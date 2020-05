Apuesta de la 4T: la inmunidad del rebaño

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Inmunidad forzada con muchas muertes

Apertura sí, pero con protocolos claros

Martínez Gavica próximo líder de la BMV

CDMX: a punto de saturación hospitalaria

La apuesta de varios gobiernos, especialmente los socialistas y los neoliberales, se enfocan a dejar que un mayor número de personas se infecten del Covid-19 y de esa manera generar anticuerpos naturales. No importa el alto número de personas que pudieran morir, ni el sufrimiento de contagiados. Lo que importa es que no se conviertan en cargas financieras para sus presupuestos.

A esto, que los científicos llaman inmunidad del rebaño, es considerada por ellos mismos como un acto criminal y una locura. Dejar que sea la naturaleza la que defina quienes deben morir, debido a su fortaleza física, es una decisión homicida de cualquier gobierno.

Este es el fundamento de las “bondades” para esos gobiernos:

1.- Moriría un alto porcentaje de personas mayores de 55 años de edad. Estos se convierten en una carga a las finanzas públicas ya que muchos de ellos tienen la salud mermada por enfermedades crónico degenerativas como la diabetes, presión alta, hiperlipidemias, obesidad entre otras. Cuesta muy caro cuidarlos en hospitales públicos. Además, tienen pensiones que son una carga a varias empresas gubernamentales y dependencias oficiales. Al morir, en el caso de los jubilados del sector privado, su dinero en un alto porcentaje, ya que los herederos ignoran la manera de recuperar el dinero de la pensión de los que han fallecido. Ese dinero lo pierden las familias. Esto representa, en su totalidad, miles de millones de pesos.

2.- El gasto inmediato para el tratamiento de enfermos, disminuye, ya que la mayoría estaría atendida en sus casas y morirían en sus casas.

3.- Con la apertura de las industrias, la actividad económica se reactivaría y, en el caso de México, no se convertiría en un obstáculo en la cadena productiva de las empresas del sector automotriz y aeroespacial, que son los motores del T-MEC, que se pone en marcha a todo vapor el próximo 1 de julio. Sin embargo, si estas empresas no ofrecen mecanismos de protección de la salud de sus trabajadores, serán focos pululantes de coronavirus. Muchos morirán.

Las medidas de higiene y salud que deben aplicar estas empresas van desde ropa completa que cubra cabeza y rostro, así como tapabocas N95, lentes transparentes, tomas de temperatura en la entrada y salida de los trabajadores, así como la sanitización con ozono, y la aplicación de pruebas de Covid-19 cada semana. Esto disminuye un 85% el riesgo de contagios. Todo lo que se mida con dinero, es barato.

Como mencionan los mismos empresarios, primero la salud y luego la productividad.

No quiero pensar que las decisiones de abrir las áreas son precipitadas. Pero todo hace indicar que efectivamente, primero es la economía y luego la salud. Pueden ir las dos de la mano.

Sin embargo, vemos la obsesión del presidente Andrés Manuel López Obrador por salir a hacer campaña en sus giras. No se trata de atender los problemas en las regiones, sino levantar su imagen que va en caída por el Covid-19, con su presencia en las regiones más alejadas del país. Todo es por política y economía. PODER Y DINERO, pues. Por ello, aterra que puedan aplicar la política de la “inmunidad del rebaño”.

PODEROSOS CABALLEROS: La Bolsa Mexicana de Valores nombrará a Marcos Martínez Gavica, como su Presidente del Consejo de Administración. Marcos Alejandro Martínez Gavica fue consejero de la BMV, presidente del Grupo Financiero Santander México. También fue Director General de Acciones y Valores de México, Casa de Bolsa, en los tiempos de Roberto Hernández y Alfredo Harp Helú. Es Ingeniero Químico por la Universidad Iberoamericana, cuenta con Maestría en Administración con especialidad en planeación financiera por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa. *** La voz de alerta se dio ayer al saturarse de enfermos de Covid-19 la capacidad hospitalaria en 52 nosocomios de la Ciudad de México. Once están a punto de no aceptar un solo enfermo y sólo hay camas disponibles en otros 14. Esto en el marco de la apertura que da la 4T a actividades industriales que considera estratégicas. La gobernadora de la CDMX, Claudia Sheinbaum, aseguró que no se abrirán las actividades económicas, mientras siga la tendencia alcista de la pandemia en el país.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: BBVA México donó hospitales de campo con un valor superior a 44 millones de pesos. La Cruz Roja Mexicana instalará un hospital de campo en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Así incrementa hasta en 40% la capacidad hospitalaria. Médicos Sin Fronteras dará atención de sensibilización de hasta 6 mil pacientes personas en la frontera norte, sur y otras ciudades del país, como Tijuana donde también asistirá a pacientes en una unidad de aislamiento. Esta línea de acción tiene como propósito ampliar la atención a pacientes que contraen Covid-19 y forma parte de los 470 millones de pesos que el banco aportó de forma inicial como capital semilla para apoyar diversas líneas de acción para combatir la pandemia.

