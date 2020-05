¿Morena quiere venezualizar a México?

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Hay que tener cuidado de elegir a los enemigos porque uno termina pareciéndose a ellos

Jorge Luis Borges, escritor argentino

El Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, quiere hacer cinco reformas constitucionales dizque para enfrentar los efectos de la crisis por la emergencia sanitaria por el Covi-19. Cinco reformas que emulan las que realizó Hugo Chávez en Venezuela, con el aval de la Asamblea Nacional, para “instaurar el socialismo del siglo XXI”. Esa reforma la calificó Chávez, como “la mejor del mundo”.

Chávez modificó en 2005, el artículo 115, que garantizaba a los venezolanos el derecho a disfrutar, gozar y disponer de los bienes que adquieran con su trabajo. De un plumazo, Chávez elimina todo compromiso del Estado a impulsar la iniciativa privada y, por el contrario, se impulsa otras formas de propiedad colectiva o social.

El rencor de Chávez contra los ricos tiene su origen en que no lo apoyaron durante el golpe de Estado que dio en febrero de 1992, para derrocar a Carlos Andrés Pérez y que resultó un fracaso debido a que los venezolanos lo repudiaron. Pérez, un presidente corrupto, enfrentó otra sonada de un grupo de militares de izquierda. En otra intentona de golpe de Estado, en noviembre de ese año, murieron 171 personas, de ellas 142 eran civiles. En 1999, llegó a la presidencia al ganar los comicios.

El Arañero de Sabaneta, como se le conocía en los bajos mundos de los militares venezolano, buscaba con sus reformas suprimir la autonomía del Banco Central, para hacer uso de los recursos y eliminar el control sobre el circulante, mismo que servía para regalarlo, lo que disparaba la inflación. Sus programas sociales están bajo el capricho del presidente. A los asalariados se les prohibió trabajar horas extras. Prohibió las privatizaciones.

“Esa ambición de acumular dinero y bienes de capital es una de las causas de la perdición del ser humano”, aseguró en aquel entonces el militar.

Sobre la propuesta de Morena, que preside Alfonso Ramírez Cuéllar, para enfrentar la crisis, tiene un aspecto, entre otros, que es altamente riesgoso para la privacidad y seguridad de las personas en el país. El autorizar al Inegi para que puedan ´pasar a la casa de cualquier personas para revisar cómo viven y hasta qué comen, la cama donde cohabitan con sus parejas, es una violación total a los derechos humanos. Además, sería una violación al artículo 16 de la Constitución en su título de Garantías Constitucionales, que reza: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.

¡Por Dios!, en Morena no leen la Constitución o simplemente, se quieren hacer gansos, perdón patos, para violar los derechos elementales de los mexicano, entre los que está la propiedad privada. El gobierno no es dueño de nuestras vidas, ni de nuestras propiedades. Bastante hacemos con pagar elevadas tasas de impuestos para que ahora quieran supervisar lo que tenemos. Algún diputado de tercera, cuyo nombre de verdad no me acuerdo, que afirmó que los que temen son aquellos que lograron ilícitamente sus patrimonios. Ese diputado, como todos los demás, que demuestre de qué vive y cómo vive. Pero que deje en paz al resto de los mexicanos.

Este asunto, movió a muchos políticos incluso los de Morena, quienes se deslindaron de inmediato, como el presidente de la mayorá en el Senado, Ricardo Monreal, quien dijo simplemente que eso no lo tienen contemplado como un proyecto de ley.

Miren, hago referencia de Hugo Chávez, por que él dejó crecer una serie de medidas que van contra la riqueza o el tratar de vivir cómodamente, sin angustias. Hoy solo las clases altas de la burocracia venezolana, son las que viven en la opulencia, en un socialismo que ha aniquilado la esperanza de vida, salud, bienestar y hasta alimento, de millones de venezolanos. La locura un político hundió a una nación entera. Hugo ya murió, pero su caricatura, Nicolás Maduro, es peor.

PODEROSOS CABALLEROS: Bosch, bajo el liderazgo de René Schelegel, fabricante de sistemas y componentes para la industria automotriz, mantiene firme el desarrollo de una inversión de 120 millones de dólares en una fábrica inteligente ubicada en Apaseo el Grande, Guanajuato. Esta es la primera planta en México que se construye en el concepto de Industria 4.0 y que fabrica componentes electrónicos para el mercado automotriz. Con esta inversión, planeada para este 2020 el gobierno de Diego Sinhué Rodríguez, espera que se mantenga la oferta de mil 200 nuevos empleos en ese municipio. Esta fábrica aprovecha la cercanía con empresas como Toyota, que fabrica la camioneta Tacoma.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: La Universidad Anáhuac México se suma al programa “Familias sin Hambre” para ayudar a las familias mexicanas que perdieron su empleo debido a la crisis económica generada por el Covid-19 e invita a su comunidad y a la sociedad a ser solidarios y donar fondos mediante la modalidad de crowdfunding en la plataforma micochinito.com La Anáhuac unirá esfuerzos en este proyecto con Cáritas Mexicana y la Unión Social de Empresarios Mexicanos. En la primera etapa estiman lograr apoyos por más de 3 millones de pesos, que representan 500 despensas durante un mes, de acuerdo a datos proporcionados por el Coneval, que indican que la canasta básica alimentaria tiene un costo de 6,240 pesos mensuales para una familia de cuatro integrantes, que es el promedio en México.

