundo-, el zar anticovid estadunidense Anthony Fauci advirtió sobre los riesgos de la vuelta de la pandemia si es que esto no se realiza con los cuidados necesarios y se propician nuevos contagios y muertes. Y a pesar de que será el Consejo General de Salubridad quien decida al respecto, el titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán recibe presiones de todo tipo para reiniciar o no las actividades escolares, sobre las que también hay graves riesgos. Veremos que ocurre en las próximas horas…Aumenta el número de contagios entre el personal médico donde ya suman casi 9,000; en la ciudad de México van 85 y en Presidencia murió un trabajador de Atención Ciudadana; en medios de comunicación también reportan bajas y la situación se ve nada favorable como para la reapertura de actividades esenciales…En el marco del Día del Maestro, que se celebra el 15 de mayo, el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal, enfatizó que poniendo en el centro de las prioridades a las niñas, los niños y los jóvenes de la entidad, en los últimos tres años se han logrado importantes avances y acuerdos, mediante la realización de las 13 mesas tripartitas de trabajo entre la SEP, el IEEPO y el magisterio, parte de ellos son la contratación de 702 egresados normalistas, la asignación de 8 mil 100 horas para personal docente en secundarias técnicas y generales y la basificación de 2 mil 111 trabajadores que estaban contratados por tiempo fijo en los diferentes niveles y modalidades educativas, además inició la primera etapa de atención de las incidencias administrativas, con la asignación de 236 claves presupuestales, y se tiene previsto otorgar 307 claves más en los meses de mayo y junio para un total de 543 claves, con una asignación presupuestal de más de 100 millones de pesos…Cuando Jaime Bonilla se enfrentó al Gobierno Federal acusando negligencia en el IMSS de Tijuana acabó sus aspiraciones de gobernar BC durante 5 años. La SCJN no actúa sola: obedece instrucciones de quien guía la política nacional, por eso la SEGOB le retiró su apoyo.

